Die beliebtesten (E)Bikes 2025: Velomotion sucht im Rahmen der Leserwahl gemeinsam mit euch die spannendsten Bikes für 2025. Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Specialized Turbo Levo, eine ausführliche Beschreibung zur Teilnahme findet ihr weiter unten im Artikel.

Ihr, liebe Velomotion-Leser, entscheidet in zehn Kategorien über die wichtigsten Fahrrad- und E-Bike Neuheiten für die Saison 2025 – das wohl ehrlichste Votum, das man sich als Hersteller wünschen kann.

Einen Überblick über die spannendsten (E)Bikes für ein ganzes Jahr zu geben, diese in Kategorien einzuteilen und unterschiedlichste Einsatzbereiche abzubilden, ist kein einfaches Unterfangen. Wir haben uns für dieses Jahr dazu entschieden, die Kategorien etwas auszudünnen, damit auch ihr einen besseren Überblick behaltet. Entsprechend könnt ihr in unserer Leserwahl für dieses Jahr eure Favoriten in insgesamt zehn Kategorien auswählen: Vom Cargobike über Trekkingbikes, Kinderrädern, Gavelbikes und Rennrädern bis hin zu Mountainbikes mit und ohne Motor. Einige der besonders beliebten Kategorien beinhalten nun 20 Bikes, aus denen ihr euren Favoriten aussucht. So können wir aus redaktioneller Sicht die Vielfalt der jeweiligen Gattungen besser abbilden und werden unseren eigenen Ansprüchen gerecht.

So kommen wir in diesem Jahr auf insgesamt 150 Räder von 41 Herstellern – was für eine Auswahl!

Ihr entscheidet über die beliebtesten (E)Bikes 2024

Die finale Entscheidung liegt nun komplett in eurer Hand. Per Mehrheitsvotum kürt ihr in jeder Kategorie einen Sieger und könnt damit der Industrie zeigen, was euch besonders wichtig ist und welches die beliebtesten (E)Bikes 2025 sind.

Aber keine Sorge: Ihr müsst nicht in allen zehn Kategorien abstimmen. Ihr könnt euch vor der Teilnahme aussuchen, in welchen Bereichen ihr eure Favoriten nominieren möchtet.

Zudem habt ihr nach der Teilnahme die Chance auf ein Specialized Turbo Levo im Wert von 5.500 Euro, das wir unter allen Teilnehmern verlosen.

Verlosung unter allen Teilnehmern der Wahl der beliebtesten (E)Bikes 2025

Specialized Turbo Levo Nicht umsonst ist das Specialized Levo seit Jahren eines der beliebtesten und erfolgreichsten E-Mountainbikes überhaupt. Mit seinem Turbo Full Power 2.2 Motor mit 90 Nm Drehmoment, einem 700 Wh Akku und 160 bzw. 150 mm Federweg ist man für jegliche Trail-Herausforderungen bestens gewappnet. Alle Infos zum Specialized Turbo Levo direkt auf der offiziellen Webseite

Velomotion Leserwahl: Jetzt teilnehmen

Die Leserwahl auf Velomotion läuft bis zum 15. Januar 2025 (23:59 Uhr)

Am 31. Januar präsentieren wir auf Velomotion die Sieger, sowie die Zweit- und Drittplatzierten aller Kategorien.

Alle sind herzlich eingeladen teilzunehmen, um mit vielen Stimmen Velomotion ein starkes Wort zu geben.