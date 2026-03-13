Rose Sneak Plus EQ Shift Urban-E-Bike

Produktnews: Rose Bikes bringt mit dem neuen Sneak Plus EQ Shift eine konsequente Weiterentwicklung des minimalistischen Urban-E-Bikes auf den Markt. Während das ursprüngliche Modell auf den Singlespeed-Ansatz setzte, integriert die neue Modellvariante mit der 1×10 Shimano Cues 6000 erstmals eine Schaltung. Diese Neuerung macht das Rose Sneak Plus EQ Shift deutlich vielseitiger und optimiert es somit für den Alltag in der Stadt.

Dank der Shimano Cues 6000 Schaltung des neuen Rose Sneak Plus EQ Shift werden die starren Grenzen des ursprünglichen Singlespeed-Modells spürbar aufgebrochen. Egal ob der Anstieg auf dem Weg ins Büro, der Sprint an der Ampel oder die Tour am Wochenende, die zehn Gänge halten in jedem Moment die passende Übersetzung bereit, ohne jedoch Kompromisse beim ikonischen Undercover-Look einzugehen.







Den Antrieb übernimmt der Mahle X30 Hinterradmotor mit 45 Nm Drehmoment. Das System ist so abgestimmt, dass es ein besonders natürliches Fahrgefühl verspricht. Das Bedienkonzept ist bewusst auf das Wesentliche reduziert, um eine Steuerung ohne Ablenkung zu ermöglichen. Über den im Oberrohr integrierten Button wird das System aktiviert und die Unterstützungsstufe gewählt, während farbige Led-Signale über den Fahrmodus und den Akkustand informieren.

Zusätzliche Kontrolle soll die Lenker-Remote gewährleisten, mit der sich die Unterstützung intuitiv anpassen lässt, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen. Die Übersetzungsstufen lassen sich per Mahle Smartbike App individualisieren, um das System noch präziser auf den persönlichen Fahrstil abzustimmen. Mit dem integrierten 250 Wh Akku soll das Rose Sneak Plus EQ Shift laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 90 Kilometern bieten.







Für zusätzliche Unterstützung ist zudem optional ein Range Extender mit 170 Wh erhältlich, der die Reichweite um bis zu 55 Kilometer steigert und flexibel am Rahmen befestigt werden kann. Die EQ-Ausstattung bietet einen 80-Lux-Frontscheinwerfer sowie ein im Rücklicht integriertes Bremslicht für maximale Sichtbarkeit im Verkehr. Für Transportaufgaben ist das Bike mit einem minimalistischen Gepäckträger ausgestattet, der pro Seite mit bis zu 8 kg belastet werden kann.

Das Rose Sneak Plus ist in zwei Rahmenformen erhältlich: Die HighStep-Variante (Größen: S, M und L) besticht durch einen klassischen Diamantrahmen mit hohem Oberrohr für eine sportliche Optik, während das MidStep-Modell (Größe S und M) durch ein abgesenktes Oberrohr einen komfortableren Ein- und Ausstieg bietet. Beide Varianten kommen mit vollständig im Rahmen integrierten Akku, das Gewicht des Bikes fängt laut Rose bei 17,1 Kilogramm an.







Erhältlich ist das Rose Sneak Plus EQ Shift ab sofort in den Farben Lemon und Thyme ab einem Preis von 3.300 Euro.

Web: www.rosebikes.com