News: In den letzten Tagen sorgten Berichte über wirtschaftliche Schwierigkeiten der Pierer Mobility AG, zu der auch die KTM AG gehört, für Aufmerksamkeit. Dabei wurde jedoch fälschlicherweise immer wieder ein Zusammenhang mit der KTM Fahrrad GmbH hergestellt. Wie der österreichische Hersteller für Fahrräder nun in einer Pressemitteilung klarstellt, ist bei näherer Betrachtung unstrittig ersichtlich, dass die beiden Unternehmen seit über 30 Jahren komplett unabhängig voneinander sind.

KTM Bikes – Eigenständige Wege seit 1992

Die KTM Fahrrad GmbH betont, dass sie seit 1992 vollständig eigenständig agiert. Anders als die KTM AG, die Motorräder produziert und Teil der Pierer Mobility AG ist, konzentriert sich die KTM Fahrrad GmbH auf Fahrräder und E-Bikes. Beide Unternehmen teilen zwar eine gemeinsame historische Wurzel im Markennamen „KTM“, sind jedoch seit Jahrzehnten wirtschaftlich und gesellschaftsrechtlich getrennt. In den aktuellen Berichten über die finanzielle Lage der Pierer Mobility AG wird das E-Bike-Segment häufig als Problemzone hervorgehoben. Dies führte offenbar zu Verwechslungen mit der KTM Fahrrad GmbH, deren Produkte ausschließlich in Mattighofen entwickelt und gefertigt werden. Das Unternehmen steht laut eigenen Angaben auf solider finanzieller Basis und hebt hervor, dass es in keinerlei Beziehung zur Pierer Mobility AG oder KTM AG steht.

KTM Bikes sieht Fahrräder und E-Bikes für die Mobilität der Zukunft

Die KTM Fahrrad GmbH sieht sich als innovativer Akteur im Bereich nachhaltiger Mobilität. Seit Jahren überzeugt sie mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis und hochwertiger Verarbeitung. Besonders das E-Bike-Segment gilt für die Firma als Wachstumsmarkt, in dem sie sich erfolgreich positioniert hat. Die alleinige Eigentümerin, Frau Carol Urkauf-Chen, führt das Unternehmen seit der Trennung 1992 unabhängig von anderen KTM-Unternehmen. Diese klare Trennung wird auch auf der Website der KTM Fahrrad GmbH dokumentiert, wo die Historie des Unternehmens nachzulesen ist.

Mit dieser Mitteilung möchte man bei der KTM Fahrrad GmbH ein differenzierteres Licht auf die Situation werfen und klar aufzeigen, wie wichtig präzise Berichterstattung in wirtschaftlichen Angelegenheiten ist. Verwechslungen wie diese könnten langfristig die Reputation unabhängiger Unternehmen beeinträchtigen, heißt es abschließend.

WEB: ktm-bikes.at