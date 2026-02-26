Produktnews: Mit der neuen Advent MX bringt Microshift eine Hochleistungs-Enduro-Schaltung auf den Markt, die schnelle und zuverlässige Schaltvorgänge auch unter hohen Belastungen ermöglichen soll. Damit steht ambitionierten Ridern und E-Mountainbikern nicht nur eine drehmomentfeste Alternative zu den gängigen Modellen zur Verfügung, sondern auch eine preiswerte.

Das Herzstück der Advent MX ist eine neu entwickelte Kassette mit Ritzeln aus verschiedenen Materialien und optimierten Steighilfen, die sanfte und präzise Gangwechsel auch unter Last ermöglichen sollen. Die Ritzel aus Chromoly-Stahl (11–28 Zähne) versprechen Verschleißfestigkeit und somit eine lange Lebensdauer der Kassette, selbst bei hoher Belastung durch E-Bikes und Enduro-Einsätze. Die Ritzel sind auch einzeln erhältlich, um die Lebensdauer der Kassette zu verlängern sowie die Wartungskosten zu senken.







Das Advent MX-Schaltwerk verfügt über eine überarbeitete Mechanik, die den Antrieb stabilisieren, die Schaltwerksbewegung in rauem Gelände minimieren sowie das Abspringen der Kette verhindern soll. Die Schaltung wird als 10- und 11-fach-Version mit einer breiten Kassettenauswahl bis zu 11–50 Zähnen und verschiedenen Konfigurationen angeboten, die den gesamten Bereich von Einsteiger-Bikes bis hin zu leistungsstarken Enduro- und E-Mountainbike-Plattformen abdecken – inklusive XD-Zubehör.

Erhältlich sind die Microshift Advent MX Schaltwerke ab 59,99 Euro und die Shifter ab 29,99 Euro.







Web: www.microshift.com