Chrome Industries wurde 1995 in San Francisco gegründet und ist tief in der urbanen Fahrradkultur verwurzelt. Ursprünglich für Fahrradkuriere entwickelt, steht die Marke bis heute für extrem robuste, funktionale Produkte, die den harten Alltag auf dem Rad problemlos wegstecken. Ob Rucksäcke, Umhängetaschen oder Schuhe – Chrome setzt konsequent auf langlebige Materialien, wetterfeste Konstruktionen und ein klares, zeitloses Design mit Street-Credibility. In den letzten Jahren hat sich das Portfolio zunehmend über den urbanen Einsatz hinaus erweitert, und auch Bikepacking rückt stärker in den Fokus. Die Bike-Bags von Chrome Industries verbinden den bekannten Anspruch an Haltbarkeit und Funktion mit einer einfachen, stabilen Befestigung am Rad sowie einem hohen Maß an Wetterschutz. Statt ultraleichtem Minimalismus stehen hier Zuverlässigkeit, Alltagstauglichkeit und ein cleaner Look im Vordergrund. Wie sich diese Taschen auf Tour, im Gelände und im realen Einsatz schlagen, haben wir am Ende selbst getestet.

Holman Handlebar Bag

Die Holman Handlebar Bag von Chrome Industries ist eine coole, kompakte Lenkertasche mit ca. 3 Litern Volumen, ideal für all die kleinen Dinge, die unterwegs griffbereit sein sollen – Smartphone, Schlüssel, Geldbörse oder auch ein kleines Buch für den Park. Sie besteht aus robustem 600D recyceltem Polyester mit 150D-Liner und ist durch einen wasserdichten Reißverschluss am Hauptfach und wetterbeständige Materialien gut gegen Feuchtigkeit geschützt, auch wenn sie nicht voll „wasserdicht“ im ISO-Sinne ist. Innen gibt’s eine praktische Netztasche für Ordnung, außen ein großes Fach mit sicherem Klettverschluss, der nicht einfach aufgeht. Statt klassischer Klettbänder setzt Chrome auf einen stabilen Gurt mit Klemmsystem, ähnlich einem Fahrzeuggurt, das sorgt für einfache Montage und feste Verbindung am Lenker. Die Fixierungspunkte lassen sich variabel verschieben, was echt praktisch ist, und eine Rahmenbefestigung ist eher optional als Pflicht. Durch die Schaumstoff-Verstärkung im Inneren bleibt die Tasche stabil, ohne steif zu sein. Cool: Dank der Ösen und einfachen Montage kann sie im Handumdrehen auch als Umhängetasche genutzt werden. Schade nur, dass Chrome kein passendes Umhängeband mitliefert.







Technische Daten:

Abmessungen: 12,7× 20,3 × 10,2 cm

Gewicht: 200 g

Packvolumen: 3 l

Holman Top Tube Bag

Gefertigt aus dem gleichen robusten, wasserdichten Material wie die Lenkertasche, bietet die Holman Top Tube Bag zuverlässigen Schutz gegen Regen. Die Konstruktion der Tasche umfasst drei separate Fächer, von denen jedes auf seine Weise vor Nässe geschützt ist: Das linke Seitenfach verfügt über einen überlappenden Schutz, das mittlere Fach ist mit einem wasserdichten Reißverschluss ausgestattet und das rechte Fach schließt mit einem überlappenden Klettverschluss. So hat jedes Fach eine unterschiedliche Zugriffsmöglichkeit, während die beiden Reißverschlussfächer zusätzlich einen überlappenden Schirm besitzen, unter dem der Zipper im geschlossenen Zustand verschwindet – ein sauberer und stylischer Look. Die Dreifachfach-Konstruktion verleiht der Tasche zudem eine hohe Eigenstabilität. Befestigt wird sie mit zwei großzügigen, weichen Klettverschlüssen am Oberrohr, die bei Bedarf zugeschnitten und versetzt werden können. Am Lenker ist lediglich eine Kordel vorgesehen, die zwar optisch nett wirkt, aber nur mäßig Halt bietet; auf holprigen Strecken neigt die Tasche daher zum seitlichen Verrutschen, hier empfiehlt sich der Austausch gegen ein Klettband. Auf befestigten Straßen bleibt sie jedoch zuverlässig an Ort und Stelle.







Technische Daten:

Abmessungen: 22,2 cm × 10,2 cm × 4,4 cm

Gewicht: 100 g

Packvolumen: 1 l







Holman Frame Bag

Die Holman Frame Bag fügt sich nahtlos ins Design der Lenker- und Oberrohrtasche ein und ist in zwei Größen erhältlich, die sich nur in den Abmessungen unterscheiden: S/M: 41,9 × 8,9 × 5 cm, L/XL: 50,8 × 11,4 × 5 cm, wobei die L/XL-Version in unserem Testbike (Rahmengröße M) nicht passte. Die Tasche verfügt über zwei Reißverschlussfächer: Das linke ist unterteilt und ideal für flache Gegenstände wie Smartphone, Riegel oder Schlüssel, das rechte enthält eine unterteilte Netztasche, deren Zugriff durch den überlappenden Regenschutz während der Fahrt etwas unhandlich ist. Positiv hervorzuheben sind die flexiblen Fixierungspunkte: Die beiden unteren Bänder mit Schnallen erlauben eine straffe, stabile Montage im Rahmen, sodass die Tasche sicheren Halt behält.

Technische Daten:







S/M

Abmessungen: 41,9 cm × 8,9 cm × 5 cm

Gewicht: 200 g

Packvolumen: 3 l

L/XL

Abmessungen: 50,8 cm × 11,4 cm × 5 cm

Gewicht: 300 g

Packvolumen: 4 l