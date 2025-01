Leserwahl Rennräder 2025: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen zehn Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2024 und dem 21. Januar 2025 statt. In insgesamt zehn Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 60.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Rennräder 2025: Das sind die Top 3 in der Kategorie Rennrad Highend

Platz 1: Storck Aerfast.5 Team Edition Das Aerfast.5 ist Storck’s schnellstes Rennrad aller Zeiten! Durch das bewährte Cockpit/Gabelsystem ist es, gerade bei hohen Geschwindigkeiten von kaum einem Bike in die Schranken zu weisen. Shimano Mit SRAM Red AXS und DT Swiss LAufrädern kann sich auch die Ausstattung sehen lassen. Preis: 10.899 Euro Zum Aerfast.5 Team Edition auf der Website von Storck

Platz 2: Specialized S-Works Tarmac SL8 Das S-Works Tarmac SL8 bietet fortschrittlichste Aerodynamik und beeindruckendes Leichtgewicht. Dieses Zusammenspiel ergibt nicht nur erstklassige Perfromance auf dem Papier, sondern in Kombination mit dem sportiven Setup ein Fahrgefühl, das seines gleichen sucht. Preis: 14.500 Euro Zum S-Works Tarmac SL8 auf der Website von Specialized

Platz 3: Canyon Aeroad CFR Di2 Dank bester Aerodynamik ist das Canyon Aeroad seit jeher eines der schnellsten Räder im Profi-Peloton. Mit Shimano Dura-Ace Di2-Schaltgruppe inklusive Powermeter und DT Swiss ARC 1100 Carbon-Laufräder wird das Aeroad CFR zum absoluten Goldstandard. Die vierte Generation des Aeroad wurde im engen Austausch mit den Profi-Teams entwickelt und ist das Rad der Wahl von Mathieu van der Poel und Jasper Philipsen. Preis: 9.999 Euro Zum Aeroad CFR Di2 auf der Website von Canyon

Rennräder 2025: Das sind die Top 3 in der Kategorie Rennrad Einsteiger

Platz 1: Canyon Endurace CF 7 Der Canyon Endurace CF Rahmen ist eleganter und minimalistischer als je zuvor. Mit derselben Geometrie wie unsere Spitzenmodelle der CFR Plattform ermöglicht er eine perfekte Langstreckenposition. Komponenten wie die bewährte Shimano 105 Gruppe und DT Swiss LN Laufräder machen das Endurace CF 7 zum perfekten Begleiter für Einsteiger und ambitionierte Vielfahrer. Preis: 2.499 Euro Zum Endurace CF 7 auf der Website von Canyon

Platz 2: Cube Attain C:62 SLT Die Anleihen aus dem Litening AIR sind unverkennbar: Elegant und schnörkellos rollt mit dem Attain der brandneue C:62 Renner mit Langstreckenqualitäten auf bis zu 34mm breiten Pneus heran. Mit elektronischer Ultegra Di2 und Carbonfelgen ein unschlagbar attraktives Paket. Preis: 2.999 Euro Zum Attain C:62 SLT auf der Website von Cube