Produktnews: Der deutsche Premium-Hersteller Storck präsentiert pünktlich zum Saisonstart sein neues Aerfast 5, welches jüngstes Mitglied der Aerfast-Familie laut Hersteller zu den schnellsten Rennrädern der Welt – wenn es nicht sogar DAS schnellste Rennrad ist – zählt.

Während das Storck Aerfast 4 bereits einen festen Platz an der Spitze der schnellsten Rennräder hat, ruhte man sich beim Hersteller jedoch kein bisschen aus, sondern entwickelte das Konzept des Erfolgsmodells konsequent weiter und schafft es, die Messlatte nochmal höher zu setzen. Mit einem Windkanalwert von satten 195 Watt gemäß Messungen der GST Gesellschaft für Strömungsmesstechnik, scheint das Storck Aerfast 5 einen neuen Bestwert gesetzt zu haben und die weltweite Bestenliste anzuführen.

Um dies zu erreichen wurde Aerodynamik des neuen Storck Renners an den entscheidenden Stellen weiter verbessert. So greift auch das neue Aerfast die bewährten Optimierungen des Vorgängers mit breiterer Gabel und aerodynamischerer Lenkervorbaueinheit auf, während aber der gesamte Rahmen in mehrfachen Windkanalsessions überarbeitet wurde. Optisch kann man bereits auf den ersten Blick das neue Steuerrohr erkennen. Auch neue UCI-Richtlinien ermöglichen eine Weiterentwicklung der Formen, sodass die Luftanströmung noch effizienter in den hinteren Teil des Rahmens geleitet werden kann.

Durch computergestützte Rahmenbelegung und den Einsatz hochwertigster Carbonfasern konnte neben der Aerodynamik aber auch das Gewicht des neuen Storck Aerfast 5 weiter reduziert werden, was sich positiv auf die Gesamtperformance auswirken dürfte. Denn für ein schnelles Rennrad ist weit mehr nötig als „nur“ tolle Werte im Windkanal, vielmehr geht es dabei auch um das Zusammenspiel aus Komfort, Handling, Kraftübertragung, Gewicht und eben Aerodynamik.

Erstmals zu sehen ist das Storck Aerfast 5 ab dem 7. März auf der Expo der Cape Town Cycle Tour in Südafrika, dem größten Jedermann-Radrennen der Welt. Die Premiere in Deutschland erfolgt auf der Cycling World Europe am 15. März in Düsseldorf. . Zum Launch wird das Aerobike in der Team Edition mit blauem Farbverlauf vorgestellt, die das Team Storck Metropolcycling zukünftig im Profiradsport zeigen wird.

