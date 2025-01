Leserwahl Gravelbikes 2025: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen zehn Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2024 und dem 21. Januar 2025 statt. In insgesamt zehn Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 60.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Gravelbikes 2025: Das sind die Top 3

Platz 1: MyVelo Mortirolo Mit dem Mortirolo präsentiert der junge Hersteller ein Gravelbike im Renntrimm, das in Sachen Sitzhaltung und Ausstattung nah am Straßenrad ist. Mit Shimano-Di2-Gruppen und Aero-Laufrädern komplettiert, ist das Rad der Schwarzwälder perfekt für schnelle Touren, wobei man dank großen Reifendurchlaufs nicht vor schwerem Gelände zurückschrecken muss. Zusätzliche Vielseitigkeit gewinnt das Mortirolo durch die zahlreichen Montagemöglichkeiten – wer sportliche Bikepacking-Touren plant, kann ebenso auf dieses Bike setzen wie reinrassige Racer. Preis: 6.299 Euro Zum Mortirolo auf der Website von MyVelo

Platz 2: Rose Backroad FF Classified 2x12 Absolute Highend-Komponenten zeichnen das neue Gravel-Racebike von Rose aus. Am aerodynamisch optimierten Carbonrahmen mit einteiligem Cockpit und sportliche Sitzhaltung verbaut der Anbieter die elektronische Shimano GRX Di2 mit zwölf Gängen, kombiniert mit dem innovativen Classified-Nabengetriebe, das zwei Übersetzungsstufen bietet und auch unter Last geschaltet werden kann. Verpackt ist das Getriebe in einen leichten Carbon-Radsatz; dazu gibt es eine flächige Rotor-Kurbel mit integrierter Leistungsmessung. Preis: 5.999 Euro Zum Backroad FF Classified 2×12 auf der Website von Rose