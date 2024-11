Radsport: Zum dritten Mal in Folge hat Fem van Empel die Radcross-Europameisterschaft gewonnen. Die Niederländerin stand bei einem rein niederländischen Podium in Pontevedra erneut ganz oben. Bei den Männern darf sich erstmals der Belgier Thibau Nys über den EM-Titel freuen.

Van Empel siegt wieder vor Alvarado

Jährlich grüßt das Murmeltier. Bereits zum dritten Mal in Folge heißt das EM-Ergebnis der Frauen im Radcross: Fem van Empel siegt vor Ceylin del Carmen Alvarado. Während sich die Siegerin in Pontevedra über ihren Hattrick freuen darf, wird sich ihre Landsfrau über die erneute Vizemeisterschaft ärgern. Das komplett niederländische Podium komplettiert Lucinda Brand mit einem Rückstand von sieben Sekunden auf das Top-Duo. Die Österreicherin Nadja Heigl fuhr auf Rang 20.

WHAT A RACE! Fem van Empel is the European Champion! pic.twitter.com/6CycrzMQnO — Eurosport (@eurosport) November 3, 2024

Nur Nys ist schneller als Überraschung Orts

Während bei den Frauen eine Serien-Siegerin zuschlug, durfte bei den Männern jemand zum ersten Mal über einen großen Titel jubeln. Thibau Nys gewann in Pontevedra vor Lokalmatador Felipe Orts, der damit sogar die Experten überraschte. Das Podium komplettiert der Belgier Eli Iserbyt. Thibau Nys gewinnt damit seinen ersten großen Titel im Radcross, nachdem er in diesem Jahr vor allem auf der Straße auf sich aufmerksam machte und sich in seinem ersten Profijahr bereits zu einem echten Siegfahrer entwickeln konnte. Die beiden besten deutschsprachigen Profis waren die beiden Schweizer Dario Lillo und Lars Sommer auf den Plätzen 11 bzw. 15. Deutlich erfolgreicher waren die deutschsprachigen Fahrer in den Nachwuchsklassen. Bei den Junioren fuhr der Österreicher Valentin Hofer auf Rang zwei. Der Schweizerin Anja Grossmann gelang bei den Juniorinnen sogar der Titelgewinn.