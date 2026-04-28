Der neue Renthal V2 Apex Vorbau

Produktnews: Renthal präsentiert den neuen V2 Apex Vorbau mit entsprechend passenden Spacer-Kits inklusive Top-Cap. Die konsequente Weiterentwicklung des Erfolgs-Vorbaus spiegelt modernste Fertigungstechnologien und Erfahrung im Rennsport wider. Ein Vorbau, der für die hohen Anforderungen anspruchsvoller Trail und Enduro Fahrer zugeschnitten ist.

Mit dem neuen Renthal Apex V2 präsentiert der britische Hersteller jetzt den Nachfolger des erfolgreichen Vorgängermodells. Ziel war es, die bewährte Konstruktion noch steifer, präziser und belastbarer zu gestalten. Im Fokus stand zudem ein optimales Verhältnis aus Stabilität und Gewicht. Der Vorbau vereint laut Renthal die Robustheit eines All-Mountain-Vorbaus, die Steifigkeit eines Enduro-Vorbaus und das geringe Gewicht eines XC-Vorbaus.







Der neue Renthal Apex V2 Vorbau setzt auf eine 240° Lenkerklemmung, die es ermöglicht, viel Material vom Vorbaukörper zu entfernen, ohne die für moderne, breite Lenker erforderliche Stabilität und Steifigkeit zu beeinträchtigen. Der Apex ist vollständig CNC-gefräst und verfügt über eine übergroße Mittelbohrung, umfangreiche 3D-Bearbeitung und externe Verstrebungen, um maximale Stabilität und Steifigkeit bei minimalem Gewicht zu gewährleisten.

Angeboten wird der Vorbau mit 35 mm Durchmesser, erhältlich in den Längen 33, 40 und 50 mm, sowie mit 31,8 mm Durchmesser, erhältlich in den Längen 31, 40 und 50 mm. Zur Auswahl stehen die Farboptionen Schwarz/Alugold oder komplett Schwarz. Der Preis liegt unabhängig von der Ausführung bei 129,99 Euro. Passend zum brandneuen V2 Apex Vorbau sind zudem CNC-gefräste Steuersatz-Spacer-Kits (2,5 mm, 5 mm, 10 mm und 20 mm) inklusive Top-Cap zum Preis von 26,99 Euro erhältlich.







Web: www.renthal.com