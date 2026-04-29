Gewinne einen Thule Epos ParkSecure Fahrradträger

Verlosung/Produktnews: Rückwärtsfahren mit Fahrrädern auf der Anhängerkupplung gehört zu den Momenten, in denen selbst routinierte Autofahrer besonders aufmerksam werden. Der Abstand nach hinten ist schwer einzuschätzen, die Fahrräder sind oft hochwertig, schwer und weit ausladend – und klassische Parksensoren des Fahrzeugs werden durch den Träger häufig in ihrer Funktion eingeschränkt. Mit dem neuen Thule Epos ParkSecure adressiert Thule genau diese Alltagssituation und erweitert sein Fahrradträger-Sortiment um eine Lösung, die Transportkomfort mit zusätzlicher Rückfahrsicherheit verbindet. Gewinne mit etwas Glück einen Thule Epos ParkSecure Fahrradträger für deine nächsten Einpark-Manöver

Der neue Träger basiert auf dem bekannten Thule Epos, integriert jedoch erstmals Parksensoren direkt in den Fahrradträger. Damit soll das Rangieren mit montierten Rädern spürbar sicherer und entspannter werden. Die Sensorik wird automatisch aktiviert, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Vier integrierte Sensoren überwachen den Bereich hinter Fahrzeug und Fahrrädern und geben ihre Informationen an eine kabellose Einheit im Innenraum weiter. Diese warnt akustisch und visuell, wenn sich Hindernisse nähern.







Nach Angaben von Thule erfüllt das System die ISO-Norm 17386, also denselben Standard, der auch für automobile Parksensoren relevant ist. Damit positioniert der Hersteller den Thule Epos ParkSecure nicht nur als komfortables Zubehör, sondern als sicherheitsorientierte Ergänzung für alle, die regelmäßig hochwertige Fahrräder transportieren.

Für E-Bikes, Mountainbikes, Gravelbikes und Citybikes

Erhältlich ist der Thule Epos ParkSecure in Varianten für zwei oder drei Fahrräder. Die maximale Zuladung liegt bei bis zu 30 Kilogramm pro Fahrrad, wodurch der Träger auch für schwere E-Bikes ausgelegt ist. Gleichzeitig richtet sich das System an Nutzerinnen und Nutzer sehr unterschiedlicher Fahrradtypen – vom Carbonrennrad über das vollgefederte E-Mountainbike bis hin zum Alltagsrad mit Schutzblechen und Gepäckträger.







Ein wesentliches Merkmal sind die teleskopischen Fahrradarme mit schwenkbaren Befestigungsköpfen. Sie können am Rahmen oder am Hinterrad befestigt werden und ermöglichen dadurch eine flexible Anpassung an verschiedene Rahmenformen und Fahrradgeometrien. Der Abstand zwischen den Fahrrädern beträgt 25 Zentimeter, was insbesondere bei breiten Lenkern, größeren Rahmen oder empfindlichen Oberflächen von Bedeutung ist.

Die Parksensorik ist für Fahrräder mit einem Radstand von bis zu 1.350 Millimetern sowie für 29-Zoll-Räder ausgelegt. Damit deckt Thule einen großen Teil moderner Fahrradkonzepte ab, darunter auch aktuelle Mountainbike- und E-Bike-Modelle.







Alltagstauglichkeit bleibt im Fokus

Trotz der zusätzlichen Technik übernimmt der Thule Epos ParkSecure die praktischen Eigenschaften des bestehenden Epos-Systems. Der Träger ist vollständig faltbar und lässt sich kompakt verstauen. Zudem kann er abgeklappt werden, sodass der Zugang zum Kofferraum auch mit montierten Fahrrädern möglich bleibt. Bei der Version für drei Fahrräder erleichtern integrierte Transportrollen das Handling, etwa in der Garage, auf dem Campingplatz oder beim Verladen vor der Tour.

Auch das Zubehörprogramm bleibt ein wichtiger Teil des Konzepts. Optional erhältlich sind unter anderem der Thule Epos Bike Repair Holder, ein von ABUS entwickeltes Thule High Grade Lock sowie eine faltbare Laderampe. Damit lässt sich der Träger stärker auf individuelle Anforderungen abstimmen – etwa für schwere E-Bikes, Wartungsarbeiten unterwegs oder erhöhten Diebstahlschutz.







Mehr Sicherheit für teure Fahrräder

Gerade im Premiumsegment haben Fahrradträger längst mehr zu leisten als den reinen Transport von A nach B. Hochwertige E-Bikes, Gravelbikes und Mountainbikes erreichen schnell hohe Anschaffungspreise; entsprechend groß ist das Bedürfnis nach sicherer Befestigung, komfortabler Bedienung und Schutz vor Transportschäden. Der Thule Epos ParkSecure greift diesen Trend auf und erweitert den Fahrradträger um eine Funktion, die bislang eher dem Fahrzeug selbst vorbehalten war.

Verfügbarkeit und Preise

Der Thule Epos ParkSecure ist seit April 2026 erhältlich. Die Variante für zwei Fahrräder kostet 1.499,95 Euro, die Version für drei Fahrräder 1.649,95 Euro.







Mit der neuen ParkSecure-Version entwickelt Thule den Fahrradträger zu einem intelligenteren Transportsystem weiter. Der Fokus liegt nicht allein auf Stabilität und Flexibilität, sondern auf einem zunehmend wichtigen Aspekt moderner Mobilität: Sicherheit beim Rangieren mit wertvoller Ausrüstung am Fahrzeugheck.

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