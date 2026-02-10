Test / E-Bike: Kettler ist ein Name, der bei vielen Fahrrad-Enthusiasten Erinnerungen an die Garage der Großeltern weckt. Das legendäre „Alu-Rad“ prägte Jahrzehnte. Doch die Traditionsmarke aus Deutschland hat den Anschluss an die Moderne längst gefunden. Mit dem Town & Country CX10 schickt Kettler ein E-Bike ins Rennen, das die Brücke zwischen urbanem Komfort und geländegängiger Robustheit schlagen will – ein klassisches SUV-E-Bike also. Wir haben uns das Modell mit dem neuen Bosch Smart System und satten 800 Wattstunden Kapazität im Detail angesehen.

Das Kettler Town & Country CX10: Für Stadtmenschen mit Offroad-Ambitionen

Der Name „Town & Country“ ist in der Fahrradwelt kein Unbekannter – Kenner erinnern sich vielleicht an den gleichnamigen Reifenklassiker von Continental. Die Namensgebung ist Programm: Dieses Rad soll überall dort funktionieren, wo Asphalt auf Schotter trifft. Kettler positioniert das CX10 als Trekking-SUV, das nicht nur durch seine Optik, sondern vor allem durch seine Belastbarkeit punkten will. Ein zentrales Verkaufsargument ist das zulässige Gesamtgewicht von beeindruckenden 150 Kilogramm. In einer Branche, in der viele Hersteller bei 120 oder 130 Kilogramm die Bremse ziehen, ist dies ein deutliches Statement. Das Rad richtet sich damit nicht nur an kräftiger gebaute Fahrer, sondern auch an Pendler und Reisende, die viel Gepäck transportieren möchten. Der hintere Gepäckträger ist für eine Last von bis zu 27 Kilogramm freigegeben – ideal für schwere Packtaschen oder einen Kindersitz. Optional lässt sich zudem ein Frontträger montieren, der weitere 10 Kilogramm Zuladung erlaubt. Stark!







Rahmen und Varianten: Eine Frage des Einstiegs

Kettler bietet das Town & Country CX10 in zwei grundlegenden Rahmenformen an. Da ist zum einen der klassische Diamantrahmen (oft als Herrenrahmen tituliert) mit hohem Oberrohr. Dieser wird in drei Rahmengrößen und ausschließlich in einem schlichten, zeitlosen Schwarz angeboten.

Für alle, die mehr Komfort beim Auf- und Absteigen suchen, steht die Wave-Variante (Tiefeinsteiger) zur Verfügung. Hier zeigt sich Kettler variantenreicher: Vier Rahmengrößen stehen zur Wahl, und neben Schwarz gibt es eine auffälligere rote Lackierung. Letztere ist nicht nur eine Geschmacksfrage, sondern bietet im Stadtverkehr durch die bessere Sichtbarkeit auch ein gewisses Sicherheitsplus. Die Verarbeitung des Aluminiumrahmens wirkt massiv und hochwertig, was den SUV-Anspruch unterstreicht.







Antrieb und Schaltung: Fokus auf Langlebigkeit

Das Herzstück des CX10 ist unverkennbar der „Bosch Performance Line CX“-Motor. Der Antrieb gilt als Benchmark im Bereich der E-Mountainbikes und Trekkingräder und liefert mit 85 Nm Drehmoment genug Kraftreserven für steile Anstiege oder Fahrten mit voller Zuladung. Gepaart wird der Motor mit dem neuen PowerTube-800-Akku. Diese enorme Kapazität sorgt dafür, dass Reichweitenangst auch bei ausgedehnten Touren ein Fremdwort bleibt.

Interessant ist die Wahl der Schaltung: Kettler setzt hier auf die Shimano CUES 10-fach. In Zeiten von 12-fach-Schaltungen mag das auf den ersten Blick wie ein Rückschritt wirken, doch technisch ergibt es Sinn. Die CUES-Gruppe wurde speziell für die höheren Anforderungen und das höhere Drehmoment von E-Bikes entwickelt. Die 10-fach Kette ist breiter und robuster, die Abstände zwischen den Ritzeln sind unempfindlicher gegenüber Verschleiß und Schmutz. Dank einer großen Übersetzungsbandbreite vermisst man im Alltag keine Gänge, profitiert aber von einer höheren Zuverlässigkeit und einfacheren Einstellbarkeit.







Das Fahrwerk: Komfort durch intelligente Komponenten

Obwohl das Town & Country CX10 ein Hardtail ist (also keinen gefederten Hinterbau besitzt), wurde viel Wert auf den Fahrkomfort gelegt. An der Front arbeitet eine SR-Suntour-Luftfedergabel, die sich präzise auf das Fahrergewicht einstellen lässt.

