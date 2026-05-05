Produktnews: Mit den neuen Modellen Alkator und Kentro präsentiert Adidas Sport Eyewear zwei Performance-Sonnenbrillen, die für klare Sicht in einem breiten Einsatzbereich sorgen sollen. Ob auf dem Asphalt oder auf dem Trail – die neuen Brillen richten sich genauso an Profi-Athleten wie an ambitionierte Hobbysportler.

Bei der Vorstellung der beiden Sport-Sonnenbrillen Alkator und Kentro steht für Adidas Sport Eyewear der Begriff der visuellen Kontrolle im Fokus. Ein zentrales Element sind dabei die neuen Powervizn Gläser, mit denen jedes Modell ausgestattet ist. Die Gläser sollen für eine schärfere Sicht und stärkere Kontraste sorgen: Durch eine spezielle Grundtönung auf Basis der High Contrast (HC)-Technologie und einer Präzisionsspiegelbeschichtung wird laut Adidas die Lichtdurchlässigkeit reguliert und Blendeffekte reduziert. Zudem sollen wasser- und ölabweisende Beschichtungen das Sichtfeld sauber halten – Wasser, Schweiß und Schmutz hätten damit keine Chance. Das Ergebnis: eine bessere Tiefenwahrnehmung und eine gute Orientierung auf der Strecke.

Adidas Alkator: Maximale Performance auf dem Bike

Die Alkator wurde speziell für den Einsatz auf dem Fahrrad entwickelt – von schnellen Asphaltstrecken bis hin zu herausfordernden Off-Road-Terrain. Die breite, aerodynamische Schild-Form soll das periphere Sichtfeld nirgends einschränken und so für mehr Überblick und Sicherheit sorgen. Für den nötigen Halt bei intensiven Fahrten verfügt die Brille über verstellbare Nasenpads sowie gummierte Bügelenden.







Der Rahmen aus dem TR90-Material ist mit einem Belüftungssystem ausgestattet, das die Luftzirkulation optimieren und ein beschlagsfreies Seherlebnis ermöglichen soll. Ein interessantes Feature für Brillenträger: Dank einer Clip-in-Option lassen sich laut Adidas Sport Eyewear unkompliziert individuelle Sehkorrekturen integrieren. Die Alkator ist in sechs Varianten erhältlich. Zur Auswahl stehen unter anderem Gläser mit violetter Kontrastbasis für helles Licht oder Ausführungen, die speziell für Mountainbiking und Trailrunning optimiert wurden.

Einsatzbereich Radsport (Asphalt, Schotter, Gelände), Trailrunning und Hiking

Radsport (Asphalt, Schotter, Gelände), Trailrunning und Hiking Features Aerodynamische Shield-Form, Powervizn Lens System, verstellbare Nasenpads, gummierte Bügelenden, TR90-Rahmenmaterial, Belüftungssystem, Clip-in-Option für Sehkorrekturen

Aerodynamische Shield-Form, Powervizn Lens System, verstellbare Nasenpads, gummierte Bügelenden, TR90-Rahmenmaterial, Belüftungssystem, Clip-in-Option für Sehkorrekturen Filterkategorie 2 – 3

2 – 3 Farben In 6 Varianten erhältlich (u.a. Violett/Blau verspiegelt, Braun/Rot verspiegelt, Bernstein/Gold verspiegelt)

In 6 Varianten erhältlich (u.a. Violett/Blau verspiegelt, Braun/Rot verspiegelt, Bernstein/Gold verspiegelt) www.adidas.de

Preis 155 € (UVP)







Adidas Kentro: Komfort und Stabilität im sportlichen Alltag

Die neue Adidas Kentro will viel Komfort und Durchblick im sportlichen Alltag sowie bei schnellen Trainingseinheiten bieten. Das leichte Full-Rim-Design soll dabei ein weites Sichtfeld bieten. Wie beim Modell Alkator kommen anpassbare, gummierte Nasenpads und Bügelenden zum Einsatz, um auch bei intensiver Beanspruchung einen zuverlässigen Sitz zu gewährleisten.

Effektive Belüftungsöffnungen am oberen Rahmen und an den Bügeln sind dafür vorgesehen, ein angenehmes Trageklima zu schaffen und das Beschlagen der Gläser zu verhindern. Auch hier sorgen die Powervizn Gläser für eine optimierte Tiefenwahrnehmung. Zudem sollen wasser-, schweiß- und schmutzabweisende Beschichtungen dauerhaft eine klare Sicht garantieren. Die Kentro ist ebenfalls in sechs Varianten verfügbar, etwa mit Smoke-Tönung für Aktivitäten auf Asphalt oder speziellen Kontrastgläsern für unbefestigte Trails. Der Preis liegt wie beim Alkator-Modell bei 155 € (UVP).

Einsatzbereich Laufen, Alltag, Training

Laufen, Alltag, Training Features Full-Rim-Design, Powervizn Lens System, anpassbare gummierte Nasenpads und Bügelenden, flexibles TR90-Rahmenmaterial, Belüftungsöffnungen am Rahmen und an den Bügeln

Full-Rim-Design, Powervizn Lens System, anpassbare gummierte Nasenpads und Bügelenden, flexibles TR90-Rahmenmaterial, Belüftungsöffnungen am Rahmen und an den Bügeln Filterkategorie 3

3 Farben In 6 Varianten erhältlich (u.a. Smoke/Blau verspiegelt, Pink/verspiegelt, Braun/Gold verspiegelt)

In 6 Varianten erhältlich (u.a. Smoke/Blau verspiegelt, Pink/verspiegelt, Braun/Gold verspiegelt) www.adidas.de

Preis 155 € (UVP)







Infos und Bilder: Adidas Sport Eyewear