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Großer Übersichtsartikel zur neuen Laufradgröße: Diese 32 Zoll Komponenten gibt es bereits

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Aufbruchsstimmung in der Industrie: Immer mehr 32 Zoll Bikes, Reifen und Laufräder werden vorgestellt oder als Showbikes und Prototypen gesichtet. Da verliert man schnell den Überblick. Wer denkt, es gäbe nur ein oder zwei 32 Zoll Reifen und ein paar windschiefe Felgen aus Kleinstschmieden, der irrt. Wir stellen alle 32 Zoll Komponenten inklusive der verfügbaren Bikes vor!

Was verändert sich konkret mit der neuen Laufradgröße?

Die ETRTO-Nummer bzw. den Felgenaußendurchmesser von 29 Zoll Rädern dürften die allermeisten inzwischen auswendig kennen: 622 lautet sie (zur Erinnerung: 584 bei 27,5 Zoll). Und bei der neuen Laufradgröße? Da beträgt sie 686 – ein 32 Zoll Rad hat damit 64 mm mehr Durchmesser gegenüber einem 29 Zoll Rad. Mit den insgesamt knapp 69 cm Außendurchmesser kommt eine 32 Zoll Felge auf einen Umfang von ca. 2.155 mm (1.954 mm bei 29 Zoll).

Der größere Durchmesser macht konstruktionstechnisch einige Neuerungen notwendig: Federgabeln kommen bei gleichem Federweg auf eine längere Einbauhöhe, Rahmen brauchen mehr Platz, um die Riesenräder unterzubringen, Geo-Werte wie Stack oder Tretlagerabsenkung ändern sich. Wir haben uns genauer angesehen, welche Änderungen uns da erwarten.

Blick in die Zukunft: Was kommt noch auf uns zu?

Die Notwendigkeit kleinerer Gänge

Im Moment ist die Industrie noch damit beschäftigt, die Hauptpunkte auf der 32 Zoll Agenda abzuhaken. Rahmen, Laufräder, Federgabeln und Reifen gibt es bereits zu kaufen oder sind öffentlichkeitswirksam in Arbeit. Völlig ausgereift ist das Projekt aber bislang nicht. Noch gibt es eine Reihe von offenen Fragen, bei denen Klärungsbedarf besteht und wo findigen Komponentenherstellern Arbeit erwartet. Da wäre zum einen die Sache mit den Schaltungskomponenten: Große Laufrädern lassen die Entfaltung in die Höhe schnellen – kleinere Kettenblätter oder Kassetten mit noch größeren Ritzeln wären die Antwort. Oder man steigt gleich auf ein Getriebe um. Wir sind gespannt, wohin die Reise geht.

Werden Bikes noch schwerer?

Eine Diskussion so alt wie das Rad selbst, vermutlich, weil sie in Aussicht stellt, auf einen einzigen Wert heruntergedampft werden zu können: Das Gewicht eines Bikes. Fahrräder sind, gemessen am Verhältnis zwischen Fahrzeug- und Fahrergewicht, streng genommen immer gelebter Leichtbau. Das ändert nichts daran, dass die 32 Zoll Laufräder mehr Material verlangen: Nicht bloß Reifen, Felgen und Speichen werden schwerer, auch die längeren Rahmen und Gabeln müssen höhere Hebelkräfte vertragen und werden damit schwerer. Wer ein 32 Zoll Bike mit dem Gewicht eines 29 Zoll Bikes fahren möchte, wird sich den Leichtbau-Leichtbau in Gold aufwiegen lassen müssen. Andere müssen sich fragen, welche Aussagekraft die Zahl auf der Waage am Ende des Tages wirklich hat.

„Tyre Buzz“ und kurze Dropperposts

Mit dem größeren Hinterrad gewinnt auch das Problem „Tyre Buzz“ an Relevanz. War der unfreiwillige Kontakt zwischen Hinterrad und Hosenboden durch das Aufkommen von Mulletbikes eigentlich schon längst ausgelöscht geglaubt, schnellt das Problem Fahrern mit der neuen Laufradgröße wieder mit neuem Schwung entgegen. Je größer das Hinterrad, desto kleiner der Abstand zum Fahrer bei starken Kompressionen. Und nicht nur der Fahrer ist in Gefahr, auch der Sattel ist ein Hindernis: Fullys haben eine minimale Sattelhöhe, unter welcher der abgesenkte Sattel bei harten Einschlägen vom Hinterrad berührt wird. An einem Fully mit voller 32 Zoll Bereifung kann daher der Sattel nicht so tief abgesenkt werden, zumindest, wenn man die Kettenstreben einigermaßen kurz halten will.

