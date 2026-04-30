Produktnews: Der Indoor-Cycling-Anbieter Zwift übernimmt ROUVY. Durch die strategische Zusammenarbeit beider Plattformen soll das Wachstum im Bereich des virtuellen Radsports weiter vorangetrieben werden. Beide Unternehmen wollen dabei weiterhin unabhängig voneinander agieren.

Mit der Übernahme von Zwift durch die Integration von ROUVY kündigen die beiden Anbieter eine engere Zusammenarbeit im Indoor-Cycling-Segment an. Ziel sei es, die jeweiligen Stärken beider Plattformen zu bündeln und so neue Nutzergruppen für den virtuellen Radsport zu erschließen.

Im Zuge der Partnerschaft sollen bereits ab sofort der Zwift Ready-Smart-Trainer sowie der Zwift Ride-Smart-Rahmen mit der ROUVY-Software kompatibel sein. Dadurch ergeben sich für Fahrer zusätzliche Möglichkeiten innerhalb der Plattform, wobei zugleich der Einstieg in das Indoor-Training erleichtert wird. Weitere Updates seien in den kommenden Monaten geplant.







Auch wenn beide Unternehmen künftig unter einem gemeinsamen Dach agieren, gibt man an, dass sie weiterhin eigenständig mit jeweils eigenen Strategien und Abonnement-Modellen auftreten werden. Laut den Verantwortlichen wolle man so die unterschiedlichen Ansätze beider Plattformen beibehalten – Zwift mit seinem spielerisch geprägten Ansatz und ROUVY mit dem Fokus auf reale Strecken und Simulationen.

Nach Angaben von Zwift-CEO Eric Min wachse der Indoor-Cycling-Markt aktuell wieder deutlich und erreiche ein Niveau, das zuletzt während der Corona-Pandemie zu beobachten gewesen sei. Insbesondere die steigende Zugänglichkeit und einfache Nutzung moderner Smart-Trainer hätten dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen erstmals über das Indoor-Training zum Radsport finden.







ROUVY-Gründer Petr Samek betont in diesem Zusammenhang, dass die Plattform weiterhin ihrem bisherigen Konzept treu bleiben solle. Gleichzeitig eröffne die Zusammenarbeit mit Zwift und dessen Hardware-Ökosystem neue Möglichkeiten, das Nutzererlebnis weiter auszubauen und zusätzliche Trainingsangebote zu schaffen.

Web: www.zwift.com