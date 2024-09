Shimano präsentiert Herbst- und Winterkollektion 2024/2025

Produktnews: Um auch bei kalten Temperaturen warm und trocken zu bleiben, bedarf es der richtigen Fahrradbekleidung. Mit der neuen Herbst- und Winterkollektion bietet Shimano Radfahrern den passenden Schutz für die anstehende nasse und kalte Jahreszeit. Natürlich wollen wir euch die aktuellen News aus dem Hause Shimano nicht vorenthalten: Manege frei für die Road, Gravel und MTB Herbst- und Winterkollektion 2024/2025.

Road Herbst- und Winterkollektion 2024/2025

Herren

Für die ersten kühleren Fahrten bietet sich das Apice Printed Long Sleeve Jersey an. Das Material des funktionalen und modischen Langarm-Trikots bietet laut Shimano optimale Isolation. Kommt Regen dazu, eignet sich das Baufort Wind Jersey Insulated. Das DWR-beschichtete Gewebe an der Vorderseite hält Wind und leichten Regen ab, während die warme, angeraute Rückseite angenehm atmungsaktiv sein soll. Für Wärme, Flexibilität und Sichtbarkeit auf langen Touren bei kaltem Wetter sorgt hingegen die Beaufort Jacket. Eng anliegende, winddichte und wasserabweisende Materialien schmiegen sich an den Körper an und sorgen für optimale Wärme ohne zu flattern.

Gepaart mit entweder der leichten Thermo-Trägerhose Vertex Bib Tight, der Beaufort Intera Bib Tight für Wärme und Schutz bei kältesten Bedingungen oder der Beaufort Caldo Extra Bib Tight mit wind- und wasserfestem Material für frostige Temperaturen, verspricht die Körpertemperatur stets im grünen Bereich zu bleiben. Für den Übergang eignen sich zudem Arm- Knie- und Beinlinge, wie die neuen S-PHYRE Leg Warmer 2.0, Knee Warmer 2.0 und Arm Warmer 2.0. Ein leichtes Thermofleece, das zu 84 % aus recyceltem Polyamid besteht, soll für weiche, angenehme Wärme sorgen.

Schutz für die Zehen auch bei frostigen Temperaturen gibt es mit dem neuen Dual Fit Thermal Shoe Cover. Er besteht aus PU-beschichtetem, recyceltem Polyester und Fleece, die im Gegensatz zu Synthetikgummi auf Erdölbasis deutlich leichter, wärmer und geschmeidiger sind. Wer anstatt einem Überschuh lieber einen Schuh für Ganzjahresfahrer mit extremen Schutz vor den Elementen und angenehmen Tragekomfort sucht, ist mit dem SH-MW502 bestens bedient. Er verfügt über eine verlängerte Lasche am Oberschuh, die für Wasserfestigkeit auch am Verschlusssystem sorgt.

Kalte Finger sind in etwa genau so unangenehm wie kalte Zehen, deshalb bietet Shimano drei neue Handschuh-Modelle für 2024/2025 an. Die Gore-Tex Grip Primaloft Gloves versprechen langlebigen Schutz gegen Wind und Wasser bei gleichzeitig gutem Grip und hervorragendem Fingerspitzengefühl. Bei extrem kaltem Wetter empfehlen sich die Windstopper Primaloft Gloves. Identisch hervorragende windabweisende und wärmeisolierende Eigenschaften besitzt auch die 2×2-Version der Windstopper Handschuhe, die WINDSTOPPER Primaloft 2X2 Gloves. Die besondere 2×2-Fingerkonstruktion sorgt ähnlich wie Fäustlinge für guten Wärmerückhalt.

Damen

Die Damenkollektion verfolgt das gleiche Konzept wie bei den Herren: Das W’s Kaede Long Sleeve Jersey Printed soll eine optimale Wärmeisolation bei kühlem Wetter gewährleisten und ist in schlichten, aber modernen Designs erhältlich. Die W’s Kaede Jacket ist eine winddichte und wasserabweisende Soft-Shell Jacke, die bei winterlichen Temperaturen für eine lang anhaltende Wärme sorgt – so Shimano weiter. Die W’s Kaede Jacket lässt sich prima mit den W’s Kaede Wind Bib Tights kombinieren, die eine atmungsaktive, winddichte und wasserabweisende Vorderseite aus 86% recyceltem Polyester besitzen.

