Das brandneue Marin TAM

Produktnews: Als Marin Bikes 1986 auf den Markt kam, begann das Unternehmen, seine Modelle nach bekannten Wahrzeichen von Marin County zu benennen. Knapp 40 Jahre später schließt sich mit den Marin TAM Modellen der Kreis. Eine Liebeserklärung ans Cross-Country-Mountainbiken.

Mountainbiken wurde in den 1970er-Jahren am Mount Tamalpais im Marin County, Kalifornien, geboren. Die Trails erlangten Berühmtheit, als das legendäre Repack-Race untrennbar mit dem Gipfel verbunden wurde. Jahrelang donnerten die „Klunkers“ den Berg hinunter und machten ihn so zur spirituellen Wiege des Mountainbikens. Mit dem brandneuen TAM ehrt Marin Bikes die Wiege und das Erbe des Cross-Country-Sports.







Das TAM wurde für tägliche Touren, epische Expeditionen und Adrenalin pur entwickelt und ist laut Marin Bikes ein Mountainbike für Mountainbiker – mit moderner XC-Geometrie, XC-optimiertem Series 4 Aluminiumrahmen, spezifischer Ausstattung und 120 mm IsoTrac Federung. Zum Marktstart sind drei Modelle erhältlich: das preisgünstige TAM 1, das TAM 2 mit einer hochwertigeren Ausstattung und das kompromisslose TAM XR.

Web: www.marinbikes.com