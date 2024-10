Produktnews: Specialized stellt mit dem Turbo Vado SL 2 6.0 Carbon und der limitierten Sonderedition Turbo Vado SL 2 Carbon LTD Forward 50 zwei neue Alltags-E-Bikes vor, die neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Reichweite und Leichtigkeit setzen wollen. Diese Modelle bieten eine außergewöhnliche Mischung aus innovativer Technologie, durchdachtem Design und leistungsstarker Unterstützung, die sowohl im urbanen Alltag als auch bei sportlichen Ausfahrten überzeugt.

Specialized Turbo Vado SL 2 6.0 Carbon: Ein Leichtgewicht mit Power

Das Specialized Turbo Vado SL 2 6.0 Carbon ist ein wahrer Alleskönner im Bereich der urbanen E-Bikes. Mit einem Gewicht von nur 15,9 kg in der Größe M zählt es zu den leichtesten E-Bikes auf dem Markt, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Der ultraleichte FACT-Carbonrahmen, der von den besten Rennradmodellen der Welt inspiriert ist, sorgt für eine hervorragende Stabilität und Effizienz. Gleichzeitig bietet der Specialized SL 1.2 Elektromotor beeindruckende 320 Watt Leistung und 50 Nm Drehmoment. Diese Kombination ermöglicht nicht nur eine mühelose Fortbewegung in der Stadt, sondern auch auf längeren Ausfahrten über Land.

Die integrierte Future Shock 3.2 Federung, die zwischen Lenker und Gabel sitzt, bietet 20 mm Federweg und sorgt für ein geschmeidiges Fahrgefühl, indem sie Stöße und Vibrationen effektiv abfedert. Dies macht das Vado SL 2 ideal für Fahrten auf unebenem Untergrund und sorgt für eine gleichbleibend komfortable Fahrt. Zudem ermöglicht die Geometrie des Bikes mit einem etwas flacheren Lenkwinkel und breiteren 700c x 47c Reifen eine intuitive und sichere Handhabung, die sich sowohl auf Asphalt als auch auf Schotterpisten bewährt.

Ein weiteres Highlight ist die Mastermind H3 Steuerungseinheit, die in den Vorbau integriert ist und über ein anpassbares Farbdisplay verfügt. Hierüber können Fahrer in Echtzeit auf wichtige Informationen zugreifen und das Bike mit der Specialized App verbinden, um Fahrdaten zu überwachen oder persönliche Präferenzen wie den Unterstützungsmodus zu konfigurieren. Zusätzlich bietet das Bike die Möglichkeit, sich über die Apple Find My-App zu verbinden, was das Vado SL 2 zu einem der sichersten E-Bikes auf dem Markt macht.

Der integrierte 520 Wh Akku ist vollständig im Rahmen verbaut und bietet eine beeindruckende Reichweite von bis zu fünf Stunden. Dies reicht für eine Woche tägliches Pendeln, ohne dass eine Aufladung erforderlich wäre. Für besonders lange Strecken kann das Bike zudem mit einem optionalen Range Extender ausgestattet werden, der weitere 160 Wh Kapazität und bis zu 40 km zusätzliche Reichweite liefert. Preislich liegen die Modelle bei 6.200 Euro.

Specialized Turbo Vado SL 2 Carbon LTD Forward 50: Exklusives Design zum Jubiläum

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Specialized wurde mit der Turbo Vado SL 2 Carbon LTD Forward 50 Edition ein einzigartiges Modell entwickelt, das nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine Optik besticht. Diese streng limitierte Sonderedition ist auf nur 250 Exemplare weltweit begrenzt und wird nur bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich sein. Jedes Bike ist einzeln nummeriert und trägt eine spezielle Lackierung in Gloss Chrome mit Pink Tint und Gold Fades, die das Jubiläum von Specialized würdigt und das Bike zu einem echten Sammlerstück macht.

Trotz des markanten Designs steht die Performance im Vordergrund. Das Bike ist noch leichter als das Standardmodell und bringt nur 14,9 kg auf die Waage. Es ist mit hochwertigen Roval Terra Carbon-Laufrädern ausgestattet, die dank ihrer Leichtigkeit und Steifigkeit für hervorragende Beschleunigung und Laufruhe sorgen. Die SRAM Force XPLR AXS Schaltung ermöglicht nahtloses, elektronisches Schalten mit minimalem Kraftaufwand, was das Fahren besonders geschmeidig und effizient macht.

Die Future Shock 3.2 Federung sorgt auch hier für ein komfortables Fahrerlebnis, während die breiten Reifen für optimale Bodenhaftung und Stabilität auf unterschiedlichstem Terrain sorgen. Die integrierte Beleuchtung, bestehend aus dem Lezyne Ebike Fusion Stvzo E500+ Scheinwerfer und einem Specialized LED Rücklicht, gewährleistet zusätzliche Sicherheit, auch bei Fahrten im Dunkeln oder bei schlechtem Wetter. Die limitierten Modelle sind für 9.000 Euro zu haben.

Vielseitigkeit und Personalisierung: Ein Bike für jede Lebenslage

Sowohl das Turbo Vado SL 2 6.0 Carbon als auch die Forward 50 Edition bieten eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Neben der standardmäßigen Ausstattung können beide Modelle mit einer Vielzahl von Zubehörteilen ergänzt werden, um den individuellen Bedürfnissen der Fahrer gerecht zu werden. Das MIK HD-Gepäckträgersystem ermöglicht das Anbringen von Satteltaschen, Kindersitzen oder anderen Lasten mit einem Gewicht von bis zu 27 kg. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen Frontgepäckträger zu montieren, der bis zu 14 kg tragen kann, was das Bike auch für längere Touren oder den Transport größerer Gegenstände tauglich macht.

In Verbindung mit der Specialized App können Fahrer nicht nur ihre Fitnessdaten überwachen, sondern auch individuelle Fahrprofile erstellen, die das Training oder die Fahrt auf spezifische Ziele abstimmen. Für Pendler oder Freizeitfahrer bietet diese App eine einfache Möglichkeit, die Motorunterstützung, Reichweite und Fahrweise zu optimieren.

Unsere Einschätzung: Premium-Bikes mit außergewöhnlicher Leistung

Das Turbo Vado SL 2 6.0 Carbon und die limitierte Turbo Vado SL 2 Carbon LTD Forward 50 setzen neue Maßstäbe in der Welt der E-Bikes. Beide Modelle kombinieren bahnbrechende Technologien, hochwertigste Materialien und ein ausgeklügeltes Design, das sowohl in der Stadt als auch auf längeren Ausflügen überzeugt. Die extreme Leichtigkeit, verbunden mit der kraftvollen Unterstützung des Elektromotors, sorgt für ein unvergleichliches Fahrgefühl, das sich an Fahrer richtet, die Wert auf Geschwindigkeit, Komfort und Stil legen.

Während das Turbo Vado SL 2 6.0 Carbon als vielseitiger Allrounder für den täglichen Einsatz konzipiert ist, stellt die Forward 50 Edition eine exklusive Option für Liebhaber von limitierter Auflage und einzigartigem Design dar. Mit diesen Modellen zeigt Specialized eindrucksvoll, dass E-Bikes nicht nur funktional, sondern auch stilvoll und leistungsstark sein können.

Wir sind schon gespannt auf einen ersten Test.

WEB : specialized.com