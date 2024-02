Produktnews: Mit dem Claim „Make Mountains Move“ wurde bereits 2006 die erste Generation des Scott Ransom vorgestellt. Damals wie heute will das Ransom ein Enduro-Bike für ein komplett neues Fahrerlebnis sein, welches sich auf jedem Terrain wohl fühlt. Um auch nach den vielen Jahren an Bikespaß immer wieder neue Fahrerlebnisse bieten zu können und den Anforderungen der heutigen Fahrer und Strecken gerecht zu werden, hat man keine Mühen gescheut, das Scott Ransom komplett neu aufzulegen. Dafür wurde die Geometrie des gesamten Ransom Lineups für maximale Abfahrtasperformance und ein stets souveränes Fahrgefühl entwickelt und soll mit einer nie dagewesenen Federungskinematik ausgestattet sein. Besonders auffällig unauffällig ist dabei die von Scott bereits bekannte, patentierte integrierte Federungstechnologie (IST) im Einklang mit dem brandneuen Hinterbau.

Die innovativen Federungseigenschaften waren der Schlüsselfaktor bei der Entwicklung des brandneuen Scott Ransom. Das Herzstück ist dabei der Hinterbau in Kombination mit dem integrierten Federungssystem, welcher es ermöglichte die Federungseigenschaften weiter zu verfeinern. Hierdurch soll man ein einzigartiges Setup bekommen, welches sowohl als effiziente Tretplattform agiert, als auch unglaublichen Grip beim Bremsen und erstklassige Unterstützung auf den Trails bietet.

Der integrierte Stoßdämpfer bestimmt die gesamte Rahmenform des neuen Ransoms, hingegen möglicher Befürchtungen ist der Zugang zum Dämpfer per Knopfdruck in Sekundenschnelle möglich. Die Unterrohrabdeckung, die bei allen Ransom-Modellen vorhanden ist, bietet gleichermaßen Zugang und Schutz. Die Öffnung ist geräumig, was die Kabelführung und alles, was mit der Wartung zu tun hat, deutlich erleichtert.

Das Rahmenlayout des neuen Scott Ransom wurde für den anspruchsvollen Gravity-Einsatz entwickelt und zeichnet sich durch eine sorgfältige Konstruktion aus, welche es ermöglicht die Last auf jedes Rahmenelement gleichmäßig zu verteilen, wodurch das neue Ransom ein noch ausgewogeneres Fahrgefühl bekommt. Diese Ausgewogenheit sorgt mit seinen verschiedenen Aspekten für ein vertrauenserweckendes Fahrverhalten in den rausten und schnellsten Abschnitten, ohne jedoch die Agilität und Präzision des Bikes – gerade wenn es technisch wird – zu beeinträchtigen.

Das Ransom ist standardmäßig mit 29-Zoll-Laufrädern ausgestattet, kann aber auch mit einem 27,5-Zoll-Hinterrad-Setup gefahren werden. Dafür lässt sich das Ransom mit Hilfe eines einfachen Flip-Chips leicht einstellen und ist auf die individuellen Vorlieben anpassbar.Außerdem ist auch am neuen Scott Ransom der Steuerrohrwinkel verstellbar. Die Wahl zwischen einem steileren und einem flacheren Setup ermöglicht auch hier die Anpassung an persönliche Vorlieben, Gelände und Fahrstil.

Neben dem Dämpfer gibt es noch ein weiteres Highlight bei Thema Integration: Denn ein vollständig in das Unterrohr integriertes Syncros Matchbox Kit, welches einen Ersatzschlauch, Reifenheber, einen Kettennieter und ein Multitool enthält., bietet eine saubere und funktionale Lösung, sodass man im Falle eines technischen Defekts alle notwendigen Gegenstände dabei hat.

Das neue Scott Ransom Lineup

Das neue Scott Ransom Lineup umfasst fünf verschiedenen Modelle, darunter das Ransom 900 RC (Racing Concept) aus HMX-Carbon sowie eine Reihe von Ransom-Hybridmodellen (HMF-Carbon-Hauptrahmen/Alloy-Hinterbau), einschließlich einer speziellen Contessa-Version für Bikerinnen.

WEB: scott-sports.com