Ein neuer Nabenstandard

Die große Angst, die viele Fahrer mit der neuen Laufradgröße verbinden, lautet wohl, dass auch ein neuer Standard bei der Nabeneinbaubreite kommen wird – und das ist gar nicht so unrealistisch, wenn man sich etwa die Ausführungen vom Laufradspezialisten Newmen durchließt. Ein breiter Flanschabstand scheint die sinnvollste und gewichtsparendste Maßnahme zu sein, um der geringeren Steifigkeit der 32 Zoll Laufräder entgegenzuwirken. Hier gibt es das umfassende Statement von Newmen zum Nachlesen. Außerdem: Wenn Laufräder immer höher und breiter werden, bleibt im Rahmen weniger Platz für Schaltung und Bremsen. Erstere hat sich durch die neue Wide-Kettenlinie etwas Platz erkämpft, bremsenseitig könnte es aber knapp werden. Ob uns hier ein neuer Standard für die Bremssattelmontage erwartet?

Supermullet

Manche der angesprochenen Probleme wiegen schwerer für das Hinterrad, welches der Rahmenbauer ja irgendwie am Heck unterbringen muss. Ein Weg, wie man vom Überrollverhalten und der großen Fahrstabilität der 32 Zoll Laufrädern profitieren könnte, ohne sich viele ihrer Probleme ins Haus bzw. ans Rad zu holen, ist das Supermullet-Setup: Hier wird ein 32 Zoll Vorderrad mit einem 29 Zoll Hinterrad kombiniert (wer hinten 27,5 Zoll fahren möchte, darf sich ein Gigamullet-Setup bescheinigen). Bikes wie das Starling Big Bird machen es vor und kommen ohne all zu große Kompromisse bei der Rahmenkonstruktion aus.

Das Starling Big Bird setzt auf ein Supermullet-Setup mit einem 32 Zoll Vorderrad und einem 29 Zoll Hinterrad, um weniger Kompromisse bei der Rahmenkonstruktion eingehen zu müssen.

Welche 32 Zoll Komponenten gibt es bereits zu kaufen?

Rahmen und Komplettbikes

Wer bereits jetzt auf einem 32 Zoll Mountainbike oder Gravelbike fahren möchte, der muss sich bei kleinen Bikeschmieden und Botique-Herstellern umschauen. Gerade die Zahl an Stahl-Rahmen ist unter den 32 Zoll Bikes noch groß, da sich mit Stahl vergleichsweise schnell und günstig Rahmen entwickeln lässt. Einen entsprechenden Carbon-Rahmen konnten wir bislang nur bei der Schweizer Marke Stoll sowie bei den Würzburgern von Bike Ahead ausfindig machen. Wer Aluminium fahren will, kann z.B. auf das gefräste I-Train von Actofive setzen. Auch Titan steht schon zur Auswahl, wie beim Chiru Veldt 32 Zoll Gravelbike, das wir bereits testen konnten. Hier geht es zum Velomotion Fahrbericht.

Das Stoll P32 ist eines der ersten 32 Zoll Serienbikes. Der Carbon-Rahmen wiegt laut den Schweizern lediglich 1.800 g, Gesamtgewichte starten bei 10,2 kg.
BMC entwickelt im Rahmen von „Project Fahrenheit“ ein 32 Zoll Fully für den XC-Renneinsatz. Der Prototyp ist in Muffenbauweise gefertigt.
Der Aluminium-Rahmen des Actofive I-Train 32 wird aus dem Vollen gefräst. Die CNC-geborenen Rahmenhälften werden dann verklebt – fertig ist das Trail-Fully.

