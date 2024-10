Produktnews: Das neue Giant Defy Advanced E+ Elite will die Grenzen des E-Rennrads neu definieren, indem es die bewährte Leistung und das komfortable Fahrgefühl der Defy Advanced-Serie mit innovativen E-Technologien kombiniert. Mit seinem leichten Carbonrahmen, dem kraftvollen SyncDrive Move Plus-Motor und nahtloser Systemintegration richtet sich dieses Modell an anspruchsvolle Fahrer, die lange Strecken schneller und müheloser bewältigen wollen. Das Defy Advanced E+ Elite vereint modernste Technologie mit einem schlanken Design und setzt so neue Maßstäbe in der Welt des E-Rennrads.

Das Herzstück des neuen Giant Defy Advanced E+ Elite ist der SyncDrive Move Plus-Motor, der vollständig in die Hinterradnabe integriert ist. Dieser liefert eine dynamische und gleichmäßige Tretunterstützung von bis zu 75 Nm Drehmoment. Dank seiner leichten Bauweise bleibt das Fahrgefühl natürlich und die Unterstützung schaltet sich sanft zu, ohne abrupte Leistungssprünge. Dies ermöglicht ein angenehmes Fahren, selbst bei steilen Anstiegen oder starkem Gegenwind. In Europa unterstützt der Motor bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h, während in anderen Märkten wie den USA und Kanada höhere Unterstützungsgrenzen gelten.

Das schlanke, aerodynamische Design des Defy Advanced E+ Elite ist ein weiteres Merkmal, das auffällt. Der Carbonrahmen ist so konzipiert, dass alle Kabel intern verlegt sind, was nicht nur für eine saubere Optik sorgt, sondern auch die Aerodynamik verbessert. Die verlängerten Sitzstreben und die Advanced SL-Gabel aus Carbon absorbieren Vibrationen und Stöße, die auf rauen Straßen auftreten können, wodurch der Komfort auf langen Fahrten spürbar verbessert wird.

Das Defy Advanced E+ Elite ist mit dem EnergyPak 400-Akkusystem ausgestattet, das eine Kapazität von 400 Wh bietet und elegant im Unterrohr des Rahmens integriert ist. Dank seiner kompakten Bauweise bleibt das Gesamtgewicht des Rads mit nur 23 kg im Vergleich zu anderen E-Bikes extrem niedrig. Für längere Fahrten bietet Giant die Option des EnergyPak Plus 200 Range Extenders, der eine zusätzliche Akkukapazität von 200 Wh liefert und damit die Gesamtleistung auf 600 Wh erhöht. Dies ermöglicht eine Reichweite von bis zu 150 km bei optimaler Nutzung des Akkus – ideal für lange Touren und anspruchsvolle Strecken.

Ein Highlight des Defy Advanced E+ Elite ist die RideControl Go-Bedieneinheit, die im Oberrohr integriert ist. Diese intuitive Steuerung ermöglicht ein einfaches Ein- und Ausschalten des Systems sowie das Wechseln der Unterstützungsmodi. Farbige LED-Leuchten informieren den Fahrer über den aktuellen Modus und den Akkustand. Die Smart Assist-Technologie verwendet Sensoren, um die vom Fahrer auf die Pedale aufgebrachte Kraft präzise zu messen und den Motor dementsprechend zu steuern. Dies sorgt für ein ausgewogenes, kraftvolles und dennoch energieeffizientes Fahrerlebnis.

Ein weiteres Komfortmerkmal sind die speziell entwickelten D-Fuse-Sattelstützen und -Lenker, die mit ihrem D-förmigen Profil bis zu 12 mm vertikale Nachgiebigkeit bieten. Dies reduziert effektiv die Erschütterungen, die vom Sattel und dem Lenker auf den Fahrer übertragen werden. Diese Technik sorgt für zusätzlichen Komfort auf langen Strecken und rauen Straßenbelägen.

Das Defy Advanced E+ Elite ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich, alle Modelle sind jedoch mit SRAM AXS-Gruppen ausgestattet, darunter Red, Force und Rival eTap AXS. Besonders erwähnenswert sind die kabellosen AXS Blips, die am Lenker angebracht sind und mit denen der Fahrer die Unterstützungsmodi ändern kann, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen. Diese Funktion erleichtert die Bedienung und sorgt für eine sichere Handhabung während der Fahrt.

Das Defy Advanced E+ Elite ist eng an die bewährte Defy Endurance-Rennrad-Serie angelehnt. Es teilt dieselbe Geometrie, was für eine angenehme Sitzposition und ein ausgewogenes Handling sorgt, auch auf längeren Strecken. Alle Modelle bieten zudem Platz für 38-mm-Schlauchlos-Reifen, die zusätzlichen Komfort und Sicherheit auf unebenen Straßen oder leichten Gravel-Passagen bieten.

Das Fahrrad verfügt außerdem über ein integriertes Rücklicht am oberen Sitzrohr, das während der Fahrt immer eingeschaltet bleibt und die Sichtbarkeit im Straßenverkehr erhöht. Hochwertige Komponenten wie der Contact SLR Aero Light Vorbau mit interner Kabelführung tragen zur optimierten Aero-Performance und einem sauberen Erscheinungsbild bei.

Modelle und Verfügbarkeit

Das Defy Advanced E+ Elite ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich.



Defy Advanced E+ Elite 0: Ausgestattet mit dem Giant SLR 1 E+ Carbon-Laufradsystem und einer SRAM Red AXS Schaltgruppe für 10.499 Euro.



Defy Advanced E+ Elite 1: Mit Giant SLR 1 E+ Carbon-Laufradsystem und SRAM Force AXS für 8.499 Euro.

Defy Advanced E+ Elite 2: Mit einem Giant P-R2 Aluminium-Laufradsystem und SRAM Rival eTap AXS für 6.499 Euro.

WEB: giant-bicycles.com/de