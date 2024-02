Radsport: Zum sechsten Mal hat sich Mathieu van der Poel zum Weltmeister im Cyclocross gekrönt. Der Niederländer ließ der Konkurrenz im tschechischen Tabor bei Abwesenheit von Wout van Aert und Thomas Pidcock nicht den Hauch einer Chance. Bei den Damen triumphierte nicht minder souverän seine Landsfrau Fem van Empel.

Wie erwartet hat sich Mathieu van der Poel bei der Radcross-Weltmeisterschaft in Tabor den nächsten WM-Titel gesichert. Zum sechsten Mal krönt sich der Niederländer zum besten Cyclocross-Fahrer der Welt. Damit liegt er nur noch einen Titel hinter dem Belgier Erik De Vlaeminck zurück. Bei Abwesenheit von Wout van Aert und Thomas Pidcock sicherten sich der Niederländer Joris Nieuwenhuis und der Belgier Michael Vanthourenhout die Silber- bzw. Bronzemedaille. U23-Weltmeister wurde der Niederländer Tibor del Grosso. Bei den Junioren triumphierte der Italiener Stefano Viezzi.

Wirklich spannend war es auch beim WM-Rennen der Frauen nicht. Fem van Empel wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und überquerte die Ziellinie letztendlich mit einem Vorsprung von 1:20 Minuten auf ihre Landsfrau Lucinda Brand. Bronze ging an Puck Pieterse vor Ceylin del Carmen Alvarado. Damit belegen die Niederländerinnen die ersten vier WM-Ränge. In der Klasse U23 gewann die Britin Zoe Backstedt und bei den Juniorinnen hatte die Französin Célia Gery die Nase vorn.

6️⃣ – !

Mathieu van der Poel really is the „King of Cross“! #Tabor2024 pic.twitter.com/O6PHpJTxSV

— Eurosport (@eurosport) February 4, 2024