Für den Komfort am Heck sorgt ein technisches Highlight: die Parallelogramm-Sattelstütze von BySchulz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Teleskop-Stützen spricht dieses System deutlich feinfühliger auf Unebenheiten an. Für ein SUV-Konzept ist dies oft die klügere Wahl im Vergleich zum vollgefederten Rahmen, da es weniger Wartungsaufwand bedeutet, das Gewicht reduziert und den Preis in Grenzen hält, während der Komfort für sitzende Fahrer auf fast identischem Niveau liegt.

Unterstützt wird dieser Komfort durch die „Schwalbe Advancer Pro Hybrid“-Bereifung in 60 mm Breite (2.35 Zoll). Der Reifen verfügt über einen glatteren Mittelsteg für guten Lauf auf Asphalt und ausgeprägte Seitenstollen für Grip in Kurven auf losem Untergrund.







Das Kettler Town & Country CX10 im Praxistest: Fahreindruck und Handhabung

Der Bosch-CX-Motor schiebt gewohnt souverän an. Dosierbarkeit, Feinfühligkeit und die intuitive Bedienung sind einfach richtig gut! Die neueste Generation ist auch deutlich leiser – Motorklappern ist praktisch nicht mehr vorhanden. Optisch sehr gelungen ist die Integration des Akkus, und das trotz der Größe des 800er-Energieriegels. Der Ein- und Ausbau funktioniert recht gut, dürfte aber noch flüssiger bzw. intuitiver sein. Ein weiteres Lob verdient die Positionierung der Ladebuchse: Sie sitzt gut erreichbar am Rahmen und ist nicht – wie bei vielen Konkurrenten – hinter komplizierten Abdeckungen oder an umständlich zu erreichenden Stellen versteckt.

Das Fahrverhalten ist durch die breiten Reifen immer sicher. Die BySchulz-Stütze liefert viel Komfort, mehr als mancher mittelklassige Fully-Hinterbau. Auch die Federgabel macht einen guten Job und lässt sich gut auf Fahrergewicht und Zuladung einstellen. Das Kettler fährt sehr stabil; man fühlt sich auf diesem Rad sofort sicher, was auch an der Bremsanlage liegt. Shimano-Hydraulikbremsen mit vier Kolben vorne und zwei hinten sorgen für ordentlich Verzögerung, was angesichts der 150 kg Gesamtmasse absolut notwendig ist.







Design-Details mit technischem Mehrwert, aber Kritik aus der Werkstatt-Perspektive

Optisch hat Kettler einige schöne Akzente gesetzt. Die vordere Abdeckung am Steuerrohr sieht nicht nur schick aus, sondern beherbergt ein integriertes Tagfahrlicht (Positionslicht), das dem Rad ein modernes Gesicht verleiht. Auch der Kettenkasten ist kein billiges Plastik-Zubehör, sondern wirkt wie ein integraler Bestandteil des Rahmendesigns – massiv und klapperfrei.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Ein Punkt, der uns im Test weniger gefallen hat, ist die extreme Integration der Leitungen. Kettler führt die Züge durch den Vorbau und den Steuersatz in den Rahmen. Was optisch für eine cleane Silhouette sorgt, ist für Mechaniker (und versierte Selbstschrauber) ein Albtraum. Ein einfacher Austausch eines Lagers oder das Kürzen einer Leitung wird so zu einer zeitintensiven Geduldsprobe.

Hier stellt sich die Frage: Muss Design immer über die Funktionalität siegen? Gerade bei einem Rad, das im vorderen Rahmenbereich eigentlich genug Platz für Züge in die vorhandenen klassischen Einlässe böte, wirkt diese Lösung fast „zu modern“. Ebenso ist die Logik beim Akku-Ausbau zwar durchdacht, aber nicht ganz so intuitiv, wie man es sich für ein Alltagsrad wünschen würde. Hier ist ein kurzes Einüben anfangs unerlässlich.







Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 4.499 Euro bewegt sich das Kettler Town & Country CX10 im gehobenen Mittelfeld des Fachhandels. Angesichts der hochwertigen Komponenten (Bosch Smart System, 800-Wh-Akku, BySchulz-Stütze, Shimano CUES) ist dieser Preis absolut fair kalkuliert. Man bekommt ein sehr solides, durchdachtes Fahrzeug, das sich kaum Schwächen leistet.







https://www.kettler-alu-rad.de/de-de/