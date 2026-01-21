STIHL RCA 20 im Test: Mobiler Akku-Druckreiniger fürs Bike

Der STIHL RCA 20 ist ein kompakter Akku-Druckreiniger, der vor allem dort punkten will, wo keine Infrastruktur verfügbar ist: am Trailhead, auf Reisen oder nach der Ausfahrt am Parkplatz. Wir haben den mobilen Reiniger im Set getestet – inklusive 20-Liter-Faltkanister und zwei Akkus – und klären, wie gut sich das System in der Praxis für die Fahrradreinigung eignet.

Das Wichtigste in Kürze

Konzept: Akku-Niederdruckreiniger mit Wasseransaugung (kein integrierter Tank)

Akku-Niederdruckreiniger mit Wasseransaugung (kein integrierter Tank) Praxis: sehr mobil, gut für groben Schmutz, kontrollierbarer Strahl

sehr mobil, gut für groben Schmutz, kontrollierbarer Strahl Set-Preis (UVP): 229 Euro (Testset mit Zubehör und 2 Akkus)

Technische Daten & Preis: STIHL RCA 20

Modell STIHL RCA 20 System Akku-Niederdruckreiniger (bike-schonend) Wasserzufuhr Saugschlauch (externer Behälter, z. B. Kanister) Integrierter Wassertank Nein Akkusystem STIHL Akku-System Testset inkl. 20-Liter-Faltkanister, Zubehör, 2 Akkus Preis (UVP Testset) 229 Euro Einsatzbereich mobil, unterwegs, Bikepark, Camping

Konzept: maximale Mobilität statt integriertem Tank

Im Unterschied zu vielen mobilen Reinigern setzt der STIHL RCA 20 nicht auf einen integrierten Wassertank. Stattdessen arbeitet das System mit einem Saugschlauch: Der Schlauch wird in einen externen Wasserbehälter gesteckt – in unserem Test in einen 20-Liter-Faltkanister. Das erfordert minimal mehr Setup als bei Tanksystemen, macht den RCA 20 aber extrem flexibel: Wasser kann aus Kanister, Eimer oder anderen geeigneten Quellen entnommen werden.







Wichtig: Der RCA 20 ist als Niederdruckreiniger ausgelegt. Das ist für Bikes ein Vorteil, weil empfindliche Bereiche wie Lager, Dichtungen oder Dämpfer nicht mit unnötig hohem Druck traktiert werden. Ziel ist die schnelle, alltagstaugliche Reinigung von grobem Schmutz – nicht die „Hochdruckwäsche“ wie an der Autowaschanlage.

Praxis am Bike: schnell einsatzbereit, stark im Outdoor-Umfeld

Im Test zeigt sich der STIHL RCA 20 als konsequente Outdoor-Lösung. Kein Stromanschluss, kein Wasserhahn – das ist genau das Szenario, in dem der Reiniger seine Stärken ausspielt. Schlamm, Staub und Dreck lassen sich zuverlässig vom Rahmen, den Laufrädern und der Bereifung spülen. Der Wasserstrahl bleibt gut kontrollierbar, wodurch sich der Reiniger auch für sensible Stellen eignet, solange man mit normalem Abstand arbeitet.







Der Aufbau ist insgesamt unkompliziert: Kanister befüllen, Schlauch einstecken, Akku einsetzen – fertig. Beim ersten Ansaugen kann es systembedingt einen Moment dauern, bis Wasser sauber ansteht. Danach arbeitet das Setup in der Praxis zuverlässig.

Akku & Laufzeit: mit zwei Akkus sehr alltagstauglich

Ein starkes Argument des von uns getesteten Sets: zwei Akkus. Das erhöht die praktische Reichweite deutlich, besonders wenn mehrere Bikes gereinigt werden oder man unterwegs nicht nachladen kann. Der Akkuwechsel geht schnell, und wer bereits im STIHL-Akkusystem unterwegs ist, profitiert zusätzlich von der Kompatibilität innerhalb der Produktwelt.







Einordnung: Für wen ist der STIHL RCA 20 die beste Wahl?

Der STIHL RCA 20 ist kein stationäres „Hof-Gerät“, sondern ein Reiniger für echte Mobilität. Wer nach Touren oder Bikepark-Sessions regelmäßig unterwegs reinigen möchte, bekommt hier eine der flexibelsten Lösungen im Testfeld – vor allem dann, wenn Wasser über Kanister ohnehin verfügbar ist. Wer hingegen maximale Bequemlichkeit „aus einem Guss“ sucht (Tank füllen, loslegen), wird eher zu einem Tanksystem greifen.

