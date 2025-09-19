Produktnews: Der Schweizer Premiumhersteller BMC ist in der Fahrradbranche bekannt für seine innovativen Themen und Lösungen. So führt der Hersteller nun mit der neuen BMC VAR0 Plattform eine weitere Option innerhalb ihrer 01-Serie ein. Dabei handelt es sich um ein Rahmenset, das mit einer auf das Minimum reduzierten Klarlackierung ausgeliefert wird und so entweder als puristische Leichtbauversion oder als Grundlage für eine individuelle Lackierung dient.

BMC entwickelt seit Jahrzehnten Hochleistungsrahmen am Standort Grenchen in der Schweiz. Mit dem firmeneigenen Impec Lab und kontinuierlicher Zusammenarbeit mit Profiteams setzt das Unternehmen immer wieder neue Maßstäbe in den Bereichen Aerodynamik, Steifigkeit und Gewicht. Mit der neuen BMC VAR0 Plattform kombiniert man nun einen Performance-Ansatz und geringes Gewicht mit viel Raum für Individualisierungen und Spezialdesigns.







Zum Start basierte die BMC VAR0 Plattform auf der Teammachine R 01, dem Spitzenmodell von BMC. Rahmen und Gabel verfügen über identische aerodynamische Rohrprofile, dieselbe Steifigkeit und dasselbe Gewicht wie die regulären Varianten. Die Besonderheit liegt im Finish: eine extrem dünne Schutzschicht, die die natürliche Carbonstruktur sichtbar macht und gleichzeitig als Schutz sowie als Lackiervorbereitung dient.

Der Name BMC VAR0 verweist auf das Fehlen einer serienmäßigen Farbgebung – „Variation 0“. Ziel ist es, Fahrern eine technisch vollwertige, aber bewusst minimalistische Plattform bereitzustellen, die für individuelle Gestaltung offen ist und zugleich extrem geringes Gewicht bietet. Der Rahmen kann dabei ohne weitere Bearbeitung aufgebaut und gefahren werden. Für alle Individualisten und Designliebhaber lässt sich ein VAR0 Rahmen mit leichtem Anschleifen nachträglich lackieren. Externe Fachbetriebe übernehmen die Individualisierung, während BMC ergänzende Designvorlagen und Sticker-Sets bereitstellt. Die Werksgarantie bleibt erhalten, solange vorgeschriebene Kennzeichnungen wie UCI-Sticker bestehen bleiben. Individuelle Lackierungen sind hiervon ausgenommen.







Durch die minimalistische Beschichtung zählt die BMC VAR0 Plattform zu den leichtesten Ausführungen der Serie. Für Fahrer, die maximale Gewichtsreduktion suchen, verweist BMC auf die Teammachine R Mpc., die mit einer speziellen „Out-of-Mold“-Oberfläche den modernsten Stand im Carbonrahmenbau repräsentiert.







Neben der Teammachine R 01 sind ab sofort auch das BMC Fourstroke R 01 und die BMC Teammachine SLR 01 als VAR0 Rahmensets erhältlich und können über die Website oder bei offiziellen BMC-Händlern bestellt werden.







WEB: bmc-switzerland.com