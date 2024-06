Verlosung Canyon Precede:ON Comfort 7: Das eigenständig designte Tourenrad in Einheitsgröße gefällt mit hochwertiger Komplettierung, praktischen Details und einem perfekt an sein Einsatzgebiet angepassten Motor.

Als Canyon-Gründer Roman Arnold in den 1980er Jahren mit dem Handel mit Fahrradteilen begann, wurden Rennrahmen noch in Ein-Zentimeter-Schritten angeboten. Knapp 40 Jahre später ist die Fahrradwelt eine andere geworden: Jedes zweite Neurad ist mit einem Elektromotor ausgestattet, und unterschiedliche Rahmengrößen braucht man in vielen Bereichen auch nicht mehr. Was natürlich sehr praktisch ist, zumal es die Auswahl beim Kauf deutlich erleichtert. Und auch bei den Motoren ist es günstig, dass die Zahl der Anbieter überschaubar ist. Denn so ist es ziemlich einfach, an verlässliche Informationen hinsichtlich Antriebscharakter, Reichweite usw. zu kommen – besonders beim Bosch-Motor, denn heute wird so ziemlich jeder Leute kennen, die ein Bosch-Bike fahren. Und so kann man ein E-Bike wie das Canyon Precede:ON Comfort 7 praktisch ohne Probefahrt kaufen, was beim Direktversand des Koblenzer Anbieters natürlich wiederum sehr praktisch ist.

Gefallen muss einem das E-Bike, welches nur in der komfortablen Einrohr-Variante angeboten wird, natürlich schon. Und hier hilft es, sich etwas von den herkömmlichen zu Sehgewohnheiten trennen, denn das Canyon Precede:ON Comfort 7 ist wirklich eigenständig designt. Durch das kurze Sitzrohr wirkt der Rahmenhinterbau sehr kompakt und kontrastiert mit dem großvolumigen Unterrohr, das den reichweitenstarken 625-Wh-Akku aufnimmt. Was optisch fehlt, ist ein herkömmlicher Scheinwerfer; stattdessen ist am Lenker ein extrem kompakter, dabei ziemlich heller Lightskin-Strahler verbaut. Überhaupt, der Lenker! Dieser wächst optisch aus dem Steuerrohr heraus, wobei es einen klassischen Vorbau nicht gibt. Die einteilige Konstruktion sorgt mit abgewinkelter Griffpartie für eine bequeme Haltung; Kabel, Leitungen und Schaltzug werden von Klammern gehalten und laufen von oben ins Steuerrohr, womit das Canyon sehr aufgeräumt wirkt. Canyon verbaut das Purion-Display von Bosch; auf der Querstrebe des Lenkers kann per SP Connect das Smartphone befestigt werden, für das es unterhalb des Vorbaus sogar eine Ladebuchse gibt. Per App lassen sich die Konnektivitätsfunktionen von Bosch nutzen, zu denen GPS-Tracking des Bikes und die Individualisierung der Unterstützungsmodi gehört.

Mit aufrechter Sitzhaltung, Gepäckträger mit praktischem Spanngurt und Vollausstattung ist das Canyon Precede:ON Comfort 7 klar auf die Alltagsnutzung zugeschnitten, und dazu passt auch die Fünfgang-Nabenschaltung von Shimano. Mit dieser wiederum harmoniert der praktisch wartungsfreie Gates-Zahnriemen besonders gut, und in Sachen Wartungsfreiheit ist auch die Carbon-Starrgabel eine gute Wahl. Für Komfort sorgt eine Federstütze, für Sicherheit das mitgelieferte Abus-Faltschloss.

Was noch erwähnt werden sollte, ist der Motor. Mit dem Bosch Performance verbauen die Koblenzer das wahrscheinlich perfekte Aggregat für ein flottes Alltagsrad, denn auch wenn dieser Motor nicht den extremen Schub des Performance CX bietet, geht das Canyon an der Ampel furios nach vorne und ist mit 75 Nm Drehmoment auch zweistelligen Steigungsprozenten gewachsen. Gleichzeitig wirkt der Bosch Performance weniger ruppig als der Mountainbike-Antrieb CX und erlaubt eine sehr harmonische Fahrweise.

Canyons Direktvertrieb führt dazu, dass das Precede:ON Comfort 7 ziemlich günstig angeboten werden kann – es kostet 3.499 Euro, was angesichts seiner hochwertigen Ausstattung und Machart wirklich attraktiv ist. Da bleibt auch noch Spielraum für praktisches Zubehör wie den Front-Gepäckträger (70 Euro) und die Körbe zum Einhängen in den Gepäckträger (jeweils 90 Euro).

Gewinne jetzt ein neues Canyon Precede:ON Comfort 7

Wer gar nichts für dieses Bike bezahlen will, kommt bei Velomotion.de ebenfalls auf seine Kosten: Canyon hat uns ein Exemplar des Precede:ON Comfort 7 zwecks Verlosung zur Verfügung gestellt bzw. wird es in der Wunschfarbe und Größe des Gewinners ausliefern. Wer die Chance wahrnehmen will, muss nur unsere Preisfrage richtig beantworten – viel Erfolg beim Mitmachen!