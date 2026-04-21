Neue TRP EVO EXPERT und EVO COMP Bremsen

Produktnews: Entwickelt für den World Cup steht die TRP EVO Plattform für Power, Kontrolle und Performance. Mit der neuen TRP EVO EXPERT und EVO COMP wächst die EVO Family weiter an und macht die implementierte Racing-DNA jetzt für noch mehr Biker zugänglich – und das laut Hersteller ohne Kompromisse bei der Bremskraft.

Die Entwicklung der EVO Family folgt einem klaren Prinzip: Racing first. Was im professionellen Rennumfeld funktioniert, funktioniert überall. Nach dem Erfolg der EVO PRO war für TRP klar: Diese Performance darf nicht exklusiv bleiben. Mit EVO EXPERT und EVO COMP wird das EVO Bremsgefühl jetzt für jeden Fahrer zugänglich. Auch die beiden neuen Modelle basieren auf dem bewährten EVO System mit leistungsoptimierten Bremsbelägen für Race, Allround und Bike Park, 2,3 mm starken Rotoren für erhöhte Standfestigkeit sowie TRP Performance Mineral Oil und optimierten Leitungen, die einen konstanten Druckpunkt mit effizientem Ölfluss gewährleisten sollen.

EVO EXPERT: für anspruchsvolles Trail-Riding

Die EVO EXPERT richtet sich an Fahrer, die ihre Performance gezielt weiterentwickeln wollen – mit einer Bremse, die laut TRP auch unter Belastung konstant und berechenbar bleibt. Hohe Standfestigkeit, ein klar definierter Druckpunkt und maximale Bremskraft sollen für Kontrolle und Sicherheit sorgen, selbst auf langen, anspruchsvollen Abfahrten. Die Bremse bietet eine werkzeuglose Griffweitenverstellung und lässt sich somit schnell und präzise einstellen.







A+ Bremskraft

Hybrid-Piston-Technologie

Werkzeuglose Griffweitenverstellung

Erhältlich in Schwarz

Preis: 210 €

EVO COMP: der neue Einstieg in die EVO Family

Reduziert auf das Wesentliche bietet die EVO COMP nach Angaben des Herstellers TRP zuverlässige Performance mit klar definiertem Druckpunkt und kontrollierbarer Bremskraft. Eine funktionale, robuste Lösung mit werkzeuggestützter Griffweitenverstellung – entwickelt für maximale Einfachheit und konstante Performance an jedem Bike.







A+ Bremskraft

4-Kolben-Bremssattel

Erhältlich in Schwarz

Preis: 170 €

Web: eu.trpcycling.com