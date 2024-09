KTM Highlights/Produktnews: Die österreichische Fahrradmarke KTM ist seit Jahrzehnten ein Synonym für herausragende Qualität und innovative Technik im Radsportbereich. Bekannt für ihre Zuverlässigkeit, hohe Leistung und ständige Weiterentwicklung, stellt KTM regelmäßig neue Modelle vor, die sowohl Freizeit- als auch Profisportler gleichermaßen begeistern. 2024 knüpft die Traditionsmarke mit einer Serie spannender Neuerungen an diesen Erfolg an. Besonders im Bereich der E-Mountainbikes und Trekking-E-Bikes setzt KTM erneut auf wegweisende Technologien und modernes Design.

Die brandneuen Modelle wie das KTM Macina Prowler Exonic, das Macina Team 891, das Macina Style FS Prime und die beiden Versionen des Macina Gran 810 ABS setzen Maßstäbe in Sachen Performance, Komfort und Sicherheit. Mit modernsten Antriebssystemen, innovativen Fahrwerkskomponenten und durchdachtem Design spricht KTM eine breite Zielgruppe an – vom ambitionierten Mountainbiker bis hin zum komfortorientierten City-Pendler.

Nachfolgend werfen wir einen detaillierten Blick auf die Modell-Highlights, um die wichtigsten Eigenschaften und technischen Finessen der neuesten KTM-Räder genauer zu beleuchten.

KTM Macina Prowler Exonic

Das Macina Prowler Exonic ist das Flaggschiff unter den E-Mountainbikes von KTM und richtet sich an echte Offroad-Enthusiasten, die keine Kompromisse eingehen wollen. Mit einem Bosch Performance Line CX-Motor der neuesten Generation und einem Akku mit 750 Wh bietet das Bike eine enorme Reichweite und kraftvolle Unterstützung auch auf den anspruchsvollsten Trails.

Der Carbonrahmen sorgt nicht nur für ein niedriges Gewicht, sondern auch für höchste Stabilität. In Kombination mit dem RockShox ZEB Ultimate Fahrwerk und einem Federweg von 180 mm vorne sowie 170 mm hinten, meistert das Prowler Exonic selbst die härtesten Abfahrten und steilsten Anstiege mühelos. Mit der kabellosen SRAM XX1 AXS-Schaltung bietet KTM Präzision auf höchstem Niveau. Die elektronische Schaltung sorgt für blitzschnelle und präzise Gangwechsel in jeder Situation. Hochwertige SRAM Code RSC Bremsen gewährleisten maximale Sicherheit und beste Bremskraft, selbst bei extremen Downhill-Abfahrten.

Mit einem Preis von knapp 12.000 EUR richtet sich das Macina Prowler Exonic an anspruchsvolle Biker, die das Maximum an Performance und Technik suchen.

KTM Macina Team 891

Das Macina Team 891 ist das perfekte Modell für sportliche E-Mountainbiker, die sowohl auf Trails als auch auf längeren Touren eine kraftvolle und zuverlässige Unterstützung benötigen. Auch dieses Modell setzt auf den leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor und einen 750 Wh Akku, um lange Ausfahrten zu ermöglichen.

Der Aluminiumrahmen des Macina Team 891 bietet eine ausgewogene Geometrie, die sowohl auf Abfahrten als auch in technischen Passagen für Stabilität sorgt. Die 29-Zoll-Laufräder garantieren ein schnelles, aber dennoch komfortables Fahrverhalten. Eine Shimano XT 12-Gang-Schaltung sorgt für eine zuverlässige und präzise Kraftübertragung, während hydraulische Shimano Deore XT Scheibenbremsen auch bei widrigen Bedingungen volle Kontrolle gewährleisten. Eine RockShox Recon Federgabel mit 120 mm Federweg liefert ausreichend Dämpfung, um auf steinigen Trails und anspruchsvollen Wegen den nötigen Komfort und die Kontrolle zu bieten. Das Macina Team 891 ist ein E-MTB, das Performance und Preis in ein ausgewogenes Verhältnis bringt und sich damit sowohl an sportliche Fahrer als auch an Tourenbiker richtet.

