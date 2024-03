Produktnews: Das neue Canyon Grizl:ON ist das neuste E-Gravelbike des deutsche Herstellers aus Koblenz. Inspiriert durch die Vielseitigkeit des „klassischen“ Grizl ist der motorisierte Graveler kaut Hersteller eines der vielseitigsten E-Bikes, die Canyon je entwickelt hat und somit ein idealer Begleiter für Alltag und große wie kleine Abenteuer.

Das clevere Setup und die innovative Konstruktion des neuen Caynon Grizl:ON machen es schon auf dem Papier zu einem echten Hingucker. Als leichtes E-Bike mit Rennlenker und progressiver, komfortorientierter Geometrie konzipiert, will man noch mehr Möglichkeiten bieten.

Herzstück der Canyon Grizl:ON CF Familie ist der leichte und rundum abenteuertaugliche Carbon-Rahmen, welcher mit dem Bosch Perfromance Line SX Antrieb für aktives Fahrvergnügen ausgestattet ist. Mit gerade einmal 2 Kilogramm Systemgewicht, ist der Antrieb deutlich leichter als die CX-Variante. Der kleinere Motor sorgt in Zusammenspiel mit dem Carbonrahmen für ein agiles Handling und sportives Fahrgefühl. Mit 55 Nm Drehmoment trifft das Bosch SX System die perfekte Balance aus kraftvoller Unterstützung und reelem Feeling.

Der Hauptakku des Bosch Systems kommt mit 400 Wh Kapazität und einem optionaler Range Extender mit 250 Wh, was für die nötige Reichweite für lange Tage im Sattel sorgen dürfte. Für sorgenfreies Parken bietet die Bosch Flow App mit dem im Bike verbauten Connectivity-Modul einen zweistufigen Alarm und eine wirksame Ortungsfunktion.

Besonders wichtig bei der Entwicklung war der Komfort des neuen Canyon Grizl:ON E-Gravelbikes, denn nur so erhält man ein wirklich angenehmes Fahrgefühl. Durch die bewährte S14 VCLS 2.0 Sattelstütze mit innovativem und leichten Blattfederkonzept bietet die Sattelstütze von Canyon bei +2 bis -10 mm Versatz genügend Federweg, um kleinere Stöße und Vibrationen effektiv zu absorbieren. Als Alternative kommt bei der CF Trail Variante die kabellose RockShox Reverb AXS XPLR Dropper Post mit 75 mm Verstellbereich zum Einsatz, was für noch mehr Spaß und Kontrolle auf technischem Terrain sorgen dürfte.

Das Grizl:ON lässt sich dank des neuen Gravel-Lenker mit 16° Flare, den 60 mm kurzen ST0037 Vorbau und den flachen Lenkwinkel von 69,5° souverän durch gemischtes Terrain steuern. Dabei sorgt auch der Sitzwinkel von 74° für ein gutes Kletterverhalten und eine etwas entspanntere Sitzposition als beim klassischen Grizl ohne E-Antrieb.

Einige weitere Besonderheiten und Highlights machen die Canyon Grizl:ON Modelle zu etwas ganz besonderem und erhöhen die Vielseitigkeit der Bikes. Innovative Komponenten wie die Canyon x Lupine SightStays Rücklichter, optionale Fidlock QuickLoader Taschen oder Schutzbleche und 40 mm Federweg durch eine Federgabel an der Front.

Neben seiner Schutzfunktion verfügt das hintere Schutzblech über ein Gepäckträgersystem, das über das Ortlieb QL3.1 System bis zu 15 kg Zuladung aufnimmt. Außerdem hat Canyon gemeinsam mit Ortlieb eine Sonderedition des Gravel Pack entwickelt, die auf jeder Seite 14,5 Liter Stauraum für die großen und kleinen Abenteuer des Lebens bietet.

Die neuen Canyon Grizl:ON Modelle im Überblick

Insgesamt vier verschiedenen Modellen hat Canyon seinem Grizl:ON Lineup spendiert und dürfet damit für jeden Geschmack etwas im Portfolio haben. Dabei sind alle Canyon Grizl:ON CF Modelle mit einer RockShox Rudy Federgabel, unterschiedlichen DT Swiss Laufrädern, Schwalbe Reifen, Canyon HB0064 Ergo AL Lenker und Fizik Argo Terra X5 Sattel sowie dem Canyon x Lupine SightStays-System und einem Lupine Nano SL Frontscheinwerfer ausgestattet. Mit fünf Rahmengrößen von XS bis XL deckt man Körpergrößen zwischen 166 cm und 194 cm ab.

Grizl:ON CF Trail

Grizl:ON CF Trail ist der ultimative Canyon E-Graveler für Abenteurer. Die Ausstattung mit Sram Force AXS Schaltung und XO Eagle Mullet Übersetzung (42 x 10–52 Zähne) in Kombination mit der Rock Shox Rudy Ultimate XPLR Federgabel und der Rock Shox Reverb AXS XPLR 75 mm Dropper Post richtet sich definitif an Offroad-Enthusiasten. Abgerundet wird das Bike von DT Swiss HGC14000 Laufrädern und 50 mm breiten Schwalbe G-One Ultrabite Reifen. Der Preis liegt bei 7.999 Euro.

Grizl:ON CF 9

Das Grizl:ON CF 9 kommt auf beeindruckende 15,9 Kilo und ist somit das das leichteste Modell im Lineup. Mit der Sram Force AXS XPLR Schaltgruppe, der Canyon S14 VCLS 2:0 Sattelstütze für maximalen Komfort und den DT Swiss HGC1800 Laufräder mit 45 mm breite Schwalbe Reifen ist dieses Modell für 6.999 Euro zu haben.

Grizl:ON CF Daily

Das Grizl:ON CF Daily dürfte das E-Gravelbike mit der praktischsten Ausstattungsvariante im Lineup sein. Es verfügt über die Gravel-spezifische 12-fach Shimano GRX, DT Swiss HG1800 Laufräder und alltagstaugliche, 45 mm breite Schwalbe G-One Overland Reifen. Für zusätzliche Alltagstauglichkeit ist dieses Modell mit den Defend Fender Carrier serienmäßig ausgestattet. Preislich liegt das CF Daily Modell bei 5.499 Euro.

Grizl:ON CF 7

Das Canyon Grizl:ON CF 7 ist das Einstiegsmodell des neuen E-Gravelbikes aus Koblenz und überzeugt mit 11-fach GRX Schaltgruppe, DT Swiss HG1800 Laufrädern und 45 mm breiten Schwalbe G-One Bite Evo Reifen für 4.999 Euro.

WEB: canyon.com