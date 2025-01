Leserwahl Kinderräder 2025: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen zehn Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2024 und dem 21. Januar 2025 statt. In insgesamt zehn Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 60.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Kinderräder 2025: Das sind die Top 3

Platz 1: Cube Reaction 240 TM Das schön lackierte Trailbike wiegt mit Alu-Rahmen und 80-mm-Luftfedergabel kaum mehr als zehn Kilo und dürfte junge Biker begeistern. Magura-Bremsanlage mit Vierkolben-Sattel vorne, eine breit aufgestellte Neungangschaltung sowie griffige Schwalbe Rocket Ron auf dem leichten Radsatz sind perfekt auf den Trail-Einsatz zugeschnitten, und mit unter 1.000 Euro muss der Spaß auch nicht allzu teuer bezahlt werden. Preis: 949 Euro Zum Reaction 240 TM auf der Website von Cube

Platz 2: Giant Faith 24 Das Trail-Fully mit 140/130 mm Federweg eröffnet mit einer vollständigen Ausstattung neue Wege im Gelände. Dropper Post und extrem breit aufgestellte Zehngangschaltung sorgen im Downhill für Fahrsicherheit und bergauf für kraftsparendes Vorankommen – so macht es viel Spaß, Runde für Runde am Flow zu feilen. Mit einem Körpergrößen-Bereich von 130 bis 150 cm kann das Faith 24 lange genutzt werden – prima, denn wer will sich schon von seinem ersten Fully trennen! Preis: 2.399 Euro Zum Faith 24 auf der Website von Giant