Die 1989 in Texas gegründete Marke CamelBak entstand aus einer ebenso simplen wie genialen Idee: Gründer Michael Eidson bastelte sich bei einem Radrennen aus einem Infusionsbeutel und einem Schlauch ein erstes Trinksystem, um während der Fahrt hydriert zu bleiben. Daraus entwickelte sich ein Unternehmen, das heute als Pionier für Hydrationslösungen gilt, von Trinkrucksäcken bis hin zu Outdoor-Equipment. CamelBak steht für Funktionalität, Innovation und zunehmend auch Nachhaltigkeit, etwa durch BPA-freie Materialien und langlebige Produkte. Wie sich diese Expertise in ihren Bikepackingtaschen schlägt, zeigt unser Test.

M.U.L.E. 12L Handlebar Pack

Die CamelBak M.U.L.E. 12L Handlebar Pack ist durchdacht konstruiert und setzt auf robuste, langlebiges Nylon mit verstärkten Fasern im Inneren. Das Gewebe wirkt widerstandsfähig und wasserabweisend, wodurch die Tasche leichten Regen problemlos abhält (IPX5), auch wenn sie nicht vollständig wasserdicht ist. Im Aufbau überzeugt sie mit einem großzügigen Hauptfach sowie einem kleinen Reißverschlussfach und einer Netztasche an den Seiten, was für gute Organisation sorgt. Die Montage gelingt unkompliziert über versetzbare Gummischnallen, die sich flexibel an verschiedene Lenkerformen anpassen lassen. Ein gebogener Metallbügel hält die Tasche angenehm auf Abstand zum Lenker und verhindert so Probleme beim Greifen, bei Bedarf lässt sich dieser jedoch auch entfernen. Ergänzend sorgen dünne Gummis an Ober- und Unterseite für zusätzliche Fixierung, wobei im Test bereits das untere Gummi völlig ausreichte, während das Obere sich praktisch zur Befestigung von weiterem Equipment nutzen lässt. Im Vergleich zur klassischen Gepäckrolle punktet die Tasche klar im Handling: Das Equipment lässt sich im Inneren besser organisieren und ist dank Zugriff von oben schneller auffindbar, ein echter Pluspunkt. Auch während der Fahrt sitzt die Tasche stabil am Lenker und zeigt keine Nachteile gegenüber einer klassischen Rolle. Besonders an Dropbars erweist sich diese Lösung als deutlich komfortabler im Handling.

Technische Daten:







Abmessungen: 25 × 13 × 43 cm

Gewicht: 380g

Packvolumen: 12 l

M.U.L.E. Frame Pack mit Quick Stow 2L Bike Reservoir – Large

Die in zwei Größen erhältliche CamelBak M.U.L.E. Frame Pack haben wir in der größeren Ausführung mit einer 2L Quick Stow Trinkblase getestet. Die Tasche ist aus robustem Segeltuchmaterial gefertigt, das besonders abriebfest und gleichzeitig regenfest ist (IPX5). Neben dem großen Hauptfach mit Netztaschen, besitzt die Tasche ein weiteres schmales Fach für kleinere Dinge wie eine Fahrradpumpe oder ein Smartphone. Beide Fächer sind mit wasserdichten Reisverschlüssen versehen. Die Montage gelingt unkompliziert, wobei besonders positiv auffällt, dass die Fixpunkte variabel gewählt werden können und sich die Klettbänder individuell zuschneiden lassen, ideal für eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rahmen. Im Inneren wird die Trinkblase an einem Haken eingehängt, der Schlauch über eine Öffnung nach außen geführt und das Mundstück per Klettband je nach Vorlieben am Lenker oder Oberrohr positioniert. Auf der Testfahrt saß die Tasche absolut stabil im Rahmen, und der Zugriff auf den Trinkschlauch funktionierte jederzeit problemlos. Insgesamt eine sehr durchdachte Lösung, die sich besonders für alle empfiehlt, die auf einen Trinkblasenrucksack verzichten möchten.

Technische Daten:







Abmessungen: 48 × 5 × 18 cm

Gewicht: 240g (Ohne Trinkblase)

Packvolumen: 4,3 l

M.U.L.E. 9 Saddle Pack

Mit 9 Litern Packvolumen ausgelegt, ist der CamelBak M.U.L.E. 9 Saddle Pack eine kompakte Satteltasche für längere Bikepacking-Touren. In der Materialwahl setzt CamelBak auf das gleiche robuste Segeltuchmaterial wie bei der Lenker- und Rahmentasche, wodurch ein einheitlich widerstandsfähiges und wetterfestes System entsteht. Damit verfolgt die Marke ein klassisches Bikepacking-Konzept mit bewährten, funktionalen Lösungen. Die Befestigung erfolgt über Schnallen am Sattel sowie Klettverschlüsse an der Sattelstütze, wobei die beiden Klettbänder im Vergleich zum restlichen Testfeld eher filigran wirken, sich aber flexibel positionieren lassen und im Test dennoch zuverlässig funktioniert haben. Auf der Oberseite kommt ein sogenanntes Bungee-Cord-System zum Einsatz, über das sich zusätzliches, leichtes Equipment schnell befestigen lässt, während die Unterseite mit einem verstärkten, besonders abriebfesten Material gegen Schmutz und Reibung geschützt ist. Insgesamt überzeugt die Tasche durch ihre einfache, klassische Konstruktion, die im Praxistest stabil und zuverlässig funktioniert hat.

Technische Daten:





