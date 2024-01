Test / E-Trekkingbike: Das KTM Macina Sport SX E-Trekkingbike sorgte bereits bei seiner Vorstellung auf der letztjährigen Eurobike für Aufsehen. Mit seiner Kombination aus geringem Gewicht, dem innovativen Bosch SX Antrieb und einem eleganten Design kann es sich deutlich von der Konkurrenz absetzen. In einer Welt, in der klassische E-Trekkingbikes oft (zu) schwer sind, bringt das neue KTM E-Bike auf jeden Fall frischen Wind in das Segment.

Das KTM Macina Sport SX positioniert sich in einem Segment, das in den Schatten von SUV-E-Bikes und E-Mountainbikes geraten ist. Es kombiniert schlankes Design mit geringem Gewicht und beeindruckender Flexibilität und beweist, dass moderne E-Trekkingbikes wie das immer noch relevant sind. Der leichte Carbonrahmen und der Bosch SX-Motor tragen zu einem bemerkenswert niedrigen Gesamtgewicht bei, welches fast an das von unmotorisierten Trekkingrädern heranreicht. Dieses Bike ist ideal für jene, die ein sportliches und agiles Fahrgefühl suchen, aber nicht auf die Unterstützung eines E-Bikes verzichten möchten.

Innovativer Bosch SX Antrieb

Der Bosch SX-Motor ist ein Highlight des neuen KTM E-Trekkingbikes. Mit nur 2 kg ist er einer der leichtesten Motoren auf dem Markt und bietet ein Drehmoment von bis zu 55 Nm. Die Leistung des Motors passt sich der Trittfrequenz an und kann so auch bei schnellerem Tritt mit leistungsstärkeren Mittelmotoren mithalten. Der kompakte Bosch Compact Tube 400 Akku ergänzt das leichte Konzept des Bikes ideal. Trotz seiner geringeren Kapazität von 400 Wh ist er für viele Alltagsfahrten ausreichend, während der optionale Range Extender zusätzliche Flexibilität für längere Touren bietet. Ohne Akku wiegt das KTM Macina Sport SX kaum mehr als ein klassisches Trekkingbike.

Hochwertige Ausstattung des KTM Macina Sport SX

Das KTM Macina Sport SX Elite bietet eine solide Ausstattung. Die Shimano Cues 10-Gang-Kettenschaltung bietet eine gute Bandbreite, Schwalbe-Reifen und eine Suntour Luftfedergabel garantieren eine angenehme Fahrt auf verschiedenen Untergründen. Das Bosch Purion 200 Bedienteil mit seinem hellen Farbdisplay und die Shimano 2-Kolben-Bremsen sorgen für eine sichere und komfortable Fahrt. Unser Testbike bringt ohne Pedale lediglich 18,7 kg auf die Waage – stark!

Rahmen Macina Trekking Onroad Prmium Carbon Federgabel Suntour NCX-D Air LO 63mm Antrieb Bosch SX Akku Bosch CompactTube 400 Laufräder KTM Line Reifen Schwalbe G-One Overland SuperGround Schaltwerk Shimano Cues U6000 10-fach Schalthebel Shimano Cues U6000 Kurbel KTM E-Team2 Umwerfer Ohne Bremse Shimano MT410 180/160 Sattelstütze KTM Team II Sattel Selle Royal Explora Gel Vorbau KTM +20 ICR Lenker KTM Team II low Rizer 640mm

Der Preis von 4.299 Euro scheint angesichts der Komponenten zunächst ein wenig hoch, doch gemessen am innovativen Konzept mit leichtem Carbonrahmen ist er durchaus angemessen.

Das Bike sowohl in einem klassischen Herren- als auch in einem Trapezrahmen erhältlich, während die günstigeren Alu-Rahmen-Modelle auch als Tiefeinsteiger verfügbar sind.

Das KTM Macina Sport SX in der Praxis

Auf der Straße zeigt das Rad, was in ihm steckt. Es ist flink, reagiert direkt auf Eingaben und bietet eine sportlich-bequeme Sitzposition. Trotz der begrenzten Akkukapazität ist der Aktionsradius für die meisten Alltagsstrecken mehr als genug. In steilerem Gelände oder bei schwerer Beladung verringert sich der Radius etwas, doch das Bike bleibt auch unter diesen Bedingungen angenehm zu fahren. Die Kombination aus Federgabel, ergonomischen Griffen und dem abgestimmten Carbonrahmen sorgt für einen hohen Fahrkomfort.