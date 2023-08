Eingespieltes Duo für die Reise und den Alltag: Gefederter Reiseanhänger BOB IBEX mit praktischer Transporttasche

Fahrradanhänger eignen sich perfekt für die Beförderung von größeren und schwereren Gepäckstücken. Doch nicht nur im Alltag, sondern ebenso auf Reisen bieten die speziell für Fahrräder konzipierten Anhänger viele Vorteile. Erhältlich sind neben den üblichen zweispurigen Modellen auch einspurige Varianten. Die einspurigen Anhänger bestechen nicht nur durch ein sehr geringes Gewicht, sondern zugleich durch ein besonders spurtreues Fahrverhalten. Ein Spezialist in diesem Segment ist der gefederte Reiseanhänger BOB IBEX, der in einem früheren Test auf der Velomotion bereits seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte.

Herzstück des BOB IBEX ist der stabile Rahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl, der auf der 62 × 40 Zentimeter großen Ladefläche eine maximale Zuladung von 32 Kilogramm gestattet. Komplett mit Deichsel und 16″ Laufrad kommt der Anhänger auf eine Gesamtlänge von etwa 161 Zentimetern. Durch den niedrigen Schwerpunkt und den schmalen Aufbau wird beim Fahren hohe Spurtreue sichergestellt. Eine sehr unkomplizierte Befestigung am Bike ermöglicht der mitgelieferte Schnellspanner bis 140 mm Achsbreite. Das gilt sowohl für das 26″ Modell als auch die Variante für 28″ und 29″ Fahrräder. Optional erhältlich sind bei Croozer zudem spezielle Schnellspanner für Achsbreiten bis 160 mm sowie Steckachsen und Spezialaufnahmen für Vollachsen.

Ein weiteres besonderes Merkmal ist die Federung mit Stahlfederdämpfer. Der Federweg beträgt 7,6 Zentimeter, ein optimales Ansprechverhalten verspricht die Einstellbarkeit von 6,8 bis 32 Kilogramm. Damit eignet sich der BOB IBEX Reiseanhänger sogar für Fahrten auf unbefestigten Wegen. Die Federung eliminiert leichte Bodenwellen und schont somit das Gepäck sowie die Nerven des Fahrers. Außerdem wird so auch ein sehr sicheres Ziehen des Anhängers im Fahrbetrieb gewährleistet. Für eine bessere Wahrnehmung durch andere Verkehrsteilnehmer kommt der Anhänger außerdem von Werk aus direkt mit einem gut erkennbaren Wimpel. Praktisch sind zudem die vier Aufnahmen für Flaschenhalter und die Schutzblechaufnahme.

Bei Croozer ist der BOB IBEX in mehreren Ausführungen verfügbar. So gibt es den Anhänger auf Wunsch direkt mit der BOB BAG Transporttasche. Mit einem Fassungsvermögen von 94 Litern bietet die Tasche ausreichend Platz für Gepäck jeder Art. Das wasserdichte Material in leuchtendem Sicherheitsgelb schützt die Fracht zuverlässig vor Regen und Nässe. Hierzu trägt natürlich auch der Rollverschluss mit Fastex-Schnalle bei. Ausgestattet mit einem strapazierfähigen Trageriemen steht zudem einer unkomplizierten Mitnahme der Tasche abseits des Bikens nichts im Wege. Für Sparfüchse werden die BOB IBEX Anhänger von Croozer zur Zeit mit oder ohne Tasche im Sale angeboten. Der Preis des Anhängers liegt aktuell bei 599 Euro, inklusive BOB BAG bei 649 Euro.

Web: www.croozer.com