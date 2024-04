Test Velo De Ville SEB 990: Der Hersteller aus dem Münsterland bietet mit seinem Konfigurator viele Individualisierungs-Optionen, sodass man sich sein E-Bike Stück für Stück selbst zusammenstellen kann. Ob Schaltungsart, Lenkerform oder Farbe: Wer mit dem Standard-Programm der großen Anbieter nicht zufrieden ist, bekommt hier seine Wunschkomponenten.

Wo die Kundschaft auf Individualität Wert legt und der Fachhandel Spaß am Beraten hat – da schlägt die Stunde von Unternehmen wie Velo de Ville. Die traditionsreiche Marke, die auf einen Zweiradgroßhandel mit fast 60-jähriger Geschichte zurückgeht, kennt das Zauberwort, und es heißt „Wunschkomponenten“: Wo große Hersteller eine riesige Modellpalette vorhalten müssen, um den Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Preiskategorien eine möglichst große Auswahl bieten zu können, setzt der Anbieter aus dem Münsterland auf seinen umfangreichen Konfigurator. An dem können sich Interessierte nach Herzenslust austoben, unterschiedliche Schaltungsoptionen überdenken und sich Ausstattungspakete anschauen. Und da das Auge mitfährt, kann man sich natürlich auch die Farbe aussuchen. Während das Testrad in dezentem „Eucalyptus Green“ daherkommt, hält Velo de Ville auch ausgefallenere Optionen bereit: Wie wär’s etwa mit French Lavender oder Scarlet Red?

Individualisierung von der Lenkerform bis zum Ausstattungspaket

Apropos Testrad – eins vorweg, bevor wir auf jenes zu sprechen kommen: Das individuell konfigurierte E-Bike muss natürlich kein Fahrrad sein, dass vor Einzigartigkeit nur so sprüht. Es ist eher so, dass es in allen Details das bietet, was sich der Eigentümer wünscht. So kann man zum Beispiel zwischen verschiedenen Lenkerformen wählen oder mit dem optionalen Lichtpaket eine Frontleuchte mit Fernlicht wählen – allerdings ist der 150-Lux-Strahler am Testrad bereits sehr, sehr hell. Und wer es sportlich mag, bekommt sein Velo de Ville mit dem Ausstattungspaket „Cross“ praktisch als un-ausgestattetes MTB.

Velo De Ville SEB 990: Zwischen E-Trekking und SUV

Am Musterrad, das uns der Anbieter aus Altenberge zur Verfügung stellte, genannt Velo de Ville SEB 990, ist freilich alles dran. Angesiedelt zwischen Trekking und SUV, rollt es auf stark profilierten, 60 mm breiten 27,5-Zoll-Reifen; angeschoben wird es vom bewährten Bosch-CX-Antrieb. In der aktuellen „Smart System“-Version wird der Motor mit der LED Remote am Lenkergriff bedient. Das kabellose, durch seine Größe gut ablesbare Display kann gegen Aufpreis durch die moderneren Bosch-Farbdisplays ersetzt werden, oder man wählt statt LED Remote + Display das kompakte Purion 200, das am Lenkergriff Tastenblock und Display zusammenfasst.

Typisch E-Trekkingbike ist die Elffach-Kettenschaltung; vorne kommt eine Luftfedergabel zum Einsatz, die deutlich feinfühliger arbeitet als die Standard-Gabel mit Stahlfeder. Die Sitzhaltung ist eher aufrecht, wobei man andere Vorbauten wählen kann, wenn man sportlicher sitzen will (bzw. den verstellbaren Vorbau nach unten bewegen). Der solide Heckträger wartet nur darauf, dass er seitliche Packtaschen aufnehmen darf; eine Federklappe gibt’s auch, sodass sich leicht etwas auf ihm festklemmen lässt.

All diese Teile (und noch weitere wie ein Ringschloss) finden sich an einem sauber verarbeiteten Rahmen, der mit ab dem Vorbaudeckel innenverlegten Leitungen gefällt – und mit gelungenen Details. Dazu gehört der Motorschutz in Rahmenfarbe, außerdem die praktischerweise drehbare Abdeckung der Ladebuchse. Wer den 750-Wattstunden-Akku entnehmen will, wird angenehm überrascht: Die Batterie kann mit ihrem textilen Tragegriff wirklich kinderleicht entnommen werden.

Verlässliches Fahrverhalten

Der Vorteil eines individuell konfigurierten Fahrrades liegt nicht zuletzt darin, das (unangenehme) Überraschungen vermieden werden. Bei den Fahreigenschaften des Velo de Ville gibt es die auch nicht: Der Bosch CX schiebt gewohnt stark an, und mit handlicher Lenkung sowie sicherem Geradeauslauf bei hohem Tempo ist das SEB 990 ein verlässlicher Partner auf Touren wie im Alltag.

Im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten Standard-Modellen der großen Hersteller ist das individuelle Velo de Ville übrigens keineswegs teurer. Dafür ist es aber völlig frei von Kompromissen, wie man sie bei E-Bikes von der Stange schon mal machen muss. Und alleine deshalb lohnt es sich, bei einem der zahlreichen Fachhändler vorbeizuschauen, die Velo de Ville führen, und mit der Konfiguration zu starten. Wobei man das natürlich auch zuhause vorm Rechner machen kann.

www.velo-de-ville.com