Alle 32 Zoll Bikes in der Übersicht:

MarkeModellEinsatzbereichStatusPreis (UVP)Link
ActofiveI-Train 32DC/TrailSerieab 6.990 €actofive.com
Alutech(E-)Pelmo 32All-MountainPrototypmtb-news.de
AriFull Suspension 32" PrototypeXCPrototypmtb-news.de
Bike AheadThe Frame 32XCSerie2.999 €bike-ahead.de
BMCProject FahrenheitPrototypbmc.com
BTCHN'AlpinaXC – TrailSerieab 2.200 $btchnbikes.com
ChiruVeldtGravelSerie3.085 €chirubikes.com
Dead RabbitXC032XCPrototypdeadrabbitbike.com
Dirty SixerMonsterEnduroEnduroSerie6.299 $dirtysixer.com
MiTechGravel 32"GravelSerie3.998 – 5.850 €mi-tech.de
MiTechSzenario E MGU 32All-Mountain / EnduroSerie9.199 – 13.500 €mi-tech.de
NeuhausNova32XCSerie1.559,95 €neuhausmetalworks.com
Quarry CyclingAlder 32DCPrototypbikerumor.com
Quarry CyclingRage Bait 32TrailSerie2.450 $quarrycycling.com
ReebRe:Dikyelous ModifiedTrailPrototypbikerumor.com
RevelEl Jefe GrandeXC/DCPrototyprevelbikes.com
SourPasta Party 32XCSerieab 1.299 €sour.bike.de
StarlingBig BirdTrailSerieab 2.948 €starlingcycles.com
StollP32XCSerie5.000 – 14-000 CHFstoll-bikes.com
True LoveCustom 32"GravelPrototypmtb-news.de
Zinn CyclesDiveresMTBSerie6.900 – 8.450 $zinn.bikes.com

Federgabeln

Federgabeln stellen komplexe Bauteile dar, und es gibt vergleichsweise wenige Hersteller, die sich mit ihrer Entwicklung beschäftigen. Noch weniger bieten bereits 32 Zoll Federgabeln an! Der Botique-Hersteller Intend ist so eine Ausnahme. Mit der Edge 32 und Samurai XC32 haben die Freiburger zwei dezidierte Federgabeln für die neue Laufradgröße im Sortiment. Ansonsten gibt es nur vom amerikanischen Hersteller Wren Sports eine modifizierte 29 Zoll Upside-Down-Federgabel käuflich zu erwerben. Wer auf den klassischen Look von Rightside-Up-Federgabeln steht, der wird sich noch gedulden müssen, bis die Prototypen von Fox und SR Suntour marktreif sind.

Am Sour Pasta Party ist die schwer modifizierte Manitou Mattoc gut zu sehen. Noch ist die Gabel im Prototypen-Status – genau wie die Reynolds A32 Laufräder.
Das BTCH’N Alpina setzt im Komplettbike-Aufbau auf eine Intend Samurai XC32 Federgabel.

Diese 32 Zoll Federgabeln sind bekannt:

MarkeModellEinsatzbereichStatusPreis (UVP)Link
FoxXCPrototypmtb-news.de
IntendEdge 32EnduroSerie1.679,83 €intend-bc.com
IntendSamurai XC32XC / DCSerie1.699 – 1.899 €intend-bc.de
ManitouMattoc (Modifiziert)XCPrototyptheradavist.com
ManitouDorado (Modifiziert)EnduroSeriedirtysixer.com
SR SuntourRaidon 34XC / TrailPrototyppinkbike.com
WrenInverted (Modifiziert)XC – All-MountainSerie699,99 – 749,99 $wrensports.com

Felgen und Laufradsätze

Bei den 32 Zoll Felgen dominiert bislang vor allem Carbon als Material der Wahl. So kommen die Rundlinge trotz größerem Durchmesser auf akzeptable Gewichte. Besonders die Speichenräder von Bike Ahead stechen hervor. Auch von Berd, bekannt für ihre Textilspeichen, sowie Nextie, Light Bicycle und neu von Teravail gibt es Carbonfelgen in 32 Zoll. Für dieses Frühjahr ist auch ein passender 32 Zoll Schlauch von Tubolito angekündigt.

