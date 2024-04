Produktnews: Mit der neuen BMC Roadmachine geht der Endurance-Klassiker des Schweizer Premium Herstellers in die dritte Generation. Bereits seit zwölf Jahren steht das Endurance des Herstellers für funktionale Performance und einer großen Kompatibilität für diverse Einsatzmöglichkeiten. Die neuen Endurance-Modelle wurden dabei komplett neu gedacht und verfügen nicht nur über mehr Features, sondern bieten auch echte Performance-Vorteile, die alle Fahrerinnen und Fahrer gebrauchen können.

Vor mittlerweile zwölf Jahren hat der Schweizer Hersteller BMC mit dem Granfondo ein Bike vorgestellt, das sich besonders durch eine gelungene Kombination aus Nachgiebigkeit und Performance auszeichnete und hat sich bei den anspruchsvollen Rennen auf Kopfsteinpflaster bewährt hatte. Dies war der Startschuss für die heutige Endurance Modelle. Denn vier Jahre später stellte man die BMC Roadmachine vor und brachte in 2020 eine 2. Generation. Nach vier Jahren Entwicklungsarbeit will man mit der neuen BMC Roadmachine nun den Standard für Endurance-Bikes wieder einmal neu definieren.

Die neue BMC Roadmachine

Die neue BMC Roadmachine kommt mit einem komplett überarbeiteten Rahmen basierend auf der bewährten Philosophie der Roadmachine kombiniert mit neuen Features, wie großzügigere Reifenfreiheit, mehr Komfort und vieles mehr. Je nach Setup bietet die neue Roadmachine schnelle Beschleunigung, kontrollierten Flex und reaktives Handling oder auch die Möglichkeit 40 mm breite Gravel-Reifen aufzuziehen, wodurch es kurzerhand zu einem echten Allround-Bike wird.

Aus technischer Sicht weist der überarbeitete Rahmen viele für BMC charakteristische Merkmale auf, darunter die TCC (Tuned Compliance Concept) Endurance-Technologie, die die erforderliche vertikale Nachgiebigkeit sicherstellt, die D-Shape Sattelstütze, das ICS (lntegrated Cockpit System).

Außerdem wollte man einen Weg finden, größere Reifen zu montieren, ohne den gesamten Radstand des Bikes zu verändern, sowie den Rahmen mit Stauraum und Beleuchtung zu versehen, ohne dabei Kompromisse beim Fahrverhalten einzugehen. Dafür wurde das Tretlager neu positioniert, das Sitzrohr und die Sattelstütze wurden nachgiebiger gemacht.

Weitere Verbesserungen wurden am Rahmen der Roadmachine vorgenommen um eine bequemere Sitzposition und gleichzeitig eine flexible Anpassung zu ermöglichen. Weitere kleine Optimierungen, um das vertraute Handling beizubehalten, sind das um 5 mm niedrigere Tretlager und die Bewahrung des flachen Steuerwinkels und damit des ursprünglichen Nachlaufs, was die Endurance-Formel wieder in Einklang bringt.

„Unsere Gen1 Roadmachine hat den Look moderner Rennräder stark beeinflusst und war das erste Bike mit integrierter Zugführung auf dem Markt. Mit unserer neuesten Generation stehen wir weiterhin an der Spitze der Innovation – eine Familie von Bikes, die wichtige Funktionen in Einklang mit erstklassiger Performance bringen und den cleanen Look bieten, der BMC charakterisiert.“ – Stefan Christ, Leiter der Abteilung für Forschung und Entwicklung bei BMC

Die Modelle im Überblick

Die 2024 Roadmachine-Familie bietet für jeden Fahrer ein passendes Bike. Vom Top-Modell der Roadmachine 01 über die Roadmachine für alle, sowie die Roadmachine 01 X und die Roadmachine X, die auch für Gravel geeignet sind. Die Roadmachine 01 AMP und die Roadmachine 01 AMP X mit Antrieb von TQ ergänzen die bestehende Roadmachine AMP-Linie mit Mahle-Antrieb und ermöglichen es Fahrern, mit E­-Unterstützung weiter und schneller zu fahren.

Roadmachine 01

Roadmachine 01 TWO -12.999 Euro (Shimano Dura-Ace Di2)

Roadmachine 01 THREE- 8.499 Euro (SRAM Force eTap AXS)

Roadmachine 01 FOUR – 7.999 Euro (Shimano Ultegra Di2)

BMC Roadmachine

Roadmachine TWO – 5.499 Euro (Shimano Ultegra Di2)

Roadmachine FOUR – 4.199 Euro (Shimano 105 Di2)

Roadmachine FIVE – 3.199 Euro (Shimano 105)

Roadmachine 01 X

Roadmachine 01 X ONE – 7.999 Euro (SRAM Force XPLR eTap AXS 1×12)

Roadmachine X

Roadmachine X TWO – 4.799 Euro (SRAM Rival XPLR eTap AXS 1×12)

Roadmachine X THREE – 4.299 Euro (SRAM Apex XPLR eTap AXS 1×12)

BMC Roadmachine 01 AMP

Roadmachine 01 AMP ONE – 8.999 Euro (Shimano Ultegra Di2) TQ-HPR50 Antriebseinheit+ TQ 360 Wh Akku

Roadmachine 01 AMP TWO – 7.999 Euro (Shimano GRX Di2) TQ-HPR50 Antriebseinheit+ TQ 360 Wh Akku

Roadmachine 01 AMP THREE – 7.999 Euro (Shimano 105 Di2) TQ-HPR50 Antriebseinheit+ TQ 360 Wh Akku

Roadmachine 01 AMP X ONE – 8.999 Euro (SRAM Force XPLR eTap AXS) TQ-HPR50 Antriebseinheit+ TQ 360 Wh Akku