Aufbruchsstimmung in der Industrie: Immer mehr 32 Zoll Bikes, Reifen und Laufräder werden vorgestellt oder als Showbikes und Prototypen gesichtet. Da verliert man schnell den Überblick. Wer denkt, es gäbe nur ein oder zwei 32 Zoll Reifen und ein paar windschiefe Felgen aus Kleinstschmieden, der irrt. Wir stellen alle 32 Zoll Komponenten inklusive der verfügbaren Bikes vor!

Was verändert sich konkret mit der neuen Laufradgröße?

Die ETRTO-Nummer bzw. den Felgenaußendurchmesser von 29 Zoll Rädern dürften die allermeisten inzwischen auswendig kennen: 622 lautet sie (zur Erinnerung: 584 bei 27,5 Zoll). Und bei der neuen Laufradgröße? Da beträgt sie 686 – ein 32 Zoll Rad hat damit 64 mm mehr Durchmesser gegenüber einem 29 Zoll Rad. Mit den insgesamt knapp 69 cm Außendurchmesser kommt eine 32 Zoll Felge auf einen Umfang von ca. 2.155 mm (1.954 mm bei 29 Zoll).

Der größere Durchmesser macht konstruktionstechnisch einige Neuerungen notwendig: Federgabeln kommen bei gleichem Federweg auf eine längere Einbauhöhe, Rahmen brauchen mehr Platz, um die Riesenräder unterzubringen, Geo-Werte wie Stack oder Tretlagerabsenkung ändern sich. Wir haben uns genauer angesehen, welche Änderungen uns da erwarten.







Blick in die Zukunft: Was kommt noch auf uns zu?

Die Notwendigkeit kleinerer Gänge

Im Moment ist die Industrie noch damit beschäftigt, die Hauptpunkte auf der 32 Zoll Agenda abzuhaken. Rahmen, Laufräder, Federgabeln und Reifen gibt es bereits zu kaufen oder sind öffentlichkeitswirksam in Arbeit. Völlig ausgereift ist das Projekt aber bislang nicht. Noch gibt es eine Reihe von offenen Fragen, bei denen Klärungsbedarf besteht und wo findigen Komponentenherstellern Arbeit erwartet. Da wäre zum einen die Sache mit den Schaltungskomponenten: Große Laufrädern lassen die Entfaltung in die Höhe schnellen – kleinere Kettenblätter oder Kassetten mit noch größeren Ritzeln wären die Antwort. Oder man steigt gleich auf ein Getriebe um. Wir sind gespannt, wohin die Reise geht.

Werden Bikes noch schwerer?

Eine Diskussion so alt wie das Rad selbst, vermutlich, weil sie in Aussicht stellt, auf einen einzigen Wert heruntergedampft werden zu können: Das Gewicht eines Bikes. Fahrräder sind, gemessen am Verhältnis zwischen Fahrzeug- und Fahrergewicht, streng genommen immer gelebter Leichtbau. Das ändert nichts daran, dass die 32 Zoll Laufräder mehr Material verlangen: Nicht bloß Reifen, Felgen und Speichen werden schwerer, auch die längeren Rahmen und Gabeln müssen höhere Hebelkräfte vertragen und werden damit schwerer. Wer ein 32 Zoll Bike mit dem Gewicht eines 29 Zoll Bikes fahren möchte, wird sich den Leichtbau-Leichtbau in Gold aufwiegen lassen müssen. Andere müssen sich fragen, welche Aussagekraft die Zahl auf der Waage am Ende des Tages wirklich hat.







„Tyre Buzz“ und kurze Dropperposts

Mit dem größeren Hinterrad gewinnt auch das Problem „Tyre Buzz“ an Relevanz. War der unfreiwillige Kontakt zwischen Hinterrad und Hosenboden durch das Aufkommen von Mulletbikes eigentlich schon längst ausgelöscht geglaubt, schnellt das Problem Fahrern mit der neuen Laufradgröße wieder mit neuem Schwung entgegen. Je größer das Hinterrad, desto kleiner der Abstand zum Fahrer bei starken Kompressionen. Und nicht nur der Fahrer ist in Gefahr, auch der Sattel ist ein Hindernis: Fullys haben eine minimale Sattelhöhe, unter welcher der abgesenkte Sattel bei harten Einschlägen vom Hinterrad berührt wird. An einem Fully mit voller 32 Zoll Bereifung kann daher der Sattel nicht so tief abgesenkt werden, zumindest, wenn man die Kettenstreben einigermaßen kurz halten will.

