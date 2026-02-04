Produktnews: Shimano präsentiert zwei neue Gläservarianten, die das bestehende RIDESCAPE-Brillensortiment gezielt für Rennrad-, Gravel- und MTB-Fahrer ergänzen. Die neuen Gläser RIDESCAPE AR (All-Road) und TR (Trail) wurden speziell dafür entwickelt, die visuelle Klarheit zu erhöhen und die Details unter fahrtypspezifischen Bedingungen präziser darzustellen.

Shimano erweitert die RIDESCAPE-Serie um spezialisierte Gläser für Rennrad-, Gravel- und Trail-Fahrer. Wie alle RIDESCAPE-Brillen von Shimano sind auch die neuen Varianten mit AR- und TR-Gläsern gezielt darauf abgestimmt, Farben hervorzuheben und Objekte sowie Oberflächen zu betonen, die typisch für die jeweilige Fahrumgebung sind.







Möglich wird dies durch den Einsatz eines ultraklaren, leichten Polyamid-Materials mit niedrigem Brechungsindex – je niedriger dieser Wert, desto höher die visuelle Klarheit – sowie einem hohen Abbe-Wert, der chromatische Aberrationen minimiert. Ein hoher Abbe-Wert sorgt für ein besonders scharfes und klares Bild. Zusätzlich verfügen alle RIDESCAPE-Gläser über eine hydrophobe Beschichtung auf der Innen- und Außenseite, die Wasser abweist und das Anhaften von Staub, Öl und Schmutz reduziert. Dadurch bleiben die Gläser länger sauber und lassen sich leichter pflegen. Ergänzt wird dies durch eine kratzfeste Beschichtung auf beiden Seiten der Gläser. Jede der neuen RIDESCAPE-Brillen ersetzt eine bisherige Variante im Shimano-Brillenportfolio.

Die neuen RIDESCAPE Brillen-Varianten mit AR- und TR-Gläsern

S-PYHRE SL: RD (Road 22 % VLT), AR (All-Road 14 % VLT), TR (Trail 38 % VLT)

S-PHYRE 2: RD (Road 22 % VLT), AR (All-Road 14 % VLT), TR (Trail 38 % VLT)

EQUINOX 5: RD (Road 22 % VLT), AR (All-Road 14 % VLT), TR (Trail 38 % VLT), Photochromatic Gray 17% – 85% VLT

PULSAR: TR (Trail 38 % VLT)

TECHNIUM 2: RD (Road 22 % VLT), AR (All-Road 14 % VLT), TR (Trail 38 % VLT)

TECHNIUM 2 L: RD (Road 22 % VLT), AR (All-Road 14 % VLT), TR (Trail 38 % VLT), Photochromatic Gray 17% – 85% VLT

Ein klares Brillenglas (90.7 % VLT) ist bei jeder Brille im Lieferumfang enthalten.







Web: www.shimano.com