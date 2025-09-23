Produktnews: Das Ritchey Switch System ermöglicht die einfache Verlegung von innen verlegten Zügen, Kabeln und Hydraulikleitungen vom Lenker in den Fahrradrahmen. Entwickelt für Rahmen mit 44 mm Steuerrohren oder 1.5″ Steuerrohren und konischen 1 1/8″ bis 1.5″ Gabeln, bietet das Switch System eine klare, leistungsstarke Ästhetik ohne Kompromisse bei der Funktionalität. Insgesamt basiert das System auf drei Schlüsselelemente: Switch Vorbau, Switch Spacer und Switch Steuersatz.

Das Herzstück des Systems ist der Switch Vorbau, der in drei Ausführungen erhältlich ist: WCS, Comp und RL1. Sowohl der WCS als auch der Comp Switch Vorbau verfügen über das innovative C220 Lenkerklemmdesign von Ritchey, welches für verbesserte Steifigkeit jetzt noch breiter ist. Der WCS Switch Vorbau führt unsichtbar bis zu drei Züge im Vorbaukörper und durch die Zugführung. Die Züge lassen sich nahtlos in die Switch Spacer und den Switch Steuersatz integrieren und sorgen so für ein elegantes Design. Die Unterseite der Comp und RL1 Switch Vorbauten verfügt über einen einzigartigen, geschlossenen Kanal, in dem bis zu vier Züge durch eine spezielle Zugführung geführt werden können. Alle drei Switch-Vorbauten haben einen 84°-Winkel und sind in Längen von 60 bis 120 mm erhältlich.







Die ineinandergreifenden Switch-Steuersatz-Spacer sind entscheidend für die klare Optik und Funktionalität des Switch-Systems. Sie sind der Unterseite des Vorbaus nachempfunden und führen die Kabel in den Steuersatz. Gleichzeitig ermöglichen sie eine einfache Montage und Demontage, ohne dass Leitungen getrennt werden müssen. Das letzte Element des Systems, der Switch-Steuersatz, ist so konstruiert, dass die Kabel vom Lenker durch den Vorbau und die Spacer in den Rahmen geführt werden, ohne die Leistung des Steuersatzlagers zu beeinträchtigen. Das Geheimnis der Kabelführung liegt in der einteiligen Konstruktion von Abdeckkappe und Kompressionsring. Dies soll sowohl eine reibungslose Lenkung als auch lange Lebensdauer gewährleisten.

Ritchey Switch System: Preise der einzelnen Komponenten

WCS Switch Vorbau: 109,90 €

Comp Switch Vorbau: 79,90 €

RL1 Switch Vorbau: 39,90 €

WCS Switch Upper Steuersatz: 39,90 €

WCS Switch External Cup EC Steuersatz: 71,90 €

Switch-Spacer: 12,30 €

Web: www.ritcheylogic.com







Fotos (c) Ritchey