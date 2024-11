Produktnews: Mit der Einführung des komplett überarbeiteten Scott Addict RC will der Schweizer Hersteller einen ultraleichten und kompromisslosen Alleskönner auf die Straßen bringen. Mit „Performance auf höchstem Niveau und zugleich neue Standards in Technologie und Design“, wie es in der Ankündigung heißt, will man mit dem neuen Addict RC einen ernstzunehmenden Konkurrenten zu den aktuellen Top-Modellen in der WorldTour auf den Markt bringen. Wir haben uns das neue Scott Rennrad einmal näher angesehen.

Die bloßen Zahlen des neuen Scott Addict RC können sich schon einmal sehen lassen, denn mit einem beeindruckenden Gewichtsverlust von 300 Gramm im Rahmenkit gegenüber dem Vorgängermodell wurde jedes Detail neu gedacht, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.Denn das Modell soll zudem 12Watt schneller und 36% komfortabler sein.

Das neue Addict RC ist ein echtes Leichtgewicht: Die Komplettausstattung bringt weniger als 5,9 Kilogramm auf die Waage. Diese Leichtigkeit, kombiniert mit renntauglicher Geometrie, macht das Rad zum idealen Begleiter – sei es für einen explosiven World-Tour-Sprint, eine lange Fluchtgruppe oder für die Jagd auf lokale KOMs.

Für die Entwicklung des Scott Addict RC hat Scott neue Wege beschritten und eine revolutionäre Carbon-Molding-Technologie eingeführt. Diese Technik ermöglicht die Fertigung eines vollständig hohlen Rahmens ohne „Dead-End“-Segmente. Das Resultat sind makellose Innenflächen, die nicht nur das Gewicht reduzieren, sondern auch maximale Steifigkeit und Stärke gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist die dünnere Materialstärke von nur 0,6 Millimetern an manchen Stellen des Rahmens. Dank präziser Druckverteilung und minimalem Harzanteil konnte Scott eine Rahmenstruktur schaffen, die ihresgleichen sucht.

Perfekte Geometrie für maximale Kontrolle

Die Geometrie des Addict RC wurde umfassend optimiert, um modernen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Standardreifenbreite von 30 Millimetern bietet das Rad ein agiles und präzises Fahrverhalten, bleibt aber auch bei höheren Geschwindigkeiten stabil. Zusätzlich lässt sich die Reifenbreite auf bis zu 34 Millimeter erhöhen, um Komfort und Vielseitigkeit weiter zu steigern.

Verbesserter Komfort und Integration

Ein neu entwickeltes Sitzrohrdesign mit dünneren Wänden sowie der innovative Syncros SP-R101-CF Sattelstütze sorgen für eine deutliche Steigerung des Komforts – ideal für lange Fahrten. Dank einer verbesserten Klemmmechanik wurde das Gewicht der Sattelstütze weiter reduziert, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.

Syncros-Innovationen: Cockpit und Sattelstütze

Das Addict RC bringt auch Innovationen im Cockpitbereich mit sich. Der neue Syncros IC-R100-SL Lenker spart durch ein optimiertes Carbon-Layup 40 Gramm ein. Seine aerodynamische Form und eine subtile Flare-Integration verbessern sowohl Watt-Effizienz als auch die Kontrolle der Bremsen. Ebenso überzeugend: Der integrierte Computerhalter, der mit einem Gewicht von nur 12 Gramm ein weiteres Beispiel für konsequente Leichtbauweise ist.

Die Syncros SP-R100-SL Sattelstütze ist in zwei Varianten erhältlich: Das SL-Modell ist 10 % leichter, während die neue Komfort-Sattelstütze die Flexibilität und den Komfort um 30 % steigert. Für dunklere Tage bietet die Stütze zudem eine clevere Integration einer Rücklichtaufnahme.

Das Addict RC überzeugt nicht nur durch Leistung, sondern auch durch Benutzerfreundlichkeit. Eine universelle T25-Schlüsselintegration ermöglicht die Einstellung von Vorbau, Lenker, Sattelstütze und weiteren Komponenten mit minimalem Aufwand. Dieses durchdachte System erleichtert sowohl den Aufbau als auch die Wartung.

Die Scott Addict RC Modelle im Überblick

Die 2025er Addict RC Kollektion umfasst fünf Modelle, die alle von einer hochwertigen HMX-Carbon-Konstruktion profitieren. Das RC Ultimate-Modell setzt mit HMX-SL-Carbon neue Maßstäbe. Die gesamte Produktreihe wird ab Dezember 2024 bei Scott-Händlern erhältlich sein.

Scott Addict RC Ultimate

Addict RC Ultimate mit SRAM Red AXS, Syncros Carbon Cockpit, Syncros Capital SL Laufrädern für 12.999 Euro

Scott Addict RC Pro

Addict RC Pro mit Shimano Dura-Ace Di2, Syncros Carbon Cockpit, Syncros Capital 1.0S Laufrädern für 8.699 Euro

Scott Addict RC 10

Addict RC 10 mit Shimano Ultegra Di2, Syncros Carbon Cockpit, Syncros Capital 1.0S Laufrädern für 6.699 Euro

Scott Addict RC 20

Addict RC 20 mit Shimano Ultegra Di2 für 5.999 Euro

Scott Addict RC 30

Addict RC 30 mit Shimano 105 Di2 für 4.999 Euro

WEB: SCOTT-sports.com