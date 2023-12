Die beliebtesten (E)Bikes 2024: Velomotion sucht im Rahmen der Leserwahl gemeinsam mit euch die spannendsten Bikes für 2024. Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Specialized Tero X 4.0 E-Bike und 24 Specialized Camber Helme, eine ausführliche Beschreibung findet ihr weiter unten.

Ihr, liebe Velomotion-Leser, entscheidet in 16 Kategorien über die wichtigsten Fahrrad- und E-Bike Neuheiten für die Saison 2024 – das wohl ehrlichste Votum, das man sich als Hersteller wünschen kann.

Wie schon in den letzten Jahren haben wir alle nominierten Bikes in Kategorien eingeordnet. Diese ergeben sich aus den jeweiligen Einsatzgebieten – das ist nicht immer ganz einfach, vor allem bei den Mountainbikes. Bei einigen Kategorien setzen wir ausschließlich aufs E-Bike – wie etwa bei City, Kompakt oder Cargo-Bikes – bei anderen verzichten wir aufs „E“, wie etwa bei Rennrädern.

Ebenfalls wie in den Vorjahren mussten wir der Übersicht halber eine Shortlist aus zehn Rädern pro Kategorie erstellen, aus der ihr dann jeweils euren Favoriten auswählen könnt. Wie immer war die Auswahl heiß diskutiert und wir möchten uns schon einmal vorab entschuldigen, sollte euer persönliches Lieblingsbike in der Auswahl fehlen. Wir haben unser Bestes gegeben, um neutral zu bleiben, um zu bewerten was neu und interessant ist und natürlich auch welche Marken besonders wichtig sind. Das Ergebnis ist eine abwechslungsreiche und bunte Liste von insgesamt 160 Rädern von 57 Herstellern.

Ihr entscheidet über die beliebtesten (E)Bikes 2024

Die finale Entscheidung liegt nun komplett in eurer Hand. Per Mehrheitsvotum kürt ihr in jeder Kategorie einen Sieger und könnt damit der Industrie zeigen, was euch besonders wichtig ist und welches die beliebtesten (E)Bikes 2024 sind.

Aber keine Sorge: Ihr müsst nicht in allen 16 Kategorien abstimmen. Ihr könnt euch vor der Teilnahme aussuchen, in welchen Bereichen ihr eure Favoriten nominieren möchtet.

Jeder Teilnehmer hat außerdem die Chance auf ein Specialized Tero X 4.0 E-Bike im Wert von 4.200 Euro oder einen von insgesamt 24 Specialized Camber Helmen.

Verlosung unter allen Teilnehmern der Wahl der beliebtesten (E)Bikes 2024

Velomotion Leserwahl: Jetzt teilnehmen

Die Leserwahl auf Velomotion läuft bis zum 15. Januar 2024 (23:59 Uhr)

Am 31. Januar präsentieren wir auf Velomotion die Sieger, sowie die Zweit- und Drittplatzierten aller Kategorien.

Alle sind herzlich eingeladen teilzunehmen, um mit vielen Stimmen Velomotion ein starkes Wort zu geben.