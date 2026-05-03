Die britische Marke Tailfin hat sich seit ihrer Gründung als Kickstarter-Projekt im Jahr 2017 schnell einen Namen in der Bikepacking-Szene gemacht und steht heute für technisch durchdachte, innovative Transportlösungen am Fahrrad. Was einst als kleines Leidenschaftsprojekt begann, entwickelte sich zu einem Unternehmen, das vor allem durch seinen ingenieursgetriebenen Ansatz und hohe Qualitätsstandards überzeugt. Charakteristisch ist die Kombination aus Hard- und Softgoods, die ein modular aufgebautes Portfolio aus Gepäckträgern, Taschen und Zubehör ermöglicht. Von Aeropacks über Oberrohrtaschen bis hin zu Cargo-Systemen deckt Tailfin nahezu alle Einsatzbereiche ab. Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt die Marke auf langlebige Materialien und reparierbare Systeme, um Ressourcen zu schonen.

Top Tube Bag und Long Top Tube Bag

Die Oberrohrtaschen von Tailfin gibt es in verschiedenen Größen; wir haben die Long Tube Bag (2,2 l) sowie die Top Tube Bag (1,1 l) getestet. Beide Modelle setzen auf eine hochwertige Konstruktion aus 210D Hypalon und 210D Diamond Ripstop, kombiniert mit einer vollständig verschweißten Bauweise und wassergeschützten Reißverschlüssen, wodurch sie zuverlässig gegen Witterungseinflüsse geschützt sind. Für Stabilität sorgt eine versteifte Innenstruktur bzw. bei der Long-Version zusätzliche Carbon-Verstärkungen, die ein Ausbeulen verhindern. Innen sind die Taschen weich ausgekleidet; kleinere Modelle bieten ein Netzfach, während die Long Tube Bag mit modularen Klett-Teilern individuell organisiert werden kann (Diese sind separat erhältlich). Die Montage erfolgt über sogenannte V-Mounts, das sind spezielle V-förmig angeordnete Befestigungspunkte an der Taschenunterseite, durch die Gummiriemen geführt werden, um die Tasche sicher und rutschfest am Oberrohr zu fixieren. Alternativ kann der vordere Befestigungspunkt direkt am Rahmen verschraubt werden. Eine zusätzliche Fixierung am Vorbau ist nicht nötig, dennoch sitzt die Tasche in der Praxis erstaunlich stabil. Unterm Strich liefern beide Taschen eine durchdachte, absolut überzeugende Performance im Test ohne Schwächen.

Technische Daten:







Abmessungen: 25 x 10,5 x 6,5 cm / 47 x 10,5 x 6,5 cm

Gewicht: 166g / 281g

Packvolumen: 1,1 l / 2,2l

Wedge Frame Bag

Auch die Rahmentasche ist in verschiedenen Größen erhältlich und deckt damit unterschiedliche Rahmengeometrien und Einsatzbereiche ab. In Sachen Material setzt sie auf die gleiche hochwertige Basis wie die Oberrohrtaschen, kombiniert mit wetterfesten, verschweißten Konstruktionen. Für die nötige Stabilität kommt jedoch eine besonders durchdachte Bauweise zum Einsatz: Die Oberseite verfügt über eine Art Leiterkonstruktion, die für Formhaltigkeit sorgt, während seitlich integrierte Metallstäbe zusätzliche Steifigkeit verleihen. Im hinteren Bereich ist zudem der Boden verstärkt, was das Gesamtbild abrundet. All diese Maßnahmen führen dazu, dass die Tasche sehr definiert im Rahmen sitzt und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität beibehält. Im Test überzeugte sie neben dem stabilen Sitz auch durch die einfache Montage über das V-Mount-System, das vor allem durch seine durchdachte und benutzerfreundliche Handhabung punktet – ganz ohne lästiges Zuschneiden von Klettbändern, zudem lässt sich bei einer geschickten Anordnung von Rahmen und Oberrohrtasche ein gemeinsamer Riemen nutzen.

Technische Daten:







Abmessungen: 43 x 15,6 x 7,3 cm

Gewicht: 277g

Packvolumen: 3,5l

Aero Pack System mit Super Light SL Top Bag

Die Grundidee hinter dem Aero Pack von Tailfin war es, einen leichten, stabilen und schnell montierbaren Gepäckträger für sportliche Fahrräder zu entwickeln. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Art Gepäckträgersystem, das sogar den Ausgangspunkt für die Gründung der Marke darstellt. Das System kombiniert ein spezielles Carbon-Rack mit einer darauf abgestimmten Tasche, die einen versteiften Boden besitzt. Befestigt wird das Ganze unter anderem an einer speziellen Achse. Wichtig ist jedoch, dass man das System nicht unüberlegt kauft, sondern sich im Vorfeld genau informiert, ob es zum eigenen Rad passt. Insbesondere muss geprüft werden, ob das Rack-System kompatibel ist, welche Achse verwendet werden kann und wie es sich mit der Aufnahme am Schaltauge verhält. Für Steckachsen bietet Tailfin zwar ein Universal-Adapter-Set an, allerdings sind nicht alle Rahmen beziehungsweise Schaltaugen mit der Tailfin-Steckachse kompatibel. Ist diese Hürde genommen, gestaltet sich die Montage erfreulich einfach: Das Rack wird an der Steckachse eingeklipst und zusätzlich an der Sattelstütze fixiert, sodass es – vor allem wenn die Achse dauerhaft montiert bleibt – sehr schnell an- und abgebaut werden kann. Im Test überzeugt das System auf ganzer Linie: Es sitzt absolut fest am Rad, wirkt extrem stabil und hochwertig verarbeitet und bringt gleichzeitig wenig Gewicht mit. Auch die Tasche punktet im Handling, der Rolltopverschluss lässt sich leicht bedienen und ist praxisgerecht gestaltet. Ein kleiner Nachteil ist jedoch die Nähe zum Sattel. Je nach Sitzhöhe kann dieser beim Beladen im Weg sein und das maximale Packvolumen einschränken. Unterm Strich ist das Cargo Pack System eine klare Empfehlung, erfordert aber im Vorfeld eine sorgfältige Recherche zur Kompatibilität und den benötigten Komponenten, dabei hilft Tailfin auf seiner Website jedoch mit ausführlichen Informationen und Anleitungen.

Technische Daten:





