Leserwahl Tourenräder, Alltagsräder und Cargobikes 2025: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen zehn Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2024 und dem 21. Januar 2025 statt. In insgesamt zehn Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 60.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Touren-, Alltags- und Cargobikes 2025: Das sind die Top 3 in der Kategorie Trekking- und SUV

Platz 1: Moutache Trail 150.2 EQ

Das E-Fully aus Frankreich ist mit je 150 mm Federweg auf sehr anspruchsvolles Terrain und eine aggressive Fahrweise zugeschnitten. Wer sich beides zutraut und dabei Lust auf Touren mit Gepäck hat, kann das Trailbike mit Vollausstattung ordern und erhält so einen extrem vielseitigen Offroader. Bosch-CX-Antrieb mit 625-Wh-Akku, Elfgangschaltung mit 11-50er Kassette und Vierkolben-Bremsanlage untermauern den Anspruch des Trail 150.2, jedem Terrain gewachsen zu sein. Preis: 4.599 Euro Zum Trail 150.2 EQ auf der Website von Moustache

Platz 2: Specialized Turbo Tero 5.0 EQ Das Trail-Tardtail mit flachem Lenkwinkel und mittellangem Federweg vorne sorgt im Alltags-Trimm für Funktionalität und Fahrspaß. Der hauseigene Mittelmotor steht mit 90 Nm Drehmoment und 710-Wh-Akku für Dynamik und ausdauernden Schub auf jedem Terrain; die 29-Zoll-Laufräder sind mit den bissigen GroundControl-Reifen auf Geradeauslauf und Traktion optimiert. Dank der sportlich-ausgewogenen Sitzhaltung lässt sich das Turbo Tero im Gelände wie im Alltag gut handhaben; „EQ“ steht für eine umfangreiche Ausstattung inklusive der markentypisch langen Schutzbleche. Preis: 4.500 Euro Zum Turbo Tero 5.0 EQ auf der Website von Specialized

Platz 3: Stevens P18 Wer ein Reiserad mit maximaler Wartungsarmut bei optimaler Funktion sucht, kommt am Pinion-Getriebe nicht vorbei. Die Tretlagerschaltung mit 18 Gängen und unvergleichlich großem Übersetzungsumfang wird am schlanken Stevens natürlich mit Zahnriemen kombiniert; der Anbieter aus Hamburg spezifiziert dazu Shimano-Scheibenbremsen, eine helle Lichtanlage von Busch & Müller und viele solide Anbauteile. Auf eine Federung wird hier verzichtet, was in Sachen Dauerhaltbarkeit und Wartungsarmut für Radreisen folgerichtig ist. Preis: 4.399 Euro Zum P18 auf der Website von Stevens

Touren-, Alltags- und Cargobikes 2025: Das sind die Top 3 in der Kategorie Citybikes

Platz 1: Flyer Upstreet TR:CF 7.63 Pendler und andere Vielfahrer haben hohe Ansprüche, und das Upstreet TR:CF erfüllt sie mit wegweisender Technik. Herzstück des sportlichen Bikes ist ein leichter Carbonrahmen, der mit der Motor-Getriebe-Einheit von Pinion einen technischen Leckerbissen in sich trägt. Das Zwölfgang-Getriebe ist praktisch wartungsfrei, wird elektronisch betätigt und verfügt über automatische Schaltmodi; der vom 700-Wh-Akku gespeiste Mittelmotor ist überaus schubstark und hat beim Ampelstart wie am Berg die Nase vorn. Zahnriemen und Luftfedergabel sind an einem Bike dieser Preisklasse selbstverständlich. Preis: 7.999 Euro Zum Upstreet TR:CF 7.63 auf der Website von Flyer

Platz 2: Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX Aufrechte Sitzhaltung, tiefer Durchstieg und Luftfedergabel: So lassen sich Touren und Alltagswege sehr bequem bewältigen. Beim Cube kommt eine gefederte Sattelstütze dazu, außerdem das komfortabel bedienbare Enviolo-Getriebe mit stufenloser Anpassung der Übersetzung und großer Bandbreite. Und hinter allem steht der kraftvolle Bosch Performance CX in neuester Bauart, gepaart mit einem durchaus reichweitenstarken 625-Wh-Akku. Preis: 3.999 Euro Zum Supreme Hybrid Deluxe SLX auf der Website von Cube

Platz 3: Rose Sneak 1 EQ Ein elegantes Alltagsrad für sportliche Naturen hat Rose mit dem Sneak im Programm. In der EQ-Version mit Vollausstattung inklusive integrierter Leuchten gefällt das neue Modell mit hohem Nutzwert; zu seinen Highlights gehören komplett integrierte Leitungen sowie eine hochwertige Komplettierung mit Shimano Cues 2×11. Wer sich den Rahmen genauer anschaut, entdeckt ein Details wie das an der Gewindeseite der Gabel geschlossene Ausfallende – hier wurde wirklich auf alles geachtet. Preis: 1.699 Euro Zum Sneak 1 EQ auf der Website von Rose

Touren-, Alltags- und Cargobikes 2025: Das sind die Top 3 in der Kategorie Cargobikes

Platz 1: Kettler Cargoline 5 600 Ein echtes Alleinstellungsmerkmal des Kettler Cargoline ist sein Lenksystem inklusive Präzisions-Lenkungsnabe, das es wendiger macht als viele seiner Marktbegleiter. Per Knopfdruck kann der Sattel jederzeit in die gewünschte Höhe gebracht werden. Für genügend Power, um das zulässige Gesamtgewicht von 250 kg zügig zu bewegen, sorgt der Bosch Cargo Line (Smart System) Antrieb mit dem maximalen Drehmoment von 85 Nm. Preis: 5.799 Euro Zum Cargoline 5 600 auf der Website von Kettler

Platz 2: Centurion Vario R960i MTB Das Vario MTB verbindet vielfältigste Transportmöglichkeiten und sichere, natürliche Fahreigenschaften – mit MTB-Bereifung jetzt auch abseits befestigter Wege. Ein wandlungsfähiges Cargobike für sämtliche Aufgaben in Freizeit und Alltag. Preis: 5.299 Euro Zum Vario R960i MTB auf der Website von Centurion