KTM Macina Style FS Prime

Das Macina Style FS Prime ist ein vollgefedertes Trekking-E-Bike, das speziell für Pendler und Tourenfahrer entwickelt wurde, die ein Maximum an Komfort und Vielseitigkeit suchen. Dank seiner Vollfederung und des leistungsstarken Bosch Motors eignet sich dieses Modell hervorragend für lange Touren auf verschiedensten Untergründen, von Asphalt bis hin zu Schotterwegen.

Mit dem Bosch Performance Line CX Motor und einem 750 Wh Akku bietet das Macina Style FS Prime eine beachtliche Reichweite und ein harmonisches Unterstützungsverhalten, das auch bei hohen Geschwindigkeiten beständig bleibt. Die Suntour Mobie 25 Federgabel und der vollgefederte Hinterbau (mit RockShox Deluxe Select) garantieren auch auf holprigen Strecken besten Fahrkomfort. Zudem ist das Rad mit einer durchdachten Ausstattung wie einem integrierten Gepäckträger, Schutzblechen und einer hochwertigen Lichtanlage ausgestattet. Hydraulische Shimano Scheibenbremsen sorgen für zuverlässige Bremskraft in jeder Fahrsituation, während die robuste Bauweise auch bei voller Beladung Stabilität bietet. Für Pendler und Langstreckenfahrer, die auf Komfort und eine vollständige Ausstattung Wert legen, ist das Macina Style FS Prime eine ausgezeichnete Wahl.

KTM Macina Gran 810 ABS

Das Macina Gran 810 ABS ist ein weiteres Highlight im Bereich der E-Trekkingbikes, wobei es in zwei Varianten erhältlich ist: mit 27,5-Zoll- und 29-Zoll-Laufrädern. Dieses Modell besticht durch seine hohe Sicherheit dank des integrierten ABS-Systems, das in kritischen Situationen ein kontrolliertes Abbremsen ermöglicht. Das Bosch Anti-Blockier-System (ABS) sorgt für zusätzliche Sicherheit, besonders auf nassen oder rutschigen Straßen. Das System verhindert, dass die Räder bei abrupten Bremsmanövern blockieren, was Stürze und Unfälle vermeiden hilft.

Wie auch die anderen Modelle der Serie ist das Macina Gran 810 ABS mit einem Bosch Performance Line CX Motor und einem 750 Wh Akku ausgestattet, der für eine große Reichweite und eine kraftvolle Unterstützung sorgt. Die Geometrie des Rahmens und die 75 mm Federgabel (Suntour XCR 34) bieten auf langen Strecken besten Komfort. Mit serienmäßigen Schutzblechen, einem integrierten Gepäckträger und einer leistungsstarken Beleuchtungsanlage ist das Macina Gran 810 ABS sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für längere Touren optimal gerüstet.

Für sicherheitsbewusste Fahrer, die vor allem auf asphaltierten Wegen und in der Stadt unterwegs sind, bietet das Macina Gran 810 ABS die perfekte Kombination aus Technik, Komfort und Sicherheit.

Mit seinen neuen Modellen setzt KTM 2024 erneut Maßstäbe im Bereich der E-Bikes und E-Mountainbikes. Jedes der vorgestellten Fahrräder bietet durchdachte Technologien, hochwertigste Komponenten und ein Design, das auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt ist. Egal, ob sportlicher Mountainbiker oder komfortorientierter Pendler – KTM bleibt auch in diesem Jahr seiner Linie treu, Fahrräder für höchste Ansprüche zu entwickeln. Die vorgestellten Modelle bieten eine breite Auswahl an Features und Preisniveaus, sodass für jeden Bedarf das passende E-Bike dabei ist.

WEB: ktm-bikes.at