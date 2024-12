Produktnews: Selle Italia bringt mit den Neuauflagen der legendären Sättel Turbo 1980 und Flite 1990 die Geschichte des Radsports zurück auf die Straßen. Diese ikonischen Modelle, die einst von großen Radsportchampions wie Bernard Hinault genutzt wurden, feiern als Teil der Selle Italia Heritage-Kollektion ein Comeback. Mit ihrem zeitlosen Design und modernen Updates bieten sie Radsportbegeisterten eine emotionale Reise in die Vergangenheit.

Selle Italia ist in der Entwicklung und Produktion von Fahrradsätteln. Im Jahr 1897 entstanden, ist das Unternehmen seit über 120 Jahren auf dem Gebiet tätig und sein Firmensitz befindet sich in Asolo im Veneto. Das Unternehmen vertreibt jedes Jahr 1 Million Produkte, die derzeit weltweit verkauft werden und in Bezug auf Leistung, Komfort und Design einzigartig sind.

Turbo 1980 – Eine Ikone kehrt zurück

Der Turbo, das erste Sattelmodell, das von einem Profi genutzt wurde, hat sich als Meilenstein in der Geschichte von Selle Italia etabliert. Bernard Hinault machte den Sattel in den 1980er Jahren berühmt, und die Neuauflage bleibt dem Originaldesign treu. Der Überzug aus echtem Leder und die Schiene aus FecAlloy verbinden Tradition mit technischer Raffinesse. Für 104,90 Euro bietet der Turbo 1980 eine Hommage an die Ära, die den modernen Radsport prägte.

Flite 1990 – Revolutionäres Design, damals wie heute

Als Flite 1990 auf den Markt kam, revolutionierte er das Design von Fahrradsätteln. Mit seiner sichtbaren Schiene setzte er neue Maßstäbe, die bis heute Einfluss haben. Die Neuauflage, gefertigt aus echtem Leder mit einer Titan-Schiene, greift den minimalistischen Stil und die schlanke Silhouette auf, die den Flite zum Favoriten vieler Profis machte. Für 119,90 Euro bietet er nicht nur Nostalgie, sondern auch eine Brücke zu modernen Champions.

Hommage an die Geschichte des Radsports

Beide Modelle sind Teil der Selle Italia Heritage Kollektion, die klassische und moderne Elemente vereint. Mit einem komplett schwarzen Design und originalgetreuem Stil würdigen sie die Werte und den Geist des Unternehmens, das seit über 120 Jahren für Qualität und Innovation im Radsport steht.

WEB: selleitalia.com