Produktnews: Die neuen e*thirteen Sidekick 2.0 Naben versprechen ein noch schnelleres und sichereres MTB- und E-MTB-Fahrgefühl ohne Pedalrückschlag. Das ausgefeilte System eliminiert aber nicht nur den Pedalrückschlag, sondern sorgt auch dafür, dass die Federung frei arbeiten kann – eine Grundvoraussetzung für schnelle Runs.

Das Erfolgsrezept der Sidekick Naben basiert auf einer innovativen Sperrklinken-Technik. Beim Rollen ziehen sich die Hauptklinken vollständig zurück und entkoppeln so den Antrieb und die Federung. Dadurch kann das Hinterrad dem Untergrund folgen und sorgt so für deutlich mehr Zeit im optimalen Federungsbereich. Bei der Version 2.0 hat e*thirteen einige Optimierungen vorgenommen. Fahrer lobten den nahezu geräuschlosen Betrieb und den geringen Rollwiderstand der Sidekick, wünschten sich aber eine schnellere Ansprechoption, wenn die Dämpfung von Rückschlägen nicht im Vordergrund steht.







Der Hersteller hat die neue, schnelle 9°-Ansprechoption eingeführt, die das Fahrgefühl traditioneller Naben bietet, wenn ein schnelleres, direkteres Ansprechverhalten wichtig ist. Diese 9°-Ansprechoption soll Rückschläge am Anfang des Federwegs eliminieren und somit den Komfort und den Grip verbessern. Sie eignet sich laut e*thirteen optimal für Trail-/All-Mountain-Bikes und E-Bikes mit mittlerem Federweg. Die Einstellungen 9°, 13° und 18° bieten maximale Federungsisolation für aggressives Gravity-Riding. Rider können die Totzone ihrer Nabe werkzeuglos direkt am Trail feinjustieren.

Die Sidekick 2.0 ersetzt herkömmliche Draht- oder Stanzfedern durch ein robustes magnetisches Rückholsystem. Dies eliminiert eine potenzielle Verschleißstelle. Die neu entwickelten Lagerpresspassungen und die verbesserten reibungsarmen Dichtungen sollen ferner den Rollwiderstand um weitere 30 % im Vergleich zur ursprünglichen Sidekick reduzieren. Die bis zu 38 % leichtere Konstruktion erlaubt den Gewichtsvergleich mit den leichtesten herkömmlichen Naben: die Sidekick Pro Straight Pull Hinterradnabe wiegt nur 275 g (300 g für J-Bend).







Jede e*thirteen Sidekick 2.0 Nabe hat 10 Jahre Garantie und eine lebenslange Garantie auf die Lager (genau, kostenlose Lager für die gesamte Lebensdauer der Nabe für den Erstbesitzer!). Diese Naben wurden im Weltcup erprobt, sind vollständig überholbar und für die einfache Wartung zu Hause konzipiert. Last but not least: Für weniger als die Hälfte des Preises der ursprünglichen Sidekick ist sie erschwinglicher denn je. Um mehr Fahrer zu erreichen, bietet e*thirteen jetzt eine dreistufige Preisstruktur an.

Web: www.ethirteen.com