UCI Downhill World Cup 2026: Jetzt geht es wieder los: Am Samstag, den 2. Mai, kämpfen die weltbesten Downhill-Athleten um einen prestigeträchtigen World Cup Sieg – zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder in Asien, genauer gesagt: in YongPyong, Südkorea. Alle Infos zur Strecke und zum Ablauf des Events gibt es hier!

UCI Downhill World Cup 2026 in YongPyong – Daten und Ablauf

Das erste Downhill World Cup Event für 2026 steht an – die beiden Qualifikationsrennen, die über die Startpositionen im Finale am Samstagmorgen (deutscher Zeit) entscheiden, sind bereits absolviert. Ganz früh, um 4:25 Uhr unserer Zeit, machen dann die Juniorinnen den Start und bestreiten das erste Finalrennen der Saison. Um Punkt 5 Uhr folgen dann die Junioren, das Elite Frauenfeld beginnt eine Dreiviertelstunde später. Das Finale der Elite Männer startet dann um 7 Uhr.

Start Juniorinnen Finale 4:25 Uhr

4:25 Uhr Start Junioren Finale 5:00 Uhr

5:00 Uhr Start Elite Frauen Finale 5:45 Uhr

5:45 Uhr Start Elite Männer Finale 7:00 Uhr

7:00 Uhr Live auf Eurosports, HBO Max & Discovery+

Ergebnisse der Qualifikation

Die Qualifikation für das Finale am Samstagmorgen ist bereits abgeschlossen – damit steht die Startliste für das Finalrennen! Bei den Elite Frauen ist Harriet Harnden des AON Racing Teams auf Platz eins gefahren. Wiederholt sie das am Samstag, würde sie sich damit die 100.000 € Preisgeld der Gates 100k Belted Purse Herausforderung sichern, da AON Racing auf ein Bike mit dem Gates Riemenantrieb setzt. Nina Hoffmann hat es leider nicht ins Finalrennen geschafft. Nach einem Sturz in der ersten Qualifikationsrunde und einem siebten Platz in der zweiten reichte es leider nicht für die Deutsche, um ins Finale zu gelangen.







Bei den Männern hat Asa Vermette ein starkes Zeichen in seiner ersten Elite-Saison gesetzt und ist mit 1,2 s Vorsprung auf die Pole Position gefahren. Der US-Amerikaner des Frameworks Racing / TRP Teams knüpft damit nahtlos an seine Leistungen aus dem vergangenen Jahr an, wo er sich den World Cup-Gesamtsieg bei den Junioren holte. Deutsche Athleten werden im Finale hingegen nicht vertreten sein – Max Hartenstern und Henri Kiefer konnten sich hier keinen Platz für das finale Rennen sichern.

Alle Ergebnisse gibt es hier in der Übersicht: Downhill World Cup Resultate

Streckenvorschau mit Jackson Goldstone

Keine 200 km südlich der Hauptstadt Seoul befindet sich das Skiresort Mona YongPyong. Dort wurde extra für den ersten Downhill World Cup auf dem asiatischen Kontinent seit 25 Jahren eine brandneue Strecke in den Hang gebaut. Offene, breite Streckenabschnitte inklusive großer Sprünge wechseln sich ab mit kniffligen, breiten und linienreichen Steilstücken im Wald. Eine erste Streckenvorschau gibt es vom gewohnt souveränen und derzeit amtierenden Downhill World Cup Gesamtsieger Jackson Goldstone:







Wo kann man sich das World Cup Event ansehen?

Seitdem die Downhill World Cup-Serie nicht mehr von Red Bull übertragen wird (damals kostenfrei, wohlgemerkt), läuft die Vermarktung der Rennen über Warner Bros. Discovery Sports. Dieses Jahr können Fans in Europa das Renngeschehen auf mehreren Arten verfolgen: Eurosport überträgt das Finale, ebenso ist eine Übertragung im Fernsehen auf Eurosport 1 geplant. Auch das Streaming Portal HBO Max ermöglicht es, die Rennen anzusehen. Wie in den Jahren zuvor kann man ebenso auf Discovery+ live dabei sein. Hier gibts weitere Infos: www.ucimtbworldseries.com

Infos und Titelbild: © WHOOP UCI Mountain Bike World Series