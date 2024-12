Leserwahl Verlosung: Das Specialized Turbo Levo Alloy ist ein modernes E-Mountainbike, das sich durch eine außergewöhnliche Kombination aus Leistung, Fahrqualität und Reichweite auszeichnet. Es richtet sich an Trail-Fahrer, die keine Kompromisse eingehen möchten und höchste Ansprüche an ihr Equipment stellen. Seit seiner Einführung gilt das Levo als Referenz im Bereich der E-MTBs und wird von Specialized kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der neuesten Version hebt das Unternehmen die Performance auf ein neues Niveau und bietet Fahrern die Möglichkeit, anspruchsvolle Trails zu meistern und ihre Grenzen zu erweitern.

Das Herzstück des Specialized Turbo Levo Alloy ist der voll integrierte Turbo Full Power 2.2 Motor, der zusammen mit der Turbo Connect Unit (TCU) eine beeindruckende Leistung entfaltet. Mit einem maximalen Drehmoment von 90 Nm und einer Spitzenleistung von 565 Watt unterstützt das System den Fahrer bis zum Vierfachen seiner eigenen Tretkraft. Diese Technologie ermöglicht ausgedehnte Touren mit einer Fahrzeit von bis zu fünf Stunden, was das Bike ideal für lange Trail-Abenteuer macht. Die MasterMind Turbo Control Unit fungiert dabei als zentrale Steuereinheit und Informationsquelle. Sie zeigt präzise den Akkustand an und ermöglicht mit der innovativen MicroTune-Funktion eine flexible Anpassung der Motorunterstützung in 10%-Schritten. So erhält der Fahrer genau die Unterstützung, die er für seine individuellen Anforderungen benötigt.

Der Rahmen des Specialized Turbo Levo Alloy wurde mit besonderem Augenmerk auf Vielseitigkeit und Stabilität entwickelt. Specialized setzt dabei auf ein innovatives Design, das Fahrern nicht nur Komfort, sondern auch optimale Kontrolle auf technisch anspruchsvollen Strecken bietet. Die 150 mm Hinterradfederung ist speziell abgestimmt, um Unebenheiten mühelos zu absorbieren, kantige Hindernisse ohne Probleme zu bewältigen und gleichzeitig eine hervorragende Pedaleffizienz zu gewährleisten. Sechs unterschiedliche Geometrieoptionen ermöglichen es, das Bike an den eigenen Fahrstil und das jeweilige Terrain anzupassen. Der Steuerrohrwinkel kann je nach Vorliebe zwischen 63° und 65,5° eingestellt werden, während die Tretlagerhöhe flexibel um bis zu 7 mm angepasst werden kann.

Ein Highlight des Specialized Turbo Levo Alloy ist das durchdachte Mixed-Wheel-Design, bei dem ein 29-Zoll-Laufrad vorne und ein 27,5-Zoll-Laufrad hinten kombiniert werden. Dieses Konzept sorgt für ein agiles und präzises Handling, das insbesondere in engen Kurven und auf technischen Abschnitten überzeugt. Gleichzeitig bietet das Bike dank seines großzügigen Cockpits eine optimale Balance, die sowohl die Traktion als auch die Kurvenkontrolle verbessert. Das niedrige Tretlager, der flache Steuerrohrwinkel und der reduzierte Gabeloffset tragen zusätzlich zur Stabilität bei, sodass das Bike auch bei hohen Geschwindigkeiten auf anspruchsvollem Gelände eine hervorragende Kontrolle bietet.

Für höchste Zuverlässigkeit auf dem Trail ist das Specialized Turbo Levo Alloy mit hochwertigen Komponenten ausgestattet. Die SRAM NX/GX-Schaltung sorgt für präzise Gangwechsel, selbst unter hoher Belastung. Die Marzocchi-Federung ist auf anspruchsvolle Trails ausgelegt und bietet eine optimale Balance zwischen Dämpfung und Reaktionsfreudigkeit. Der leichte, aber robuste Aluminium-Laufradsatz wurde speziell für die Herausforderungen des Trailriding entwickelt und hält selbst intensiven Einsätzen stand. Diese sorgfältig ausgewählte Ausstattung gewährleistet nicht nur Langlebigkeit, sondern auch maximale Performance auf verschiedenstem Terrain.

Um eine perfekte Passform für jeden Fahrer zu gewährleisten, hat Specialized das S-Sizing-Konzept entwickelt. Dieses Konzept berücksichtigt nicht nur die Körpergröße des Fahrers, sondern auch dessen bevorzugten Fahrstil. Mit sechs verfügbaren Größen bietet das Turbo Levo Alloy eine große Auswahl, die von wendigen, kleineren Größen für spielerisches Fahren auf flowigen Trails bis hin zu stabileren, größeren Größen für schnelles Fahren auf anspruchsvollen Abfahrten reicht. Die ähnlichen Steuerrohrlängen und Überstandshöhen der verschiedenen Größen ermöglichen es Fahrern, diejenige Größe zu wählen, die ihren persönlichen Vorlieben am besten entspricht, ohne Kompromisse bei Komfort oder Kontrolle einzugehen.

Gewinne jetzt ein Specialized Turbo Levo Alloy im Rahmen unserer Leserwahl!

Um das neue Specialized Turbo Levo Alloy gewinnen zu können, musst du nur an unserer Leserwahl teilnehmen und am Ende deine E-Mail Adresse angeben. Wir kontaktieren den Gewinner dann nach der Leserwahl per E-Mail.

Die Leserwahl auf Velomotion läuft bis zum 15. Januar 2025 (23:59 Uhr)