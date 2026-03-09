Die neuseeländische Marke aeroe wurde von den Brüdern Mike und Paddy Maguire gegründet, die seit über zwölf Jahren daran arbeiten, den Transport von Gepäck am Fahrrad einfacher und flexibler zu machen. Ihr Fokus liegt auf robusten, modularen Bikepacking-Lösungen, die sich ohne komplizierte Montagesysteme an nahezu jedem Bike befestigen lassen. Zum Sortiment gehören unter anderem Gepäckträger, Halterungen und Dry Bags für Abenteuer auf kurzen Ausfahrten oder langen Touren. Im Mittelpunkt steht dabei das Spider Rack System: ein leichter, schnell montierbarer Gepäckträger, der sich dank modularer „Cradles“ individuell anpassen lässt und Ausrüstung sicher auch auf anspruchsvollen Trails transportiert.

Spider Handlebar Cradle

Mit der Spider Handlebar Cradle bietet aeroe eine flexible Transportlösung für den Lenker, die sich besonders für Bikepacking-Setups eignet. Die Montage ist bewusst einfach gehalten: Zuerst werden zwei Schellen um den Lenker gelegt, die mit einer Gummierung versehen sind, damit nichts verkratzt. Anschließend wird das Hauptteil eingehängt und mit Schrauben fixiert. Darauf wird die eigentliche „Cradle“, also die Wiege für die Tasche, mit vier Schrauben montiert. Der Drybag liegt anschließend sicher in der Halterung und wird mit zwei Gurten befestigt, die durch feste Schlaufen geführt werden, damit nichts seitlich verrutscht. aeroe bietet dafür Drybags mit 8 L und 12 L Volumen an – auf unserer Testfahrt nutzten wir die 8-Liter-Variante an der Front, hätten aber problemlos auch den größeren Bag oder alternativ Schlafsack bzw. Zelt befestigen können. Im Einsatz saß das System stabil und fest und funktionierte selbst auf Level-2-Trails zuverlässig.







Techn. Daten:

Gewicht: 464 g (ohne Tasche)

464 g (ohne Tasche) Traglast: 5 kg

5 kg Materialien: Hochwertiger Edelstahl, eloxiertes Aluminium, glasfaserverstärktes Nylon

Heavy Duty Drybags

Auch die Heavy Duty Drybags von aeroe sind klar auf den harten Bikepacking-Einsatz ausgelegt. Sie bestehen aus vollständig verschweißtem Heavy-Duty-TPU, einem robusten, relativ dicken Material, das die Taschen besonders widerstandsfähig macht und gleichzeitig komplett wasserdicht nach IP65-Standard ist. Die Verarbeitung wirkt entsprechend stabil und hochwertig. Praktisch sind zudem integrierte Ösen bzw. Schlaufen, über die sich theoretisch auch ein Tragegurt befestigen ließe, einen solchen bietet aeroe allerdings leider nicht an. Durch das dicke, wasserdichte Material lassen sich die Säcke zudem etwas schwerer komprimieren als bei dünneren Drybags, was im Alltag etwas mehr Druck beim Zusammenrollen erfordert. Insgesamt passen sie aber perfekt ins System und sind klar auf Haltbarkeit und Wetterschutz ausgelegt.







Techn. Daten:

Gewicht 8L: 233 g

233 g Gewicht 12L: 308 g

Spider Rear Rack

Das Spider Rear Rack bildet das Herzstück des aeroe-Systems und ist als leichter, modularer Gepäckträger für Bikes ohne klassische Gepäckträgeraufnahmen konzipiert. Die Konstruktion besteht aus robustem glasfaserverstärktem Nylon sowie Aluminiumteilen, wodurch das Rack eine gute Kombination aus Stabilität, geringem Gewicht und Trail-Tauglichkeit bietet. Die Montage erfolgt direkt am Hinterbau des Fahrrads. Dafür werden auf jeder Seite zwei Bänder mit einer silikonbeschichteten Innenseite um Sitz- bzw. Sattelstreben gelegt und anschließend – ähnlich wie bei der Lenkerhalterung – mit Schrauben fixiert. In der Praxis erwies sich die Montage an unserem Testbike allerdings als etwas fummelig, da das exakte Ausrichten etwas Geduld erforderte. Außerdem empfehlen wir, an den Kontaktstellen Rahmenschutzfolie anzubringen. Ist das Rack einmal korrekt montiert, sitzt es dafür aber bombenfest.







Bei der Position der Cradle bietet das System mehrere Optionen: Sie kann seitlich montiert werden – auch zwei gleichzeitig – oder auf der Oberseite des Racks. Auch dort lässt sich die Ausrichtung variieren, sodass der Drybag quer oder längs über dem Hinterrad positioniert werden kann. Auf unserer Testfahrt mussten wir die Tasche quer montieren, um den Federweg am Hinterrad vollständig nutzen zu können. Dabei fiel uns auf, dass sich der Drybag trotz festgezurrter Gurte mit der Zeit leicht zur Seite verschieben kann, was je nach Gewicht die Balance beeinflusst. Hier kann es helfen, Klettband zwischen Cradle und Bag zu nutzen. Davon abgesehen hat uns das System absolut überzeugt, selbst auf anspruchsvollen Level-2-Trails bleibt das Rack stabil ohne zu schwingen oder zu wackeln.

Techn. Daten:





