Aus dem rauen Klima von Anchorage stammt Revelate Designs, gegründet im Jahr 2007 und tief verwurzelt in echter Bikepacking-DNA. Die US-Amerikaner entwickeln durchdachte, besonders robuste Taschenlösungen für lange Tage im Sattel und anspruchsvolle Offroad-Abenteuer. Vom passgenauen Rahmentasche über Lenk- und Satteltaschen bis hin zu kompletten Setups umfasst das Portfolio alles für autarke Touren. Nachhaltigkeit zeigt sich vor allem in langlebiger Konstruktion, Reparierbarkeit und dem Einsatz widerstandsfähiger, teils recycelter Materialien. Für uns war es klar, das Revelate Designs nicht in unserer Bikepackingtaschen-Serie fehlen darf.

Pronghorn

Die Pronghorn Lenkertasche von Revelate Designs ist als leichtes, modulares Harness-System mit wasserdichtem Rolltop-Drybag konzipiert und kombiniert ein Holster mit interner Glasfaserverstärkung sowie Abstandshaltern mit einem Packsack aus einem Laminatgewebe. Das Material ist relativ dünn und weich, wirkt aber dank der hochfesten Fasern äußerst robust und abriebfest. Der Packsack lässt sich zudem sehr gut und straff im Holster verzurren und ist im Test selbst auf ruppigen Passagen nicht verrutscht. Beim Packen hätten wir uns lediglich ein Entlüftungsventil gewünscht, um eingeschlossene Luft einfacher abzulassen. Das weiche Material erleichtert hingegen das Handling deutlich, der Sack lässt sich angenehm befüllen und sehr gut an der Front anbringen. Wir haben die größte Variante mit 23 Litern Volumen getestet, was wir als universelle Lösung empfehlen würden. Denn durch das dünnere Material lässt sich der Drybag auch bei geringerer Beladung kompakt zusammenrollen, ohne das sich störend dicke Einrollstellen ergeben. Im Unterschied zu manch anderem Hersteller ist die Aufnahme nicht versteift, was Gewicht spart und die Montage erleichtert. Zudem liegen Riemen bei, um optional eine zusätzliche Fronttasche anzubringen. Auch fällt im Vergleich zum Testfeld die Lenkerbefestigung zunächst etwas filigraner aus, in der Praxis zeigten sich jedoch keinerlei Nachteile bei Stabilität oder Funktion. Unterm Strich hat uns die Pronghorn auf Testfahrt überzeugt, einzig die Farbe bleibt Geschmackssache.







Technische Daten:

Abmessungen: 61 × 21 × 19 cm

Gewicht: 286 g

Packvolumen: 23 l







Mag-Tank™ Top Tube Bag

Mit der Mag-Tank™ Top Tube Bag präsentiert Revelate Designs eine durchdacht konstruierte Oberrohrtasche aus robusten, wetterfesten Laminatmaterialien, die nicht nur eine hohe Abriebfestigkeit, sondern auch einen sehr guten Schutz gegen Spritzwasser und Regen bieten, wenngleich die Tasche nicht als vollständig wasserdicht zu sehen ist. Die schlanke Form liegt eng am Rahmen an, während verstärkte Seiten für Formstabilität sorgen. Im Vergleich zu vielen anderen Taschen setzt das System lediglich auf einen einzelnen, dafür extra breit dimensionierten Klettverschluss am Oberrohr, was auf den ersten Blick durchaus mutig wirkt und Zweifel an einem dauerhaft stabilen Sitz aufkommen lässt. Für uns Anlass genug, im Test die größte und schwerste Powerbank einzupacken. Der charakteristische Magnetverschluss schließt selbstständig und sicher, lässt sich aber mit einem gezielten Griff einhändig öffnen. Der großzügig aufklappbare Deckel ermöglicht dabei auch während der Fahrt einen sehr guten Zugriff auf den Inhalt. Im Inneren bietet die Tasche einen Schlüsselanhänger sowie die Möglichkeit die Versteifung zu entfernen. In der Praxis saß die Tasche trotz schwerer Beladung stabil auf dem Oberrohr, was neben dem breiten Klettband vor allem dem zweiten, variabel positionierbaren Befestigungspunkt am Gabelschaft zu verdanken ist, der ein Verrutschen zuverlässig verhindert hatte.

Technische Daten:

Abmessungen: 21,6 × 12,7 × 6,4 cm

Gewicht: 156 g

Packvolumen: 0,9 l







Tangle® Frame Bag

In den USA gefertigt und in zahlreichen Größen erhältlich, richtet sich die Tangle® Frame Bag von Revelate Designs an Bikepacker, die den Platz im Rahmendreieck optimal nutzen wollen. Für unseren Test stand uns die größte Variante zur Verfügung, was für unser Testbike in Rahmengröße M einen Ticken zu groß war, was jedoch eher der Wahl der Größe als der Passform geschuldet ist. Gefertigt wird die Tasche aus robusten, abriebfesten Laminatmaterialien mit wetterresistenter Ausrüstung; die Konstruktion ist bewusst nicht versteift, was Gewicht spart und eine gewisse Flexibilität bei der Beladung ermöglicht. Das Raumkonzept besteht aus einem großen Hauptfach mit integrierter Halterung für eine Luftpumpe sowie einem schmalen Seitenfach mit zwei Unterteilungen für Kleinteile. Besonders hervorzuheben ist der spezielle, besonders belastbare Reißverschluss, der in Kombination mit dem widerstandsfähigen Taschenmaterial darauf ausgelegt ist, auch bei Überbeladung dauerhaft zuverlässig zu funktionieren. Zur Befestigung am Oberrohr kommen drei Klettbänder zum Einsatz: Das mittlere ist sehr breit dimensioniert und sorgt für stabilen Halt, das hintere wirkt eher filigran, während das vordere flexibel versetzbar ist – ein klarer Vorteil, um Konflikte mit einer Oberrohrtasche zu vermeiden. Am restlichen Rahmen fixieren fest vernähte Silikonbänder die Tasche; sie lassen sich zwar gut von Schmutz reinigen, können jedoch weder versetzt noch entfernt werden, was wir uns flexibler wünschen würden. Praktisch ist zudem ein versteckter Ausgang für Ladekabel oder ein Trinkschlauchsystem. Im Test überzeugte die Tasche mit ihrer insgesamt sehr robusten Konstruktion; die fehlende Versteifung ist letztlich eine Philosophiefrage, erwies sich bei praxisgerechter Beladung jedoch als unproblematisch. Auf der Testfahrt saß die Tasche fest im Rahmen, und dank der großen Reißverschlüsse war auch während der Fahrt ein unkomplizierter Zugriff auf den Inhalt möglich – einzig bei den fest vernähten Silikonbändern sehen wir Optimierungspotenzial hinsichtlich Variabilität.

Technische Daten:

Abmessungen: 54 × 16,5 × 8 cm

Gewicht: 340 g

Packvolumen: 6 l







Terrapin® System 14L

Mit dem Terrapin System 14L bietet Revelate Designs ein durchdachtes Satteltaschensystem, das in den USA gefertigt wird und auf ein zweiteiliges Konzept aus versteiftem Holster und wasserdichtem Packsack setzt. Der Holster besteht aus abriebfesten, hochbelastbaren Laminatmaterialien und ist insgesamt sehr formstabil aufgebaut, was dem System eine bemerkenswerte Robustheit verleiht. Besonders auffällig ist die Befestigung: An der Sattelstütze kommt ein breites Klettband mit robuster Metallöse zum Einsatz, das für sicheren Halt sorgt, während die Verbindung zu den Sattelstreben über einen cleveren, einfach zu bedienenden Spannmechanismus erfolgt, der sich intuitiv montieren und sauber straffen lässt. Die Unterseite des Holsters wird von einer widerstandsfähigen Platte geschützt, die die Tasche effektiv vor aufgewirbeltem Schmutz und Steinschlag vom Hinterrad abschirmt. Auch beim Handling überzeugt das System: Die Montage gelingt unkompliziert, der Packsack lässt sich straff im Holster fixieren, und dank zweier möglicher Befestigungspunkte für die Verschlussriemen kann die Kapazität flexibel angepasst werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf der Oberseite weitere Ausrüstung zu befestigen. Der wasserdichte Drybag selbst ist, wie wir es lieben, mit einem Kompressionsventil ausgestattet, bietet großzügigen Stauraum und lässt sich effizient entlüften und komprimieren. Unterm Strich erfüllt die Satteltasche sämtliche Kriterien, die wir an ein modernes Bikepacking-System stellen; auch nach intensiver Testfahrt gab es nichts zu beanstanden.

Technische Daten:

Abmessungen: 37 × 18,5 × 16 cm (Nur das Holster)

Gewicht: 567 g

Packvolumen: 14 l