Leserwahl (E-)MTBs 2025: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen zehn Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten. Bei den (E-)MTBs 2025 darf sich Specialized über einen Dreifach-Erfolg freuen.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2024 und dem 21. Januar 2025 statt. In insgesamt zehn Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 60.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

(E-)Mountainbikes 2025: Das sind die Top 3 in der Kategorie E-Mountainbikes Highend

Platz 1: Specialized S-Works Turbo Levo SL Das S-Works Turbo Levo SL zeichnet sich durch exzellente Fahrqualitäten, vielseitige Einsatzgebiete und einen flüsterleisen Motor aus. Wenn du dich nach serpentinendurchsetzten Singletrails sehnst, dir kein Sprung zu hoch oder zu weit ist und du dafür lebst, deine Skills und Fitness zu verbessern, dann ist das neue Levo SL genau das Richtige für dich. Preis: 14.000 Euro Zum S-Works Turbo Levo SL auf der Website von Specialized

Platz 2: Rotwild R.X1000 Ultra Wartungsarm, vielseitig und ausdauernd: Das R.X1000 Ultra ist ein extrem spannendes All-Mountain E-MTB. Für mehr Höhenmeter sorgen die Pinion MGU, 960 Wh im Akku und komfortable Geometrie für lange Anstiege. 150 mm Federweg, Mullet Konzept, hochwertige Komponenten sorgen für hohe Wendigkeit und maximale Kontrolle Preis: 11.990 Euro Zum Rotwild R.X1000 Ultra auf der Website von Rotwild

Platz 3: Ghost E-Riot CF LTD Das Ghost E-Riot LTD ist für Abenteuer im Gelände gemacht: Die optimierte Geometrie mit flacherem Lenkwinkel, kürzeren Kettenstreben und höherem Tretlager sowie ein leichter Carbonrahmen bieten Agilität und Stabilität. Dank Bosch Performance Line CX Motor und entnehmbarem 800 Wh Akku meistert es auch steilste Anstiege. Preis: 10.000 Euro Zum Ghost E-Riot LTD auf der Website von Ghost

(E-)Mountainbikes 2025: Das sind die Top 3 in der Kategorie E-Mountainbike Preis-/Leistung

Platz 1: Specialized Turbo Levo SL Comp Alloy Auch in seiner zweiten Generation ist das Turbo Levo SL der Kalifornier eines der spannendsten Light E-MTBs auf dem Markt. Mit seinem hauseigenen, dynamisch-natürlichen SL Motor samt 320 Wh Akku und optionalem Range Extender bietet es sportlichen E-Mountainbikern eine tolle Plattform für Trail-Abenteuer. In seiner Variante mit Alu-Rahmen ist es außerdem auch preislich ein heißer Tipp! Preis: 6.600 Euro Zum Turbo Levo SL Comp Alloy auf der Website von Specialized

Platz 2: Cube Stereo Hybrid One44 HPC SLX Um die großen Fußstapfen des Erfolgsmodells Stereo Hybrid 140 zu füllen, braucht es einen echten Volltreffer. Dieser ist Cube mit dem neuen Stereo Hybrid One44 jedoch auch gelungen: Es vereint den neuen Bosch CX Motor und 800 Wh Akku mit einem neuen Carbonrahmen und bringt die gleichen Stärken mit, die schon den Vorgänger so beliebt gemacht haben. Vor allem das intuitive, vielseitige Fahrverhalten gefällt. Preis: 4.999 Euro Zum Stereo Hybrid One44 HPC SLX auf der Website von Cube

Platz 3: Bulls Copperhead EVO AM 3 Der Carbonrahmen mit seinem innovativen 4-Link-Swingarm-Hinterbau dürfte das große Highlight am neuen Copperhead Evo AM von Bulls sein. So punktet es mit starkem Ansprechverhalten, hoher Steifigkeit und überraschenden Nehmerqualitäten. Dazu kommt der neue Bosch CX Motor samt reichweitenstarkem 800 Wh Akku. Für den Alltag bringt das Rad außerdem auch das in den Rahmen integrierte Kurvenlicht mit. Preis: 5.399 Euro Zum Copperhead EVO AM 3 auf der Website von Bulls

(E-)Mountainbikes 2025: Das sind die Top 3 in der Kategorie Mountainbike

Platz 1: Specialized S-Works Stumpjumper 15 Das S-Works Stumpjumper 15 will jeden Trail ohne Kompromiss in Angriff nehmen. Mit viel Kontrolle, Verspieltheit und Effizienz fährt es sich fast wie Bikes mit wenig Federweg und kann dennoch einiges wegstecken. Mit verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten hat man die Möglichkeit das Bike perfekt an die eigene Fahrweise anzupassen. Preis: 13.000 Euro Zum S-Works Stumpjumper 15 auf der Website von Specialized

Platz 2: Bulls Wild Edge Team Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit den Profis des Team BULLS, bietet das BULLS Wild Edge Team eine hochmoderne Rahmengeometrie und ein innovatives Fahrwerkskonzept. Dank der neuen 4-Link-Swingarm Hinterbaufederung verfügt das ”Arbeitsgerät” der Team-Profis über bestmögliche Kontrolle in der Abfahrt und maximale Effizienz im Anstieg. Preis: 6.999 Euro Zum Wild Edge Team auf der Website von Bulls