Ein neuer Nabenstandard

Die große Angst, die viele Fahrer mit der neuen Laufradgröße verbinden, lautet wohl, dass auch ein neuer Standard bei der Nabeneinbaubreite kommen wird – und das ist gar nicht so unrealistisch, wenn man sich etwa die Ausführungen vom Laufradspezialisten Newmen durchließt. Ein breiter Flanschabstand scheint die sinnvollste und gewichtsparendste Maßnahme zu sein, um der geringeren Steifigkeit der 32 Zoll Laufräder entgegenzuwirken. Hier gibt es das umfassende Statement von Newmen zum Nachlesen. Außerdem: Wenn Laufräder immer höher und breiter werden, bleibt im Rahmen weniger Platz für Schaltung und Bremsen. Erstere hat sich durch die neue Wide-Kettenlinie etwas Platz erkämpft, bremsenseitig könnte es aber knapp werden. Ob uns hier ein neuer Standard für die Bremssattelmontage erwartet?







Supermullet

Manche der angesprochenen Probleme wiegen schwerer für das Hinterrad, welches der Rahmenbauer ja irgendwie am Heck unterbringen muss. Ein Weg, wie man vom Überrollverhalten und der großen Fahrstabilität der 32 Zoll Laufrädern profitieren könnte, ohne sich viele ihrer Probleme ins Haus bzw. ans Rad zu holen, ist das Supermullet-Setup: Hier wird ein 32 Zoll Vorderrad mit einem 29 Zoll Hinterrad kombiniert (wer hinten 27,5 Zoll fahren möchte, darf sich ein Gigamullet-Setup bescheinigen). Bikes wie das Starling Big Bird machen es vor und kommen ohne all zu große Kompromisse bei der Rahmenkonstruktion aus.







Welche 32 Zoll Komponenten gibt es bereits zu kaufen?

Rahmen und Komplettbikes

Wer bereits jetzt auf einem 32 Zoll Mountainbike oder Gravelbike fahren möchte, der muss sich bei kleinen Bikeschmieden und Botique-Herstellern umschauen. Gerade die Zahl an Stahl-Rahmen ist unter den 32 Zoll Bikes noch groß, da sich mit Stahl vergleichsweise schnell und günstig Rahmen entwickeln lässt. Einen entsprechenden Carbon-Rahmen konnten wir bislang nur bei der Schweizer Marke Stoll sowie bei den Würzburgern von Bike Ahead ausfindig machen. Wer Aluminium fahren will, kann z.B. auf das gefräste I-Train von Actofive setzen. Auch Titan steht schon zur Auswahl, wie beim Chiru Veldt 32 Zoll Gravelbike, das wir bereits testen konnten. Hier geht es zum Velomotion Fahrbericht.







Alle 32 Zoll Bikes in der Übersicht:

Marke Modell Einsatzbereich Status Preis (UVP) Link Actofive I-Train 32 DC/Trail Serie ab 6.990 € actofive.com Alutech (E-)Pelmo 32 All-Mountain Prototyp mtb-news.de Ari Full Suspension 32" Prototype XC Prototyp mtb-news.de Bike Ahead The Frame 32 XC Serie 2.999 € bike-ahead.de BMC Project Fahrenheit Prototyp bmc.com BTCHN' Alpina XC – Trail Serie ab 2.200 $ btchnbikes.com Chiru Veldt Gravel Serie 3.085 € chirubikes.com Dead Rabbit XC032 XC Prototyp deadrabbitbike.com Dirty Sixer MonsterEnduro Enduro Serie 6.299 $ dirtysixer.com MiTech Gravel 32" Gravel Serie 3.998 – 5.850 € mi-tech.de MiTech Szenario E MGU 32 All-Mountain / Enduro Serie 9.199 – 13.500 € mi-tech.de Neuhaus Nova32 XC Serie 1.559,95 € neuhausmetalworks.com Quarry Cycling Alder 32 DC Prototyp bikerumor.com Quarry Cycling Rage Bait 32 Trail Serie 2.450 $ quarrycycling.com Reeb Re:Dikyelous Modified Trail Prototyp bikerumor.com Revel El Jefe Grande XC/DC Prototyp revelbikes.com Sour Pasta Party 32 XC Serie ab 1.299 € sour.bike.de Starling Big Bird Trail Serie ab 2.948 € starlingcycles.com Stoll P32 XC Serie 5.000 – 14-000 CHF stoll-bikes.com True Love Custom 32" Gravel Prototyp mtb-news.de Zinn Cycles Diveres MTB Serie 6.900 – 8.450 $ zinn.bikes.com







Federgabeln

Federgabeln stellen komplexe Bauteile dar, und es gibt vergleichsweise wenige Hersteller, die sich mit ihrer Entwicklung beschäftigen. Noch weniger bieten bereits 32 Zoll Federgabeln an! Der Botique-Hersteller Intend ist so eine Ausnahme. Mit der Edge 32 und Samurai XC32 haben die Freiburger zwei dezidierte Federgabeln für die neue Laufradgröße im Sortiment. Ansonsten gibt es nur vom amerikanischen Hersteller Wren Sports eine modifizierte 29 Zoll Upside-Down-Federgabel käuflich zu erwerben. Wer auf den klassischen Look von Rightside-Up-Federgabeln steht, der wird sich noch gedulden müssen, bis die Prototypen von Fox und SR Suntour marktreif sind.