Von Berd gibt es neu die Hawk 30 Gold Laufräder, natürlich mit den Berd Textilspeichen und Carbon-Felgen.
Teravail stellte kürzlich seine Circos Wide 32 Felgen aus Carbon für Reifen bis 2,4 Zoll Breite vor.

Damit rollt man bereits auf großen Laufrädern:

MarkeModellEinsatzbereichStatusPreis (UVP)Link
Alex RimsXCPrototyppinkbike.com
BerdHawk 30 GoldXCSerie2.858,67 €berdspokes.com
Bike AheadBiturbo X 32 SafewingXC / DCSerie3.599 €bike-ahead.de
BTCH'NCarbonTrailSerie1.792,5 $btchnbikes.com
ColeTrailPrototyppinkbike.com
Dirty SixerIn-House 32"EnduroSeriedirtysixer.com
FormulaXCPrototyppinkbike.com
JesterAstral AlloyTrailSerieab 1.079,95 €astralcycling.com
Light BicycleAnax32XCSerieab 1.464,2 $lightbicylce.com
NewmenPrototypnewmen.de
NextieUnicorn 32"XC – EnduroSerie300 $ / Felgenextie.com
NextieAlpha 32"XCSerie500 $ / Felgenextie.com
NovatecPrototyppinkbike.com
ReynoldsA32XCPrototypsour.bike.de
TeravailCircos Wide 32GravelSerieteravail.com
TeravailTube 32SchlauchSerieteravail.com
TubolitoMTB 32"SchlauchSerietubolito.com
WrenPrototypwrensports.com

Reifen und Schläuche

Einen Rahmen kann man sich vielleicht noch selbst schweißen, eine Federgabel modifizieren oder durch eine Starrgabel ersetzen, und selbst an Felgen in Übergrößen gelangt man, traut man sich in die Welt der Einräder und übergroßen Bikes. Doch gescheite Reifen für den Gravel- oder Mountainbike-Einsatz sind das wirkliche Nadelöhr – in eigener Sache herstellen eigentlich unmöglich. Zum Glück hat sich in letzter Zeit so einiges getan. Maxxis führt offiziell ganze fünf Mountainbike-Reifen im Sortiment, den Aspen ST auch in einer Gravel-Variante. Von Schwalbe, Vittoria und Kenda sind 32 Zoll Reifen angekündigt oder zumindest schon zu sehen gewesen; und Teravail bietet will nicht nur eine Felge, sondern auch zwei MTB- und Gravel-Reifen und einen passenden Schlauch in der neuen Größe anbieten.

Alle bekannten 32 Zoll Reifen in der Übersicht:

MarkeModellEinsatzbereichStatusPreis (UVP)Link
CSTPatrolAll-MountainPrototyppinkbike.com
KendaDagger XCXCPrototypbikerumor.com
MaxxisAspenXCSerie74,90 €maxxis.de
MaxxisAspen STGravel, XCSerie74,90 €maxxis.de
MaxxisAspen ATDCSerie74,90 €maxxis.de
MaxxisDissectorAll-MountainSerie79,90 €maxxis.de
MaxxisForekasterTrailSerie74,90 €maxxis.de
SchwalbeRick Race ProXCPrototypsour.bike.de
SchwalbeG-One RX ProGravelPrototypmtb-news.de
TeravailCannonballGravelSerieteravail.com
TeravailCamrock 32XCSerie95 $teravail.com
Vee Tire CoAttack HPLAll-MountainPrototyppinkbike.com
VittoriaPeyote XCXCPrototypbikeradar.com

Infos und Bilder: Hersteller / Presse

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Über Lukas Mühlehner

Als Niederbayer passt er perfekt ins Velomotion-Team; Lukas Mühlehner studierte in Regensburg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaft und sammelte nebenbei in der Bike-Industrie und später bei mtb-news.de viel Erfahrung in der Branche und im redaktionellen Arbeiten. Vom Donau-Flachland ist er in den Bayerischen Wald gezogen, um seine Volontärstelle bei Velomotion anzutreten und auf den dortigen MTB-Trails zwischen Arber und Geißkopf auf ausgiebige Testfahrten zu gehen.