Velomotion Leserwahl 2025: Zum Jahreswechsel fand erneut unsere Leserwahl statt. Mittlerweile sind alle Stimmen der rund 10.000 Teilnehmer ausgewertet – auf die Ergebnisse warten auch wir in der Redaktion immer mit Spannung. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Favoritensiege, doch in anderen Kategorien wurden wir auch ganz schön überrascht.

Seit mittlerweile fünf Jahren findet auf Velomotion immer zum Jahreswechsel unsere große Leserwahl statt. Unsere Leser, also ihr, wählen ihre Lieblingsräder aus insgesamt zehn Kategorien – vom Kinderrad über Cargobikes bis hin zum E-Mountainbike. In diesem Jahr wurden über 60.000 Stimmen abgegeben, wow! Vielen Dank an jeden Einzelnen und jede Einzelne, die abgestimmt hat.

Das Votum der Leser ist das ehrlichste Feedback, das man sich wünschen kann. Das gilt sowohl für uns als Magazin als auch für die Hersteller. Innerhalb der Redaktion sind die Ergebnisse ein wichtiger Kompass, um Inhalte für die kommende Saison zu planen – im besten Fall über Räder und Themen, die euch interessieren.

Wie schon in den vergangenen Jahren zeigt sich auch in unserer Leserwahl zur Saison 2025, dass die Schwergewichte der Branche ein hohes Standing haben; wie schon im Vorjahr räumte Specialized direkt mehrfach ab und dominierte unsere (E-)Mountainbike Kategorien. Überraschungen gab es jedoch auch: So konnte der deutsche Hersteller MyVelo in der hart umkämpften Gravel-Kategorie Schwergewichte wie Rose oder Scott auf die Plätze verweisen. Traditionshersteller Kettler räumte bei den Cargobikes ab, Schwergewicht Cube errang mit dem Reaction 240 bei den Kinderrädern den Sieg und schaffte es in drei weiteren Kategorien aufs Treppchen.

Doch nun genug der vielen Worte – hier sind die Sieger-Räder aller zehn Kategorien:

Wer sich für eine Kategorie ganz besonders interessiert, kann die jeweiligen Top 3 in den entsprechenden Artikeln nachlesen: