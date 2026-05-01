Die Cross-Country-Elite ist bereits in die neue World Cup Saison gestartet– und feiert gleichzeitig eine Premiere: Erstmals macht die XCO-Serie Halt in Asien. Austragungsort ist YongPyong in Südkorea. Alle Infos zum Ablauf und die erste Ergebnisse gibt es hier!

UCI Cross-Country World Cup 2026 in YongPyong – Daten und Ablauf

Mit dem ersten Rennen der Saison beginnt für die weltbesten Cross-Country-Athleten die Jagd nach Weltcup-Punkten. Das Event in YongPyong markiert dabei einen historischen Moment für die Disziplin, die erstmals überhaupt auf asiatischem Boden Station macht. Während die Short Track-Rennen bereits heute absolviert wurden – die Ergebnisse gibt es weiter unten – finden am Sonntagmorgen (3. Mai 2026) deutscher Zeit die klassischen Cross-Country-Rennen statt. Das sind die Startzeiten:

Start Elite Frauen XCO Finale 6:15 Uhr

6:15 Uhr Start Elite Männer XCO Finale 8:15 Uhr

8:15 Uhr Live auf Eurosport, HBO Max & Discovery+

Short Track-Ergebnisse im Überblick

Die ersten Entscheidungen in YongPyong sind bereits gefallen. Im Elite Short Track-Rennen konnten sich der Franzose Mathis Azzaro an die Spitze setzen. Der Deutsche David List erreichte einen starken vierten Platz mit 5 s Rückstand. Zweitbester Deutscher wurde Maximilian Brandl auf Platz 15.







Bei den Frauen sicherte sich die Schweizerin Sina Frei den Sieg. Die besten deutschen Leistungen erbrachten Kira Böhm, Nina Graf und Ronja Eibl auf den Plätzen 10 bis 12.

Alle Ergebnisse gibt es hier in der Übersicht: Cross-Country World Cup Resultate

Wo kann man sich das World Cup Event ansehen?

Wie auch in den anderen Disziplinen liegt die Übertragung des Cross-Country World Cups in den Händen von Warner Bros. Discovery Sports. Fans in Europa können die Rennen über mehrere Plattformen verfolgen: Eurosport zeigt die Rennen im TV, zudem ist eine Ausstrahlung über Eurosport 1 geplant.







Auch im Stream sind die Wettbewerbe verfügbar – unter anderem über HBO Max sowie Discovery+. Weitere Informationen gibt es hier: ucimtbworldseries.com

Infos und Titelbild: © WHOOP UCI Mountain Bike World Series