Diese 32 Zoll Federgabeln sind bekannt:

Marke Modell Einsatzbereich Status Preis (UVP) Link Fox XC Prototyp mtb-news.de Intend Edge 32 Enduro Serie 1.679,83 € intend-bc.com Intend Samurai XC32 XC / DC Serie 1.699 – 1.899 € intend-bc.de Manitou Mattoc (Modifiziert) XC Prototyp theradavist.com Manitou Dorado (Modifiziert) Enduro Serie dirtysixer.com SR Suntour Raidon 34 XC / Trail Prototyp pinkbike.com Wren Inverted (Modifiziert) XC – All-Mountain Serie 699,99 – 749,99 $ wrensports.com

Felgen und Laufradsätze

Bei den 32 Zoll Felgen dominiert bislang vor allem Carbon als Material der Wahl. So kommen die Rundlinge trotz größerem Durchmesser auf akzeptable Gewichte. Besonders die Speichenräder von Bike Ahead stechen hervor. Auch von Berd, bekannt für ihre Textilspeichen, sowie Nextie, Light Bicycle und neu von Teravail gibt es Carbonfelgen in 32 Zoll. Für dieses Frühjahr ist auch ein passender 32 Zoll Schlauch von Tubolito angekündigt.







Damit rollt man bereits auf großen Laufrädern:

Marke Modell Einsatzbereich Status Preis (UVP) Link Alex Rims XC Prototyp pinkbike.com Berd Hawk 30 Gold XC Serie 2.858,67 € berdspokes.com Bike Ahead Biturbo X 32 Safewing XC / DC Serie 3.599 € bike-ahead.de BTCH'N Carbon Trail Serie 1.792,5 $ btchnbikes.com Cole Trail Prototyp pinkbike.com Dirty Sixer In-House 32" Enduro Serie dirtysixer.com Formula XC Prototyp pinkbike.com Jester Astral Alloy Trail Serie ab 1.079,95 € astralcycling.com Light Bicycle Anax32 XC Serie ab 1.464,2 $ lightbicylce.com Newmen Prototyp newmen.de Nextie Unicorn 32" XC – Enduro Serie 300 $ / Felge nextie.com Nextie Alpha 32" XC Serie 500 $ / Felge nextie.com Novatec Prototyp pinkbike.com Reynolds A32 XC Prototyp sour.bike.de Teravail Circos Wide 32 Gravel Serie teravail.com Teravail Tube 32 Schlauch Serie teravail.com Tubolito MTB 32" Schlauch Serie tubolito.com Wren Prototyp wrensports.com

Reifen und Schläuche

Einen Rahmen kann man sich vielleicht noch selbst schweißen, eine Federgabel modifizieren oder durch eine Starrgabel ersetzen, und selbst an Felgen in Übergrößen gelangt man, traut man sich in die Welt der Einräder und übergroßen Bikes. Doch gescheite Reifen für den Gravel- oder Mountainbike-Einsatz sind das wirkliche Nadelöhr – in eigener Sache herstellen eigentlich unmöglich. Zum Glück hat sich in letzter Zeit so einiges getan. Maxxis führt offiziell ganze fünf Mountainbike-Reifen im Sortiment, den Aspen ST auch in einer Gravel-Variante. Von Schwalbe, Vittoria und Kenda sind 32 Zoll Reifen angekündigt oder zumindest schon zu sehen gewesen; und Teravail bietet will nicht nur eine Felge, sondern auch zwei MTB- und Gravel-Reifen und einen passenden Schlauch in der neuen Größe anbieten.







Alle bekannten 32 Zoll Reifen in der Übersicht:

Marke Modell Einsatzbereich Status Preis (UVP) Link CST Patrol All-Mountain Prototyp pinkbike.com Kenda Dagger XC XC Prototyp bikerumor.com Maxxis Aspen XC Serie 74,90 € maxxis.de Maxxis Aspen ST Gravel, XC Serie 74,90 € maxxis.de Maxxis Aspen AT DC Serie 74,90 € maxxis.de Maxxis Dissector All-Mountain Serie 79,90 € maxxis.de Maxxis Forekaster Trail Serie 74,90 € maxxis.de Schwalbe Rick Race Pro XC Prototyp sour.bike.de Schwalbe G-One RX Pro Gravel Prototyp mtb-news.de Teravail Cannonball Gravel Serie teravail.com Teravail Camrock 32 XC Serie 95 $ teravail.com Vee Tire Co Attack HPL All-Mountain Prototyp pinkbike.com Vittoria Peyote XC XC Prototyp bikeradar.com

Infos und Bilder: Hersteller / Presse