Wer auf der Suche nach einer Damenträgerhose ist, die für Wärme und Schutz bei schlechtem Wetter sorgt, ist mit der W’s Maestrale Intera Bib Tights bestens beraten, entwickelt mit einem körpernahen, anatomischen Schnitt für eine angenehme, faltenfreie Passform. Neues Schuhwerk und weitere Accessoires beinhalten die bereits oben vorgestellten Unisex Modelle. Für eine besonders gute Passform für Frauen wurde der Handschuhkollektion die neuen W’s Windstopper Insulated Gloves hinzugefügt. Die mittelwarmen Handschuhe mit Windstopper® Materialien überzeugen laut Shimano durch Wärme und ein hohes Maß an Komfort.

Gravel Herbst und Winter 2024/2025

Für Gravel-Fans ist das Evolve All Seasons Merino Jersey eine komfortable und atmungsaktive Wahl. Ausgestattet mit drei Rückentaschen, einer wasserdichten Tasche zum sicheren Verwahren von Wertsachen und einer schnell zugänglichen Seitentasche aus Netzgewebe ist jede Menge Stauraum geboten. Das Ganzjahrestrikot lässt sich bei kühlen Temperaturen perfekt mit der Evolve Wind Vest Insulated kombinieren. Das leichte, winddichte Außenmaterial mit Primaloft® Liner bietet Schutz und Wärme ohne aufzutragen. Neu im Gravelbereich ist außerdem die Evolve Bib Tights F24. Das schnell trocknende und atmungsaktive Norway-Gewebe an den Beinen ist ein wärmeisolierendes Öko-Performance-Material, das zu 84 % aus recyceltem Polyamid besteht.

Herbst- und Winterkollektion 2024/2025 für Mountainbiker

Herren

Neu für Mountainbiker sind die Langarm-Trikots Myoko Long Sleeve Warm. Das stylische Trikot mit lockerem Sitz versorgt den Rider nicht nur mit Wärme, eine fluorfreie DWR-Behandlung schützt laut Shimano auch vor Nässe, ohne die Atmungsaktivität zu beeinflussen. Als Toplayer eignet sich die neue Element Trail Jacket. Die vielseitige MTB-Jacke kombiniert stilvolle Funktionalität mit Wetterbeständigkeit für mehr Spaß bei Offroad-Abenteuern. Ist es zu warm für eine Jacke aber zu kalt für nur ein Trikot, kommt die Fesco Trail Vest zum Einsatz. Die Weste mit geringem Packmaß schützt vor Wind und Kälte in der Zwischensaison.

Der Name der Fresco Pants ist Programm: Werden die Temperaturen etwas frischer, sorgt die regenfeste MTB-Hose für Wärme – ist aber leicht und atmungsaktiv genug, um das ganze Jahr über getragen werden zu können. Sinken die Temperaturen deutlich, sind die Softshell-Hoses Tormenta Pants gefragt. Das Softshellgewebe aus 83 % recyceltem Polyester ist mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen und hält bei schlechten Wetterbedingungen warm und trocken. Schlamm und Nässe halten auch hier die SH-MW502 von den Füßen fern. Die XC-Außensohle aus Gummi soll zudem herausragenden Gehkomfort und Grip auf nassen Untergründen gewährleisten.

Damen

Die MTB Damen Herbst- und Winterkollektion ist ähnlich wie bei den Herren aufgebaut und wurde mit neuen Langarm-Trikots, Jacken und Hosen mit frauenspezifischer Passform rundum erneuert. Das W’s Saiko Long Sleeves Warm Trikot soll auch bei langen Trailfahrten durch Wärme und Funktion überzeugen. Die warme, winddichte und wasserabweisende W’s Element Jacket kommt in sechs verschiedenen Farben und bietet Basiswärme und -schutz zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei den Trailhosen haben Mountainbikerinnen die Wahl zwischen der leichten und atmungsaktiven W’s Fresco Pant oder der elastischen Softshellhose W’s Tormenta Pant, die auch bei nassen Wetterbedingungen die Beine trocken hält.

