Produktnews: Mit der REVIVE hat BikeYoke eine Dropper Post im Sortiment, die für Zuverlässigkeit und Geschmeidigkeit steht. Rider, die eine preisgünstigere Alternative suchen, könnten mit der neuen BikeYoke DIVINE 2.0 die Sattelstütze ihrer Wahl finden. Die DIVINE 2.0 kommt aber nicht nur mit einigen bemerkenswerten Updates, sondern zusätzlich auch mit einer komplett neuen 34.9er Line.

BikeYoke eröffnet das neue Jahr mit der Produktvorstellung der DIVINE 2.0. Die Sattelstütze richtet sich an Rider, die eine nachhaltige High-End Dropper Post suchen, welche aber preisgünstiger ist als das Top-Modell REVIVE. Die größten Neuerungen der DIVINE 2.0 sind die Optionen von 34,9 mm beim Durchmesser und 213 mm beim Hub, die bisher der REVIVE vorbehalten waren. Weitere Features der neuen Stütze sind die automatische Entlüftungsfunktion (kein Federn), der 360° drehbare Fuß für zusätzliche Einstecktiefe bei Hindernissen, die niedrige Stackhöhe (37 mm) und die Möglichkeit des Umbaus von 30,9 <-> 31,6.







Die BikeYoke DIVINE 2.0 soll sich nach Angaben des Herstellers durch 20 % geringere Betätigungskräfte gegenüber der DIVINE 1.0 sowie durch eine zuverlässige Funktion bei tiefen Minusgraden (bis -10°) auszeichnen. Die Stütze ist zudem so konzipiert, dass sie ohne Spezialwerkzeug vom Nutzer zuhause vollständig zerlegt und gewartet werden kann. Jedes einzelne Teil ist hierbei als erschwingliches Ersatzteil erhältlich. Angeboten wird die DIVINE 2.0 in den Hublängen 125, 160, 185 und 213 mm mit drei Durchmesseroptionen (30,9 / 31,6 / 34,9 mm). Preislich bewegen sich die Sattelstützen abhängig vom Durchmesser zwischen 259,00 und 299,00 Euro.

Web: www.bikeyoke.com