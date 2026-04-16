Shimano stellt Erweiterung der Cues Serie vor

Produktnews: Der japanische Komponentenhersteller Shimano bringt eine Erweiterung der Cues Serie speziell für die Bereiche Rennrad, All-Road und Gravel in den Handel. Die neuen 2×11-fach Komponenten sind leichter, bieten mehr Reifenfreiheit und sollen zudem ein ergonomisches Schalten sicherstellen. Positioniert sind die neuen Komponenten zwischen Shimano Tiagra R4000 und Cues U6030.

Shimano erweitert seine beliebte Cues Komponentenfamilie um neue, Road-orientierte 2×11-fach Komponenten. Zu den neuesten Produkten gehören das RD-U6040 2×11-fach Schaltwerk sowie die CS-RS400-11 11–36Z Hyperglide Kassette. Die Kassette bietet einen großen Übersetzungsbereich von 327 % für schnelle Gruppenfahrten, lange Distanzen und steile Anstiege. Speziell für das neue Shimano Cues 2×11-fach System entwickelt, ist die Kassette rund 200 g leichter als vergleichbare Linkglide Modelle.







Ergänzt wird sie durch das neue RD-U6040 Schaltwerk: kompakt, schlank und auf den Einsatz am Rennrad und All-Road ausgelegt. Im Vergleich zu den anderen Cues Schaltwerken spart es rund 100 g Gewicht und soll für ein präzises, zuverlässiges 2×11-fach Schalten an Dropbar-Bikes sorgen. Der neue 2×11-fach Antrieb von Shimano ist vollständig kompatibel mit dem bereits verfügbaren Cues ST-U6030 Dual Control Lever. Die überarbeitete Hebelposition und Griffkörperform wurden anhand umfangreicher Studien zu unterschiedlichen Handgrößen entwickelt.

Rahmen- und Kompatibilitätsanforderungen (Shimano Cues RD-U6040)

Kette: Shimano 11-fach kompatibel (CN-LG500 empfohlen)

Hinterbaubreite (O.L.D.): 135–142 mm

Kettenstrebenlänge: ab 415 mm

Kettenlinie: 47 mm

Lochkreis (PCD): 110 mm

Umwerfer-Freiraum: vergleichbar mit FD-U6030

Kettenblatt-Freiraum: vergleichbar mit FC-U6040-2

Freilaufkörper: Hyperglide (HG) Spline M und L (mit 1,85 mm Spacer, 11/12-fach)

Preise

Kassette: 78,95 Euro

Schaltwerk : 78,95 Euro

Web: https://bike.shimano.com/de-DE/home.html